كيف يمكن أن اعتني بشعري في المنزل وما الأساسيات المتبعة في ذلك؟

العناية بالشعر في المنزل والأساسيات المتبعة، يحتاج الشعر منا لمزيد من الاهتمام مثل الجلد والبشرة، ولكن قد يواجه الشعر بعض الصعاب لإيجاد روتين الشعر المناسب، فكل شعر وله نوع الروتين المناسب له باختلاف نوعه، ولذلك يمكن أن نبدأ في اكتشاف الحل الأفضل للشعر باستخدام المكونات الطبيعية المناسبة لطبيعة الشعر، بعد التعرف على العوامل التي تؤثر على الشعر وصحته.

العوامل التي تؤثر على سلامة الشعر

هناك بعض العوامل الهامة التي تؤثر في الشعر ونموه وصحته وسلامته، يجب أن نعلم عنها لتحديد السبب وراء مشاكل الشعر ومنها:

السن: فإن الشعر مثل الجسم ومع التقدم بالعمر تقل صحة الجسم وبالتالي صحة الشعر. الوراثة: للوراثة دور كبير في مشاكل الشعر، فيجب مراجعة التاريخ العائلي للتعرف على المشكلات السابقة. الهرمونات: قد تواجه بعض النساء مشكلة تساقط الشعر بسبب المرور بفترة الحمل أو الرضاعة أو في حالة انقطاع الطمث.

عناصر أساسية لتغذية الشعر

للحفاظ على صحة وسلامة الشعر لفترة طويلة يجب توفير بعض العناصر الغذائية الهامة للشعر منها:

فيتامين سي: لأنه هام في تكوين الكولاجين بشكل طبيعي. عنصر الحديد: عدم توفير القدر الكافي من الحديد للجسم يسبب في إصابة الجسم بالأنيميا، وهي أحد العوامل الأساسية للإصابة بتساقط الشعر وضعفه. أوميجا 3: وهو عنصر هام لترطيب الشعر وتغذيته. البروتين: لا يمكن للشعر أن ينمو بشكل صحي بدون توفير البروتين. فيتامين A: حيث يساعد على لمعان الشعر وتنعيمه.

روتين العناية بالشعر

يمكن اتباع الخطوات التالية للعناية بالشعر في المنزل:

تنظيف الشعر

اختيار نوع شامبو مناسب للشعر خالي من الكبريتات والسلفات والأمونيا والسيلكون فتلك المواد قادرة على تدمير الشعر، لذلك اختيار نوع الشامبو المناسب يقي الشعر من التدمير وعدم تكوين الدهون.

ترطيب الشعر

يجب الاهتمام بشرب مقدار كبير من الماء على مدار اليوم لترطيب الجسم والشعر، واستخدام نوع بلسم أو زيت أو سيرم مناسب للشعر ليعمل على ترطيب الشعر بطريقة طبيعية.

التخلص من تشابك الشعر

تسليك الشعر بشكل دائم حتى لا تتكون العقد والتشابكات، والحفاظ على الشعر مفرودًا، ويفضل استخدام مشط خشبي واسع الأسنان.

قص الشعر

يفضل قص الشعر في فترة من 6 حتى 8 أسابيع للتخلص من نهايات الشعر المقصفة، واستخدام ألة حادة في ذلك.