طريقة عمل صينية القرنبيط بالبشاميل وجبة صحية خالية من الدسم

تعد صينية القرنبيط بالبشاميل من الأكلات المفضلة لدي الكثير، لما تحتويه من مذاق لذيذ وجميل، وهي نوع من التغير في طريقة تحضير الأكل وتقديم وجبة مغذية ومفيدة للجسم، ومكوناتها تعتبر من المكونات البسيطة وسريعة التحضير لكنها تحمل قيمة غذائية عالية، وهي من الأكلات الصحية الخالية من الدسم،وتناولها يساعد في منع اضطرابات المعدة، ويساعد أيضاً تناول القرنبيط في تقوية المناعة والحفاظ على صحة الشعر، فهو من أفضل الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، ومن خلال هذا المقال سنقدم أفضل طريقة لطهي القرنبيط، وهي تحضير صينية القرنبيط بالبشاميل.

مكونات عمل صينية القرنبيط بالبشاميل

مكونات صينية القرنبيط بالبشاميل سهلة وسريعة وهي كما يلي:ـ

نصف زهرة قرنبيط.

نصف كيلو لحم مفروم.

1 فلفل رومي أخضر.

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة سمنة.

نصف ملعقة شطة حسب الرغبة.

للوجه، جبنة مبشورة.

لتحضير البشاميل

2 لتر من الحليب.

نصف كوب من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير صينية القرنبيط البشاميل بكل سهولة باتباع الآتي:ـ

يتم تقطيع القرنبيط إلى أجزاء صغيرة، ثم يتم غسله بالماء ثم يتم سلقه سلقة خفيفة. بعد ذلك نقوم بتحضير اللحم، ويتم بوضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقة من السمنة، ثم تضاف البصلة المفرومة والفلفل الرومي ونقلب، ثم نضيف إليها الملح والفلفل الأسود والشطة، ثم نضيف اللحم ونقلب حتي يتم النضج أو حتي يأخذ اللون البني ويجف من الماء. بعد ذلك نقوم بتحضير البشاميل، بوضع ملعقة زبدة في إناء ونضعه على النار، ثم يضاف الدقيق ونقلب حتي يأخذ اللون الذهبي، ثم يضاف اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر، ويتبل بالملح والفلفل ونتركه على نار هادئة حتي يصبح سميكاً. يتم تحضير صينية متوسطة الحجم نضيف إليها كمية من البشاميل في الأسفل، ثم نضيف قطع القرنبيط وتضاف فوقها اللحمة المفرومة، ثم يصب البشاميل فوقه ثم نضيف الجبنة المبشورة. يدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، لمدة نصف ساعة أو حتي يأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن وتزين بقطع الكزبرة الخضراء، وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل القرنبيط الدايت

المكونات، نصف زهرة قرنبيط، ملعقة ثوم مفروم، نصف حزمة بقدونس مفرومة ناعم، ملعقة زيت زيتون، نصف ملعقة ملح، ملعقة كمون، ملعقة زيت لدهن الصينية.

طريقة التحضير، يتم غسل القرنبيط ثم تقطيعه إلى أجزاء صغيرة ثم في طبق متسع يتم خلط جميع المكونات السابقة مع القرنبيط، ثم نقوم بدهن الصينية بالزيت ثم نضع قطع القرنبيط التي تم تتبيلها بزيت الزيتون والثوم والبقدونس والبهارات، وندخلها الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 ثم نخرجه ويقدم بالهنا والشفا.