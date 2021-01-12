كريم المعجزة في التفتيح السريع وشد البشرة والتخلص من التجاعيد بالكامل

كريم المعجزة في التفتيح السريع وشد البشرة نجد أن شد البشرة والتخلص من التجاعيد أصبحت مشكلة عميقة، أغلب النساء خلال هذه الأيام وبالأخص الأشخاص الذين يهتمون بأنفسهم بشكل مستمر، لذلك تعتبر مشكلة تؤثر على حياتهم النفسية بشكل عام مما تسبب لهم العديد من الإرهاق، والتوتر بسبب ظهور هذه التجاعيد جمع أغلب الأشخاص يبحثون على عمليات التجميل للتخلص من شد البشرة وازالة التجاعيد.

يوجد عدة نصائح مختلفة نقوم باتباعها لكي تتخلص من تجاعيد البشرة وهي تكون كالتالي:-

يفضل أن نقوم بتناول كميات كبيرة من المياه فهي تخلصنا من تجاعيد البشرة. وتعمل على تلطيف ونعومة البشرة. لذلك يمكنك أن تقوم بتناول أكثر من 8 أكواب يوميا, وبشكل منتظم لتجنب حدوث أي تجاعيد أو تشققات في البشرة. لابد أن نقوم باختيار المنتجات الطبيعية، ولا نقوم باختيار المنتجات ذات المواد الكيميائية الضارة التي تؤثر على بشرتناً مما يؤدي إلى ظهور تجاعيد وهالات سوداء. كما يمكن أن نقوم باستخدام المواد الطبيعية هي الافضل على الاطلاق للتخلص من كافة المشاكل التي تواجهها البشرة.

كريم الفازلين والعسل

الفازلين المعروف عنه أنه غني بالعديد من الفيتامينات، والبروتينات التي يحتاجها البشرة، والشعر فهذه العديد من الاستخدامات المختلفة التي تفيد الجسم بشكل عام بالإضافة إلى أستخدام العسل، وذلك لأن العسل يعمل على نعومة البشرة ونقائها وتفتيح الجلد بشكل طبيعي ليس لدي أي أضرار بل انه يقوم بادخال في الجميع من الكريمات التي نقوم بشرائها، لذلك هذه الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية.

المكونات:-

كمية صغيرة من الفازلين.

صفار بيضة.

معلقة زيت زيتون.

ملعقة من عسل النحل.

الطريقة:-