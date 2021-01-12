طريقة البان كيك بخطوات سهلة وسريعة وسر نجاحها

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طريقة البان كيك بخطوات سهلة وبسيطة وسر نجاحها وحصولك على طعم ولا أحلى، بمكونات موجوده في كل بيت حيث يعتبر البان كيك من أفضل وأشهر الأكلات الأمريكية الشهيرة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يقدم كوجبة أفكار أساسية أو كوجبة خفيفة تقدم بين الوجبات الرئيسية، ويتم تقديمها مع العديد من الصلصات أو مع الفواكه أو الشوكولاته أو المربى والعسل والعديد من الإضافات التي تضفي عليها المذاق الرائع والغني الذي يحبه الجميع.طريقة تحضير البان كيك:
نقدم لكم طريقة تحضير بان كيك الأمريكي على أصوله بالخطوات والمكونات الصحيحة التي تعطي نتيجة ناجحة 100%، كما عودناكم دائماً مع أجمل وأشهى الوصفات مثل طريقة عمل الأزر باللبن، وطريقة عمل أجنحة الدجاج المقرمشة، وغيرها العديد من الوصفات والآن مع المكونات وطريقة التحضير.المكونات:
- كوب ونصف دقيق مخبوزات أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة إلا ربع من البيكنج باودر.
- ½ ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب وربع حليب ( لبن).
- 1 بيضة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبدة ( الذائبة).
- في بوله نقوم يخلط كل من السكر، والملح، والبيكنج بودر، والدقيق معاً خلطا جيدا حتى تمتزج جميع المكونات معاً.
- ثم نقوم بخلط البيض، والحليب، والزبدة الذائبة جيدا، ثم نقوم بإضافتها إلى خليط الدقيق.
- نقوم بمزج الخليطين معاً للحصول على العجينة ذات القوام السائل.
- في مقلاة على نار متوسطة الحرارة نضع ربع كوب من العجين السائل، وتترك لمدة دقيقتين حتى تبدأ في النضج. ( السواء).
- نقوم بتقليبها على الجهتين حتى تمام النضج، والحصول على اللون الذهبي.
- نقوم بتكرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من كامل الكمية.
- يضاف إليها صوص حسب الرغبة أو مع قطع الفواكه أو العسل وتقدم بالهناء والشفاء.
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طريقة البان كيك بخطوات سهلة وبسيطة وسر نجاحها وحصولك على طعم ولا أحلى، بمكونات موجوده في كل بيت حيث يعتبر البان كيك من أفضل وأشهر الأكلات الأمريكية الشهيرة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يقدم كوجبة أفكار أساسية أو كوجبة خفيفة تقدم بين الوجبات الرئيسية، ويتم تقديمها مع العديد من الصلصات أو مع الفواكه أو الشوكولاته أو المربى والعسل والعديد من الإضافات التي تضفي عليها المذاق الرائع والغني الذي يحبه الجميع.طريقة تحضير البان كيك:
نقدم لكم طريقة تحضير بان كيك الأمريكي على أصوله بالخطوات والمكونات الصحيحة التي تعطي نتيجة ناجحة 100%، كما عودناكم دائماً مع أجمل وأشهى الوصفات مثل طريقة عمل الأزر باللبن، وطريقة عمل أجنحة الدجاج المقرمشة، وغيرها العديد من الوصفات والآن مع المكونات وطريقة التحضير.المكونات:
- كوب ونصف دقيق مخبوزات أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة إلا ربع من البيكنج باودر.
- ½ ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب وربع حليب ( لبن).
- 1 بيضة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبدة ( الذائبة).
- في بوله نقوم يخلط كل من السكر، والملح، والبيكنج بودر، والدقيق معاً خلطا جيدا حتى تمتزج جميع المكونات معاً.
- ثم نقوم بخلط البيض، والحليب، والزبدة الذائبة جيدا، ثم نقوم بإضافتها إلى خليط الدقيق.
- نقوم بمزج الخليطين معاً للحصول على العجينة ذات القوام السائل.
- في مقلاة على نار متوسطة الحرارة نضع ربع كوب من العجين السائل، وتترك لمدة دقيقتين حتى تبدأ في النضج. ( السواء).
- نقوم بتقليبها على الجهتين حتى تمام النضج، والحصول على اللون الذهبي.
- نقوم بتكرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من كامل الكمية.
- يضاف إليها صوص حسب الرغبة أو مع قطع الفواكه أو العسل وتقدم بالهناء والشفاء.
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