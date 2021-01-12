احلي كباب هتاكليه في حياتك طريقة عمل كباب حلة بالفراخ بطعم رائع ولذيذ لا يقاوم

يعتبر طبق كباب الحلة بالفراخ من أحلي وأطعم الأطباق والتي يرغب الكثير في تناولها، ويعد أيضا من أشهر الأطباق الرئيسية في العالم وخاصة مصر حيث يعتبر من الوصفات السهلة التي يتم تحضيرها بكل سرعة وسهولة، ويعتبر أيضا من الأطباق الإقتصادية التي لا تحتاج إلي تكاليف عالية ولا تحتاج إلي مكونات كثيرة، ومن الممكن عمل طبق كباب الحلة إما بالفراخ و إما باللحمة فيوجد بعض الناس يفضلون الفراخ والبعض الآخر يفضلون اللحمة وفي الحالتين يعتبر هذا الطبق من أبسط الأطباق والذي لا يحتاج إلي جهد ولا وقت كثير لتحضيره.

وفي هذا المقال يتم التعرف علي المكونات التي نحتاج إليها في عمل كباب الحلة بالفراخ، ولكن قبل معرفة المكونات لابد من التعرف علي كيفية عمل محلول نقع الفراخ، لأن هذا المحلول يعمل علي إزالة جميع الشوائب المتعلقة بالفراخ ويمنع ظهور أي رائحة غير مرغوب فيها، وهذا المحلول يكون عبارة عن أربع أكواب من الماء ونصف كوب من السكر وملعقتين من الملح ويتم تقليبهم جيدا ثم نضع الفراخ في هذا المحلول لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات ويفضل يتم نقعها ليلة كاملة للحصول علي أفضل نتيجة.

طريقة عمل كباب حلة بالفراخ

وبعد أن تمت عملية نقع الفراخ في المحلول يجب معرفة المكونات المستخدمة في كباب الحلة بالفراخ وهي:

كيلو من الفراخ سواء كانت صدور أو أوراك.

بصلة واحدة.

ثلاثة فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة زيت نباتي.

طماطم ويفصل إستخدام واحدة فقط.

فلفل أخضر.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة صغيرة فلفل إسود.

ملعقتان صغيرتان ملح.

ملعقة كبيرة من البهارات، وتكون عبارة عن زعتر وحبهان بورد وقرفة وورق لورا وكزبرة وفلفل إسود وبصل بودر وثوم بودر.

طريقة تحضير كباب الحلة بالفراخ

وعند تجهيز وتحضير هذه المكونات يجب إتباع تلك الخطوات جيدا حتي يصبح هذا الطبق من أحلي وأطعم الوصفات ولكي نحصل علي هذا علينا الإلتزام بطريقة التحضير وهي:

نقوم بتقطيع صدور الفراخ إلي مكعبات حجمها متوسط وليست كبيرة، ثم نأتي بطاسة علي النار ويتم تسخينها جيدا ونضع فيها السمنة والزيت ثم نضع الفراخ التي تم تقطيعها ونقلبها حتي يتغير لونها، وبعد ذلك نقوم بفرم الثوم ووضعه علي الفراخ، ثم نقوم بفرم البصل جيدا ونضيفه إلي الفراخ والثوم، ثم يتم تقطيع الطماطم إلي مكعبات صغيرة وإضافتها في الطاسة، وأخيرا نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر ووضعه علي هذه المكونات، وبعد ذلك نضيف الملح والفلفل الإسود والبهارات ويتم تقليبها جيدا، ونضيف حوالي نصف كوب من الماء ونضع غطاء علي الطاسة حتي يساعد علي سرعة التسوية، ويترك لمدة ربع ساعة تقريبا، وبعد ذلك يتم تقديمه ونحصل علي أسهل وأحلي طبق كباب حلة بالفراخ ويمكن تقديم أرز أو أي نوع من السلطات أو الخبز العربي أو اللبن الرايب بجانب هذه الوصفة.