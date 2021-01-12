معجزة مغربية في تنعيم الشعر مهما كانت درجة خشونته ومنع التساقط في 20 دقيقة فقط

معجزة مغربية في تنعيم الشعر مهما كانت درجة خشونته أدعوك سيدتي إلى تجربتها، وذلك نظرا لفاعليتها الشديدة على الشعر الخشن والمجعد حيث تقوم بترطيب وتنعيم الشعر من الجذور وحتى الأطراف، وعلى عكس كثير من خلطات العناية بالشعر وفرده تساعد تلك الوصفة أيضا على التقليل من تساقط الشعر وحمايته من التقصف، دعينا لا نطيل عليكِ كثيراً فسوف تشاهدين بنفسك النتيجة المبهرة من أول استعمال، وبعد عشرين دقيقة فقط من استعمال الخلطة سوف يتحول شعرك من الهيشان والتقصف والتجعد إلى شعر ناعم ولامع كما لو كنت تستخدمين فرد الكيراتين الصناعي تماماً.

تنعيم الشعر مهما كانت درجة خشونته

خلطة اليوم من الخلطات المغربية للشعر المجعد بغرض تنعيمه بشكل فوري، ودون أن يتعرض للآثار الجانبية السلبية التي تظهر بعد زوال تأثير الكيراتين في حالة استعماله، فمن المشاكل التي قد تقابلك بعد استعمال الكيراتين الصناعي تقصف وتلف أطراف الشعر وزيادة معدل تساقطه بشكل كبير، وتتكون تلك الخلطة من مكونين فقط هما الصابون المغربي أو الصابون الأسود ونقوم بتحضير ملعقة كبيرة منه، بالاضافة إلى 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الأصلي.

طريقة تحضير واستخدام خلطة تنعيم الشعر

يتم الاستعانة بوعاء صغير ثم يُضاف إليه مقدار الصابون الأسود وزيت الزيتون، ثم يتم خلطهما معا بشكل جيد حتى يتم الحصول على قوام كريمي لونه فاتح، وبعد أن تقومي بغسل شعرك جيدا باستخدام غسول طبيعي للشعر خالي من المواد الكيماوية وتجفيفه بعناية، قومي بتطبيق الخلطة على الشعر بالكامل مع تمشيط الشعر لفرده وسحب الخصلات وتغليفها بالخلطة، وبعد الانتهاء من وضع الوصفة على الشعر بالكامل يتم لف الشعر بواسطة بونيه حراري ثم يُترك لمدة 20 دقيقة، ُغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر فقط ثم يتم ترطيبه بنقطتين من زيت جوز الهند مضافا إليه نقطتين من زيت اللوز الحلو.

وصفة هندية لفرد الشعر ومنع تساقطه

وصفة أخرى لفرد وتنعيم الشعر ولكل هذه المرة من الهند، تعتبر بروتين طبيعي لإصلاح تلف الشعر وفرد الخصلات الهايشة والعلاج التقصف بشكل فعال، وتحتوي تلك الوصفة الهندية على المكونات الآتية:

حبة واحدة من البيض البلدي أربع ملاعق كبار من حليب جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الأصلي. ملعقة كبيرة من زيت الخردل

يتم ضرب حليب جوز الهند والبيضة بواسطة المضرب الكهربائي، ثم يتم إضافة الزيوت بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى الحصول على قوام كريمي، عند الاستخدام انزلي رأسك للأسفل وضعي الوصفة على شعرك بالكامل مع التدليك وفرد الخصلات والتمشيط لمدة 5 دقائق، بعد ذلك قومي بوضع طبقة ثانية من الخلطة على شعرك ثم استعملي بلاستيك غذائي لتغطيته واتركيه لمدة ساعتين قبل غسله بالشامبو المناسب لنوع شعرك، استعملي هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع بالتناوب مع الخلطة السابقة بحيث تستخدمي خلطة واحدة كل أسبوعين.