سر العجينة القطنية الذهبية مثل أشهر المطاعم للفطائر والبيتزا وجميع المخبوزات

سر العجينة القطنية الذهبية مثل أشهر المطاعم للفطائر والبيتزا هل تعلمين أنه بإمكانك عما عجينة واحدة تمكنك من ابتكار وإبداع في الكثير من الفطائر والمعجنات دون أن تحتاجين لتغيرها، تمكنك من عمل فطائر متنوعة سواء حلو حادق وتحشو بعدة خلطات وحشوات متنوعة مثل المربى والشوكولاتة وقطع الفاكهة والكريمة البيضاء، أما بالنسبة للحشوان الحادقة تتم من خلال الجبن المتنوعة والزيتون والزعتر أو قطع الدجاج واللحم وغيرها، وعند القيام بتجربتها وتحصلين بنفسك على أفضل النتائج المرضية لا يمكنك الاستغناء عنها بعد اليوم، فيها بنا اليوم لنصحبك معنا في المكونات المطلوبة أو طريقة التحضير المتنوعة بخطوات سهلة وبسيطة. سر العجينة القطنية الذهبية مثل أشهر المطاعم للفطائر والبيتزا سر العجينة القطنية الذهبية مثل أشهر المطاعم للفطائر والبيتزا إليكم الآن أسهل طريقة لعمل الفطائر المتنوعة والبيتزا وخلية النحل والباتيه وغيرها من المعجنات:

المكونات: 5 أكواب من الدقيق.

ملعقتين من السكر.

رشة ملح.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوبان من الماء الدافئ للعجن. طريقة التحضير: نحضر بولة عميقة ونقوم بنخل الدقيق كوب تلو الآخر من أجل التخلص من أي تكتلات وهواء.

يضاف للدقيق الملح والسكر الخميرة وتقلب جميع المكونات معاً بشكل جيد.

نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً حتى أن نحصل على جينة متماسكة ولكن طرية لا تلتصق باليد، ومن ثم نقوم بإضافة الزيت

ونستمر بالعجن لعدة دقائق حتى أن نحصل على النتائج المرغوب وتعجن باليد جيداً.

توضع العجينة بإناء مدهون من الزيت وتترك حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

يتم تشكيل العجين على حسب الرغبة كما ذكرنا لكم في السابق إذا كنت تفضلين الفطائر الحلوة يتم حشوها بقطع الشكولاتة وقطع الفاكهة كما تفضلين. أما إذا كنتي تفضلين الحادق قومي بحشوها بالجبن أو الزيتون والزعتر والخضروات وغيرها من الحشوات التي تفضليها، وتوضع بالفرن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. الوسوم

سر العجينة القطنية الذهبية مثل أشهر المطاعم للفطائر والبيتزا هل تعلمين أنه بإمكانك عما عجينة واحدة تمكنك من ابتكار وإبداع في الكثير من الفطائر والمعجنات دون أن تحتاجين لتغيرها، تمكنك من عمل فطائر متنوعة سواء حلو حادق وتحشو بعدة خلطات وحشوات متنوعة مثل المربى والشوكولاتة وقطع الفاكهة والكريمة البيضاء، أما بالنسبة للحشوان الحادقة تتم من خلال الجبن المتنوعة والزيتون والزعتر أو قطع الدجاج واللحم وغيرها، وعند القيام بتجربتها وتحصلين بنفسك على أفضل النتائج المرضية لا يمكنك الاستغناء عنها بعد اليوم، فيها بنا اليوم لنصحبك معنا في المكونات المطلوبة أو طريقة التحضير المتنوعة بخطوات سهلة وبسيطة. سر العجينة القطنية الذهبية مثل أشهر المطاعم للفطائر والبيتزا سر العجينة القطنية الذهبية مثل أشهر المطاعم للفطائر والبيتزا إليكم الآن أسهل طريقة لعمل الفطائر المتنوعة والبيتزا وخلية النحل والباتيه وغيرها من المعجنات:

المكونات: 5 أكواب من الدقيق.

ملعقتين من السكر.

رشة ملح.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوبان من الماء الدافئ للعجن. طريقة التحضير: نحضر بولة عميقة ونقوم بنخل الدقيق كوب تلو الآخر من أجل التخلص من أي تكتلات وهواء.

يضاف للدقيق الملح والسكر الخميرة وتقلب جميع المكونات معاً بشكل جيد.

نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً حتى أن نحصل على جينة متماسكة ولكن طرية لا تلتصق باليد، ومن ثم نقوم بإضافة الزيت

ونستمر بالعجن لعدة دقائق حتى أن نحصل على النتائج المرغوب وتعجن باليد جيداً.

توضع العجينة بإناء مدهون من الزيت وتترك حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

يتم تشكيل العجين على حسب الرغبة كما ذكرنا لكم في السابق إذا كنت تفضلين الفطائر الحلوة يتم حشوها بقطع الشكولاتة وقطع الفاكهة كما تفضلين. أما إذا كنتي تفضلين الحادق قومي بحشوها بالجبن أو الزيتون والزعتر والخضروات وغيرها من الحشوات التي تفضليها، وتوضع بالفرن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

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