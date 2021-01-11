تكثيف الرموش والحواجب بدون أضرار في ثلاث أيام فقط

تُعطي الرموش المظهر الجذاب للعين؛ حيث أن كثافة الرموش وطولها تجعل العين واسعة بالطريقة التي تجعل العين تبدوا أكثر جمالاً، والكثير من السيدات يبحثن عن طرق ووصفات لزيادة كثافة الرموش واليوم من خلال مقالنا تكثيف الرموش سنقدم لكم وصفات سهلة وفعالة جداً لتطويل الرموش وزيادة كثافتها. الألوفيرا لتكثيف الرموش الألوفيرا لتكثيف الرموش المكونات: ملعقتان من الألوفيرا.

ملعقتان من زيت الجوجوبا.

ملعقتان من البابونج. طريقة التحضير: نُحضر وعاء فارغ ونضع فيه الألوفيرا وزيت الجوجوبا والبابونج ونمزجهم جيداً.

ثم نُحضر مسكارا فارغة ونضع فيها المكونات الممزوجة.

نأخذ بعض من هذا المزيج بفرشاة المسكارا ونضعه على الرموش ونتركة لمدة عشر دقائق على الأقل.

تُغسل بعدها الرموش بماء فاتر وتكرر هذه الوصفة مرتين على الأكثر في اليوم. قشر الليمون قشر الليمون المكونات: ملعقتان من قشر الليمون.

زيت خروع أو زيت زيتون. طريقة التحضير: نُحضر وعاء ونقوم بوضع قشر الليمون المجفف وزيت الخروع أو زيت الزيتون ونُغلق الوعاء.

نترك المكونات في الوعاء لمدة لا تقل عن الأسبوع ثم نضعه في مسكارا فارغة.

نضع من هذا الخليط يومياً قبل النوم ونتركه على الرموش ليلة كاملة ونغسله في الصباح بالماء الفاتر. البيض البيض المكونات: بيضة.

ملعقة ونصف من الجليسرين. طريقة التحضير: نُحضر وعاء ونضع فيه البيضة مع الجليسرين ونمزجهم جيداً حتى يُصبح المزيج ذو قوام كريمي.

نُحضر قطعة من القطن ونغمرها في خليط البيض ثم نضعها على الرموش.

نترك القطنة على الرموش لمدة لا تقل عن العشر دقائق ثم نقوم بغسل الرموش بالماء البارد.

تُكرر هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. يذكر أن استخدام مستحضرات التجميل والماسكرا وجميع المواد الكيميائية الضارة له بالغ الأثر السيئ على الرموش، حيث مع الاستخدام المستمر للماسكرا ستبدأ الرموش في التساقط، كما أن تركيب الرموش الصناعية من أكثر ما يدمر الرموش ويؤذي العين. الوسوم

تُعطي الرموش المظهر الجذاب للعين؛ حيث أن كثافة الرموش وطولها تجعل العين واسعة بالطريقة التي تجعل العين تبدوا أكثر جمالاً، والكثير من السيدات يبحثن عن طرق ووصفات لزيادة كثافة الرموش واليوم من خلال مقالنا تكثيف الرموش سنقدم لكم وصفات سهلة وفعالة جداً لتطويل الرموش وزيادة كثافتها. الألوفيرا لتكثيف الرموش الألوفيرا لتكثيف الرموش المكونات: ملعقتان من الألوفيرا.

ملعقتان من زيت الجوجوبا.

ملعقتان من البابونج. طريقة التحضير: نُحضر وعاء فارغ ونضع فيه الألوفيرا وزيت الجوجوبا والبابونج ونمزجهم جيداً.

ثم نُحضر مسكارا فارغة ونضع فيها المكونات الممزوجة.

نأخذ بعض من هذا المزيج بفرشاة المسكارا ونضعه على الرموش ونتركة لمدة عشر دقائق على الأقل.

تُغسل بعدها الرموش بماء فاتر وتكرر هذه الوصفة مرتين على الأكثر في اليوم. قشر الليمون قشر الليمون المكونات: ملعقتان من قشر الليمون.

زيت خروع أو زيت زيتون. طريقة التحضير: نُحضر وعاء ونقوم بوضع قشر الليمون المجفف وزيت الخروع أو زيت الزيتون ونُغلق الوعاء.

نترك المكونات في الوعاء لمدة لا تقل عن الأسبوع ثم نضعه في مسكارا فارغة.

نضع من هذا الخليط يومياً قبل النوم ونتركه على الرموش ليلة كاملة ونغسله في الصباح بالماء الفاتر. البيض البيض المكونات: بيضة.

ملعقة ونصف من الجليسرين. طريقة التحضير: نُحضر وعاء ونضع فيه البيضة مع الجليسرين ونمزجهم جيداً حتى يُصبح المزيج ذو قوام كريمي.

نُحضر قطعة من القطن ونغمرها في خليط البيض ثم نضعها على الرموش.

نترك القطنة على الرموش لمدة لا تقل عن العشر دقائق ثم نقوم بغسل الرموش بالماء البارد.

تُكرر هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. يذكر أن استخدام مستحضرات التجميل والماسكرا وجميع المواد الكيميائية الضارة له بالغ الأثر السيئ على الرموش، حيث مع الاستخدام المستمر للماسكرا ستبدأ الرموش في التساقط، كما أن تركيب الرموش الصناعية من أكثر ما يدمر الرموش ويؤذي العين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكثيف الرموش والحواجب بدون أضرار في ثلاث أيام فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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