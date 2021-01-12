طريقة عمل صابونة الكركم السحرية في المنزل بنتائج مذهلة لن تصدقيها إلا بعد التجربة

تعد صابونة الكركم من أشهر أنواع الصابون الذي يتميز بقوة فعاليته عند استخدامه، حيث يعمل على إخفاء جميع العيوب الموجودة في البشرة مثل الهالات السوداء وازالة البثور السوداء وحب الشباب بصفة خاصة عن تجربتي الشخصية، فهي لا تعمل على إخفاء العيوب فقط بل تعمل على تفتيح البشرة بدرجة كبيرة وتجعلها كالبدر لامعة، وكل هذه الفوائد بسبب وجود الكركم بها الذي اشتهر بالعديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة، ومن المعروف في عصرنا أن جميع الفتيات والنساء يبحثون دائماً إلى ما يجعل بشرتهم لامعة ساطعة البياض حتى يظهرن جميلات مبهرات لهذا السبب قررنا صناعة هذه الصابونة وكثير من الصابون الجيد للبشرة في المنزل بطريقة آمنه وطبيعية بدلاً من شرائها جاهزة واحتوائها على بعض المواد الكيميائية المضرة بالبشرة، وفي هذا المقال سوف اقدم مكونات صابونة الكركم وطريقة تحضيرها في المنزل.

مكونات صابونة الكركم

اليوم سوف اقدم لكل فتاة جميلة مهتمة بنفسها مكونات بسيطة لعمل صابونة الكركم في المنزل وهي:

3 ملاعق كبيرة من الكركم الطبيعي الغير مستخدم في الأكل.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

صابونة زيت زيتون مبشورة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

حزمة من البقدونس الأخضر الطازج.

ملعقة كبيرة من الجليسرين السائل.

طريقة تحضير هذه الصابونة

تعد هذه الصابونة من منتجات العناية عالية الجودة لذلك بذلنا قصارى جهدنا للوصول إلى طريقة آمنه للقيام بصنعها في البيت وهذه الطريقة نقدمها لكم الآن بالتفصيل وهي:

نحضر إناء يوضع على النار ونضع به كمية من الماء ونضيف عليه البقدونس الأخضر الطازج ونتركه حتى يغلى مع مراعاة تغطية الإناء. نقوم بتصفية البقدونس ونأخذ كوب منه. نستخدم نفس الإناء بعد تنظيفه ونضع به الصابونة المبشورة ونفرغ كوب البقدونس عليها ونضعهم على نار هادئه ونقلبهم جيداً حتى تذوب الصابونة. بعد ذلك نقوم بوضع الجليسرين السائل والكركم وماء الورد وزيت اللوز ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط لزج ومتماسك. نترك الخليط حتى يبرد لمدة 3 دقائق او اكثر ثم نضعه في القالب المتوفر. نترك القالب في الهواء حتى يجف الخليط بعد ذلك ننزع الصابونة منه ونستخدمها عند الحاجة إليها.

اهم فوائد الكركم للبشرة والجسم

يتميز الكركم بعدة فوائد تجعله مشهور في جميع بلاد العالم ومن هذه الفوائد هي: