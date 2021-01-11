طريقة كيك مقلاة سريعة كيكة الطاسة السهلة أحلى تورتة للأعياد وإبهار الضيوف بالمناسبات

طريقة كيكة المقلاة أو كيك الطاسة السريعة، التي تحضر في المنزل بدون استخدام فرن ومن اليوم قولي وداعا للفرن، وفشل الكيك يكون مكتوم أو غير ناضج فتلك طريقة ناجحة 100% من دون أن تفشل منك وكل من يتذوقها يعتقد إنها تورتة جاهزة، فكيك المقلاة من الكيك السريع الذي تحضر على شكل طبقات كما في الوصفات المختلفة، ويكون ما بين كل طبقة والأخرى كريم شانتيه وتزين على حسب الذوق، وسنقدم لكم في السطور التالية كيك شوكولاته بصوص شوكولاته ويكون الكيك رطب ولذيذ ويتناول عادة مع الشاي أو العصير للضيوف أو المناسبات كأعياد الميلاد. مكونات عمل كيك المقلاة السريعة عدد 3 حبات بيض بحرارة الغرفة حجم كبير. عدد 3 ملاعق كبيرة بودرة كاكاو. 3/4 كوب سكر أبيض. 3/4 كوب حليب كامل الدسم. ملعقة ونصف صغيرة بيمكنج باودر. نصف كوب زيت نباتي. ربع ملعقة صغيرة ملح. كوب ونصف من الطحين المنخول. حشو الكيك كريم شانتيه. تسقية الكيك نصف كوب من الماء. ربع كوب من السكر ملعقة صغيرة نسكافية. طريقة عمل كيك المقلاة السريعة بالشوكولاته يتم نخل الدقيق مع الكاكاو والملح والبيكنج باودر في وعاء عميق وتترك المكونات الجافة على جنب لحين تجهيز المكونات السائلة.

وبوعاء أخر يضاف البيض مع الخل والزيت ويخفقوا جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يتكون مزيج أبيض، ونضيف عليه السكر مع الحليب.

وتخفق المكونات مع بعضها جانبا، ثم يضاف المزيج إلى الطحين مع التقليب من أسفل لأعلى باتجاه واحد حتى تمتزج كل المكونات.

يقسم المزيج إلى 3 أقسام متساوية في 3 أوعية، يدهن مقلاه غير قابلة للصق بالزيت ويضاف الطبقة الأولى من المزيج بالمقلاة.

تترك على نار هادئة مع مسح الغطاء من الماء مرتين حتى لا ينزل على الكيك، ويزال من المقلاه ويترك حتى يبرد وتكرر خطوات.

يتم غليان الماء مع السكر لمدة 5 دقائق ويضاف عليه النسكافية وتحريكها لعمل مزيج وتترك حتى تبرد تماما.

ثم توضع أول طبقة كيك في طبق التقديم وتسقى بالنسكافية وتوضع أول طبقة من الكريمة، وعليها باقي طبقات الكيك حتى تنتهي الكمية.

ثم تزين قطع الكيك بقطع أو ببرش شوكولاته أو بصوص الشكولاته الذائبة وتكون جاهزة على التقديم. مكونات عمل كيك المقلاة السريعةطريقة عمل كيك المقلاة السريعة بالشوكولاته الوسوم

طريقة كيكة المقلاة أو كيك الطاسة السريعة، التي تحضر في المنزل بدون استخدام فرن ومن اليوم قولي وداعا للفرن، وفشل الكيك يكون مكتوم أو غير ناضج فتلك طريقة ناجحة 100% من دون أن تفشل منك وكل من يتذوقها يعتقد إنها تورتة جاهزة، فكيك المقلاة من الكيك السريع الذي تحضر على شكل طبقات كما في الوصفات المختلفة، ويكون ما بين كل طبقة والأخرى كريم شانتيه وتزين على حسب الذوق، وسنقدم لكم في السطور التالية كيك شوكولاته بصوص شوكولاته ويكون الكيك رطب ولذيذ ويتناول عادة مع الشاي أو العصير للضيوف أو المناسبات كأعياد الميلاد. مكونات عمل كيك المقلاة السريعة عدد 3 حبات بيض بحرارة الغرفة حجم كبير. عدد 3 ملاعق كبيرة بودرة كاكاو. 3/4 كوب سكر أبيض. 3/4 كوب حليب كامل الدسم. ملعقة ونصف صغيرة بيمكنج باودر. نصف كوب زيت نباتي. ربع ملعقة صغيرة ملح. كوب ونصف من الطحين المنخول. حشو الكيك كريم شانتيه. تسقية الكيك نصف كوب من الماء. ربع كوب من السكر ملعقة صغيرة نسكافية. طريقة عمل كيك المقلاة السريعة بالشوكولاته يتم نخل الدقيق مع الكاكاو والملح والبيكنج باودر في وعاء عميق وتترك المكونات الجافة على جنب لحين تجهيز المكونات السائلة.

وبوعاء أخر يضاف البيض مع الخل والزيت ويخفقوا جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يتكون مزيج أبيض، ونضيف عليه السكر مع الحليب.

وتخفق المكونات مع بعضها جانبا، ثم يضاف المزيج إلى الطحين مع التقليب من أسفل لأعلى باتجاه واحد حتى تمتزج كل المكونات.

يقسم المزيج إلى 3 أقسام متساوية في 3 أوعية، يدهن مقلاه غير قابلة للصق بالزيت ويضاف الطبقة الأولى من المزيج بالمقلاة.

تترك على نار هادئة مع مسح الغطاء من الماء مرتين حتى لا ينزل على الكيك، ويزال من المقلاه ويترك حتى يبرد وتكرر خطوات.

يتم غليان الماء مع السكر لمدة 5 دقائق ويضاف عليه النسكافية وتحريكها لعمل مزيج وتترك حتى تبرد تماما.

ثم توضع أول طبقة كيك في طبق التقديم وتسقى بالنسكافية وتوضع أول طبقة من الكريمة، وعليها باقي طبقات الكيك حتى تنتهي الكمية.

ثم تزين قطع الكيك بقطع أو ببرش شوكولاته أو بصوص الشكولاته الذائبة وتكون جاهزة على التقديم. مكونات عمل كيك المقلاة السريعةطريقة عمل كيك المقلاة السريعة بالشوكولاته

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