طريقة عمل بسكويت العجوة اللذيذ بالمنزل مثل طريقة المحلات

يعد بسكويت العجوة هو نوع من الحلويات اللذيذة سهلة التحضير، ومكوناته بسيطة جداً فهي عبارة عن دقيق وزبدة وسكر وبيض وجميعهم مكونات تحتوي على فوائد عديدة، ويتم حشوه بمعجون التمر الذي يحتوي علي مجموعة من العناصر الغذائية المهمة للجسم مثل الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات، وهو يتميز باستخداماته العديدة في صناعة الحلويات، فهي عبارة عن تمر يتم استخراج النواة منه ويتم خلطه مع مكونات أخرى لتحضير معجون التمر، ويمكن تقديمه للأطفال كوجبة سريعة في المدرسة فهو مفيد جداً، ومن خلال هذا المقال سنقوم بشرح مكونات وطريقة عمل البسكويت بالعجوة في المنزل.

مكونات عمل بسكويت العجوة

يتميز بسكويت العجوة بمذاق لذيذ، لما يحتوي عليه من مكونات عديدة ومتنوعة وهي كما يلي:ـ

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من العسل.

1 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة خفيفة من الملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف من الدقيق.

للحشو عجوة (معجون التمر).

طريقة العمل

طريقة عمل بسكويت العجوة بسيطة ومميزة، ولتحضيره على الطريقة الصحيحة يجب اتباع الخطوات التالية:ـ

نستخدم الخلاط الكهربائي لخلط الزبدة مع السكر والعسل. ثم نضيف إليهم كلاً من البيض والفانيليا ويتم الخلط جيداً. ثم نقوم بخلط الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح مع بعضهم البعض، ثم يضاف الدقيق تدريجياً إلى الخليط السائل حتى نحصل على عجينة طرية، ثم نقوم بوضع العجينة في الثلاجة حتي تتماسك قليلاً. قبل تشكيل العجين نعمل على تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يتم وضع العجوة على سطح نظيف وصلب ونقوم بفردها. ثم بعد ذلك نقوم بوضع العجينة على ورق الزبدة، ونغطيها بورقة زبدة أخري ونفردها بالنشابة. ثم نضع عليها العجوة التي تم فردها، ونعمل على تغطية العجوة بالعجين باستخدام ورق الزبدة، ثم يتم تقطيعها إلى أشكال صغيرة الحجم بواسطة السكين، يمكن تزيين وجه قطع البسكويت باستخدام الشوكة. توضع قطع البسكويت في صينية مدهونة بالزيت، وتدخل الفرن الذي تم تسخينه مسبقاً، وتترك حتي الحصول على اللون الذهبي أو حتي تمام النضج. نخرجها من الفرن وتقدم مع الشاي بالهنا والشفا.

طريقة تحضير معجون التمر(العجوة) بالمنزل

يتم تحضير معجون التمر أو ما يعرف بالعجوة بطريقة سهلة وبسيطة، وهي تتم باستخدام كيلو من البلح الأسود يتم نزع النواة منه مع ملعقتين من السمنة ونصف كوب من الماء، توضع مقلاة على النار ونضيف إليها السمنة، ثم يضاف إليها البلح ويقلب التمر مع السمنة، ثم يضاف الماء ونقلب جيداً ثم نتركه لمدة نصف ساعة على نار هادئة، ثم نرفعه من النار ونتركه لكي يبرد قليلاً، ثم يتم عجنه باليد حتي تتكون عجينة ناعمة يتم فرد العجوة داخل كيس بلاستيك، وتحفظ داخل الثلاجة وتصبح جاهزة للاستخدام.