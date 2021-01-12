طريقة عمل كيكة القهوة الهشة اللذيذة سريعة التحضير في المنزل

تعد كيكة القهوة ، من أفضل أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الناس، لأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، وهي من أحسن أنواع الكيك الذي يتميز بطعم القهوة الممتاز، والذي يفضله الأشخاص الذين يرغبون في تناول القهوة دائماً، فهو من أجود أنواع الكيك الذي يباع في المحلات ويوجد عليه إقبال كبير، وهومن الحلويات الشرقية المعروفة والمحبوبة لدى الشعب المصري، وكثير من الأطفال يرغبون في تناوله، وعلى كل أم عمل الكيك في منزلها بدل من شرائه من الخارج لتضمن لأطفالها نظافته، وسوف نقدم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة القهوة اللذيذة سريعة التحضير في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات كيكة القهوة اللذيذة

يوجد للكيك مكونات عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض. كوب من الحليب السائل. خمس بيضات. نصف كوب من الزيت. ملعقة كبيرة من القهوة العربية . كوب من السكر الناعم. ملعقة من الكاكاو البودرة. نصف كوب من الكريمة المخفوقة. كيس من البيكنج بودر. 2 كيس من الفانيلا. ملعقة من الخل.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة القهوة بخطوات سهلة وبسيطة وحتى نحصل على كيكة جميلة وهشة وسريعة الذوبان يجب إتباع ما يلي:-

نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونضع البيض والفانيلا والسكر وملعقة الخل ونخفقهم حتى يصبح الخليط مثل الرغوة.

ثم نضيف الزيت ونخلط مرة أخرى، ثم نضيف اللبن والكاكاو والقهوة ونخفق جيداً، حتى تدخل المكونات مع بعض.

بعد ذلك نضيف البيكنج بودر والدقيق بالتدريج، حتى نحصل على قوام ناعم وغليظ.

نقوم بدهن قالب الكيك بالزبدة ونرشه بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة بالقالب، ثم نسكب الخليط في القالب ونتركه جانباً.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 ثم ندخل قالب الكيك ونتركه حتى ينضج.

بعد أن يتم نضج الكيكة نتركها تبرد ونقدمها بجانب القهوة الساخنة وبالهنا والشفاء.

أنواع الكيك

يوجد للكيك أنواع عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-