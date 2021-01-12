سر تتبيله المشاوى الرهيبة للفراخ واللحوم بطريقة المطاعم

سر تتبيله المشاوى الرهيبة للفراخ واللحوم تتبيله المشاوى للفراخ واللحوم بطريقة المطاعم هي الوسيلة الوحيدة التي تجعل اللحم والفراخ أكلة ناجحة تماماً، فسر الطعام يكمن داخل التتبيلة نفسها، لذلك أشهر الطباخين لا يمكنهم أن يبوحوا بسهولة عن المكونات التي يقوم باستخدامها للحصول على لحم مشوي شهي ولذيذ، وسوف نقدم لكم أحد أسرار التتبيلة مثل المطاعم.

سر تتبيله المشاوى الرهيبة للفراخ واللحوم

يوجد الكثير من الطرق التي يمكن أن يتم استخدامها للتبيل اللحم ومنها ما يلي:

طريقة تتبيل كباب الحلة:

المقادير:

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات.

1 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة كبيرة زيت.

3 حبات بصل متوسط الحجم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات.

نصف ملعقة جزبرة ناشفة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة كبابة صينية.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود/ ملح.

رشة جوزة الطيب.

طريقة التحضير:

احضري وعاء كبير ضعي به البصل المفروم والبهارات والخل والكزبرة والكبابة والفلفل الأسود وجوزة الطيب واخلطيهم مع بعضهم.

ثم يضاف إليهم قطع اللحم وتقلب بالخليط جيداً واتركيها لمدة ساعة كاملة.

ضعي طاسة على النار ضيفي لها قليل من الزيت ضعي به قطع اللحم بالتتبيلة وقلبي اللحم على الجانبين حتى تصبح باللون البني.

ضيفي للحم القليل من الماء المغلي وغطي القدر ويترك على نار هادئة لمدة 80 دقيقة حتى أن يصبح ناضج تماماً يضاف الملح وقلبي واتركيه لمدة 10 دقائق فقط على نار هادئة.

طريقة تتبيلة الفراخ:

المقادير:

دجاجة مقطعة 4 قطع.

بصلة مقطعة 4 قطع.

1 حبة فلفل رومي مقطع 4 قطع.

حبة طماطم مقطعة 4 قطع.

فصين ثوم.

نصف كوب ماء.

نصف كوب زبادي.

ربع كوب صلصة باربيكيو.

3 ملاعق كبيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة روزماري مجفف ومطحون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة ملح/ فلفل أسود.

طريقة التحضير:

في الخلاط ضعي البصل والفلفل والثوم والماء ثم يتم تصفيتهم.

قومي بعمل فتحات في الدجاج واحضري وعاء كبير ضعي فيه الطماطم وماء البصل والزبادي والروزماري والكزبرة والملح والفلفل الأسود وقلبي يضاف الدجاج للخليط ويترك في الثلاجة طول الليل وفي اليوم التالي ابدئي في عملية الشوي بالطريقة المعتادة.