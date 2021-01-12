طريقة عمل الشاورما السورية بالطريقة الاصلية مثل أشهر المطاعم بالخطوات

طريقة عمل الشاورما السورية بالطريقة الاصلية الشاورما السوري هي أكثر الأشياء التي يفضلها العديد من الأشخاص، وبالأخص عند ظهوره بشكل مستمر في المحلات والمطاعم المتعددة، والكبري، كما يمكننا أن نقوم بإعداد شاورما السوري داخل المنزل باسهل طرق، وبعد خطوات بسيطة دون شرائها من المطاعم وتعرضنا إلى بعض المشاكل الصحية، وبالأخص خلال هذه الأيام التي ظهر فيها مشكلة الفيروسات أصبح تناول الاطعمة من الخارج والمطاعم سوف يسبب لنا اضرار عديدة نحن في غنى عنها.

طريقة عمل الشاورما السورية

هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يمكنك عزيزتي أن تقومي بها لكي تحصلي على أفضل شاورما سوري.

مكونات تتبيلة الشاورما:

كيلو من صدور الدجاج ويفضل أن تكون مخليه من جميع الجلد والعظم.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الزبادي.

2 ملعقة من خل الابيض.

خمس فصوص ثوم، ويفضل ان يكون مهروس.

ملعقة من الكزبرة المقطعة.

ربع ملعقة من الكمون.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة من جوزة الطيب ويفضل ان تكون البودر.

مكونات اللفائف:

ملعقة كبيرة من الجبنة المشهورة.

خبز تورتيلا.

خيار مخلل.

سلطة الطحينة.

نبدأ في تحضير جميع المكونات من خلال وضعها داخل الخلاط الكهربائى. ويقوم بدمجها بشكل جيد. من بعدها نقوم بوضع هذا الخليط داخل إناء ونضع فيه جميع الدجاج ونقوم بتركه داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 12 ساعة. نبدا في شوي الدجاج التي كنا بتتبيلة وذلك على درجة حرارة متوسطة. وبعد التخلص من طهي الدجاج يمكن أن نقوم بتقطيع على شكل شرائح لكي نقوم بإدخاله في خبز التورتيلا.

نبدا في عمل لفائف الشاورما وذلك من خلال تقطيع الدجاج على شكل أصابع. نبدا في فرد خبز التورتيلا ونقوم بوضع الدجاج ونضيف إليه الجبنة والمايونيز. ونضع والخيار المخلل التي قومنا بتقطيعها على شكل شرائح. نبدأ في لف الشاورما نقوم بوضعها على النار مره ثانيه. يمكن الآن أن نقوم بتحضير ونضع بجانبها سلطة الطحينة.

طريقة تحضير تتبيلة الدجاجتحضير لفائف الشاورما: