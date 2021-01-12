استعيدي شبابك وتخلصي من شيب الشعر بملعقة واحدة من غير صبغات ضارة

يعاني معظم الناس بما فيهم الرجال والنساء من مشكلة الشيب وظهور الشعر الأبيض، حيث يعد من أكبر المشاكل التي تواجههم وخاصة عند النساء فقد تسبب لها الخجل والإحراج الشديد وبالتحديد عند ظهوره في سن مبكر، لأن ظهور الشعر الأبيض قد يدل علي التقدم في العمر لذلك يعتبر ظهوره مشكلة كبيرة فعندما يكون الشخص لايتعدي العشرين من عمره وظهر الشعر الأبيض يبدو بمظهر أكبر بكثير، فلا بد من البحث عن كيفية التخلص من الشيب.

أسباب ظهور الشعر الأبيض

وقبل معرفة طرق العلاج لا بد من معرفة أسباب ظهور الشعر الأبيض فقد توجد أسباب عديدة ومنها:

عند التقدم في العمر تزداد كمية تكوين الجيوب الهوائية في الشعر وهذا يعمل علي نقص صبغة الميلانين مما يؤدي إلي ظهور الشعر باللون الرمادي في البداية وبعد ذلك يصبح الشعر لونه أبيض. نقص الفيتامينات والحديد والنحاس مما يؤدي إلي ظهور مشكلة الشيب. التدخين حيث يكون له عامل كبير في ظهور الشيبة مبكرا. تناول القهوة والشاي والتوابل والوجبات السريعة بكثرة. إستخدام المجفف الكهربائي كثيرا وهوا الذي يساعد علي تجفيف الشعر فقد يؤدي هذا أيضا إلي الشيبة المبكرة. كثرة الضغوطات النفسية سواء كانت بالحياة العاطفية أو العمل. وعند معالجة شعر الوجه بالليزر، فهذا قد يؤثر علي الشعر ويعرضه للشيبة. حيث يوجد للشيب نوعان هما، شيبة طبيعية: فهي تزيد عند تقدم عمر الإنسان، والشيب المبكر، وهو عند ظهور الشعر الأبيض في سن العشرينات.

علاج شيب الشعر بالقرنفل

يعتبر القرنفل هو العلاج الوحيد للقدرة علي التخلص من مشكلة الشيب وعدم ظهور الشعر الأبيض ويعالج أيضا مشاكل القشرة، فهو يعمل علي تهدئة فروة الرأس الجافة والمتهيجة، وبجانب هذا له القدرة علي إستعادة لون الشعر الأصلي والتخلص من الشعر الأبيض، ويمكن إستخدام القرنفل حتي قبل ظهور الشعر الأبيض لأنه يعمل علي تأخير ظهوره، حيث يتميز القرنفل برائحته الحلوة الذكية ويوجد للقرنفل فوائد كثيرة للشعر عامة وهي:

يعمل علي تقوية بصيلات الشعر وتحسين نموها. يمنع جفاف الشعر ويقلل من تقصف أطرافه. يمكنه معالجة التهابات الجروح الموجودة في فروة الرأس، ويعالج الفطريات التي لها دور في تساقط الشعر. يعمل علي تغذية الشعر ويعطيه إشراقة ولمعان. غني بالمعادن والفيتامينات التي تساعد علي تطويل الشعر. يساعد علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وهذا يعمل علي نمو الشعر، ويعوض فروة الرأس عن الشعر المتساقط، ويعمل أيضا علي تنعيم الشعر الخشن.

وتوجد وصفة مميزة من القرنفل وبعض الزيوت حتي تساعد هذه الوصفة علي التخلص من الشيب وإستعادة لون الشعر الطبيعي والأصلي، ولكي نحصل علي النتيجة المطلوبة لابد من إتباع هذه الخطوات وهي:

نصف كوب زيت سمسم.

ربع كوب زيت قرنفل.

ملعقتين من زيت الزيتون.

نصف كوب زيت الخردل.

نصف كوب من الكريم المرطب ولا يوجد نوع معين من الكريم.

وعند تجهيز هذه المكونات نعمل علي تحضير طبق ونضع فيه زيت السمسم وزيت الخردل وزيت الزيتون والقرنفل والكريم، ويتم خلط هذه المكونات جيدا ثم نضع هذا الخليط علي فروة الرأس ويترك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر عندما نلاحظ جفاف الزيوت علي الشعر، ويجب تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتي نحصل علي نتيجة فعالة.

ويمكن أيضا إستخدام زيت القرنفل فهو يساعد علي التخلص من الشيب، حيث نقوم بتوزيع زيت القرنفل علي الشعر وبكمية مناسبة وتدليكه جيدا حتي يتمكن الشعر من امتصاصه، ويتم تركه علي الشعر لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نغسل الشعر جيدا بالماء والصابون؛ فتعد هذه الوصفة من أسهل الوصفات للتخلص من مشكلة الشيب التي تتسبب في ظهور الشعر الأبيض.