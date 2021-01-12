طريقة إعداد القرص الطرية الهشة للإفطار بطريقة ستعجبك وسوف تفعليها دائما

السلام عليكم اعزائي الكرام نقدم لحضراتكم اليوم طريقة بسيطة وجميلة لعمل القرص في المنزل، حيث أنه من أفضل أنواع المعجنات والمخبوزات الرائعة التي يتم تناولها مع الحليب أو الشاي أو بدونهم في وجبة الإفطار أو العشاء أو ما بين الوجبات، ويفضل الكثير من الناس هذا النوع من المخبوزات الهشة اللذيذة سهلة التحضير، ويلجأ الكثير من الأمهات إلى القيام به حتى لا تتحير في وجبة الإفطار وخاصة من لديهم أطفال صغار، وهو مفيد جداً ومغذي بدلاً من شراء المخبوزات الجاهزة التي لا نعلم مكوناتها جيداً ولا نظافة من يقومون بها، لذلك سوف اقدم لكم مكونات وطريقة إعداد القرص الهشة.

مكونات القرص الهشة

تتكون القرص من عدة مكونات بسيطة غير مكلفة تتوفر عند جميع ربات المنزل وهي كالتالي:

3 كوب من الدقيق.

1/2 كوب من السمن او الزبدة.

2 حبة من البيض.

كوب من الحليب الرائب.

كوب واحد من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ماء للعجن.

طريقة الإعداد والتحضير

نظراً لكثرة إقبال الناس عليه لتناوله في وجبة الإفطار والعشاء نقدم لحضراتكم ابسط طريقة للقيام بعمله وهي كالتالي: