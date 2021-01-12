طريقة البان كيك بخطوات سهلة وسريعة وسر نجاحها

طريقة البان كيك بخطوات سهلة وبسيطة وسر نجاحها وحصولك على طعم ولا أحلى، بمكونات موجوده في كل بيت حيث يعتبر البان كيك من أفضل وأشهر الأكلات الأمريكية الشهيرة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يقدم كوجبة أفكار أساسية أو كوجبة خفيفة تقدم بين الوجبات الرئيسية، ويتم تقديمها مع العديد من الصلصات أو مع الفواكه أو الشوكولاته أو المربى والعسل والعديد من الإضافات التي تضفي عليها المذاق الرائع والغني الذي يحبه الجميع.

طريقة تحضير البان كيك:

نقدم لكم طريقة تحضير بان كيك الأمريكي على أصوله بالخطوات والمكونات الصحيحة التي تعطي نتيجة ناجحة 100%، كما عودناكم دائماً مع أجمل وأشهى الوصفات مثل طريقة عمل الأزر باللبن، وطريقة عمل أجنحة الدجاج المقرمشة، وغيرها العديد من الوصفات والآن مع المكونات وطريقة التحضير.

كوب ونصف دقيق مخبوزات أبيض.

2 ملعقة كبيرة إلا ربع من البيكنج باودر.

½ ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب وربع حليب ( لبن).

1 بيضة.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة ( الذائبة).

المكونات:خطوات وطريقة التحضير: