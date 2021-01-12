بالخطوات طريقة عمل فيلر طبيعي منزلي لنفخ الشفايف وتكبيرها وترطيبها في دقائق فقط

بالخطوات طريقة عمل فيلر طبيعي منزلي لنفخ الشفايف تسعى الكثير من السيدات في أن تحصل على شفاه ممتلئة، بعد أن أصبحت موضة العصر الجديد، مما جعلهم يبادرون في القيام بعمليات تجميل للحصول على ما نريد، وأيضاً القيام بحف الشفاه بالفيلر أو البوتكس للحصول على شفاه ممتلئة والقيام بنفخ الشفايف، ولكن نحن نعلم مدى مخاطر هذه الحقن والمادة الموجودة بها على المدى البعيد، وأيضاً على الرغم من نجاح عمليات التجميل ولكن يوجد منها ما يبدي بالفشل، لكن هل تدركين أنه بإمكانك الحصول على شفاه ممتلئة، ونفخ الشفايف طبيعياً بمكونات بسيطة موجودة في منزلك وبنتائج فعالة.

بالخطوات طريقة عمل فيلر طبيعي منزلي لنفخ الشفايف خليط الخميرة والحلبة

نقوم بمزج ملعقة من الخميرة وملعقة صغيرة من بذور الحلبة المطحونة، وملعقتين من الماء الدافئـ، وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس، ومن ثم نقوم بفرك الشفاه بعمل حركات دائرية لعدة دقائق، مع الحرص على القيام بذلك 3 مرات من كل أسبوع قبل الذهاب للنوم، ومن ثم نقوم بغسل الشفاه بالماء الدافئ بالصباح.

قناع الطماطم والشوفان

نقوم بإحضار ملعقة من الشوفان وملعقة من عصير الطماطم وملعقة كبيرة من الزبادي، ويتم مزج كافة المكونات معاً من أجل الحصول على خليط متجانس ومن ثم نقوم بفرك الشفاه بالمزيج وتترك لمدة ربع ساعة ومن ثم تشطف بالماء الدافئ.

القرفة

نقوم بخلط كمية من القرفة أو زيت القرفة مع كمية من الفازلين ونقوم بخلط كافة المكونات معاً، ومن ثم نقوم بتدليك الشفاه باستخدام الخليط وسوف تلاحظين وخز عند التدليك وسوف تلاحظين نفخ الشفاه على الفور، ويتم استخدامها كلما ترغبين في الحصول على شفاه ممتلئة لأنه نتائجها تظهر بشكل مباشر.