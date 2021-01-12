كيرايتين قنبلة للشعر الخشن الجاف ضعيه علي شعرك سيصبح ناعم مثل الحرير في دقائق

كيرايتين قنبلة للشعر الخشن الجاف ضعيه علي شعرك سيصبح ناعم أرخص كيراتين لتنعيم وترطيب الشعر الخشن يمكنك من الآن الحصول عليه بكل سهولة وبساطة عن طريق استخدام بعض من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة فروة الرأس والسعر، حيث أنه يعمل على تنعيم وترطيب خصلات الشعر وتغذيتها بعمق، وهذا ما يحتاج له شعرك العناية والاهتمام الفائق، وفي نفس الوقت لا تحملين على نفسك كثير من الأعباء المالية التي يتم هدرها في شراء منتجات لم يكن لها أي داعي.

أرخص كيراتين لتنعيم وترطيب الشعر الخشن

يوجد الكثير من المواد الطبيعية المفيدة جداً للشعر حيث أن معظمها يحتوي على عناصر تعمل على تنعيم وترطيب الشعر وتتمثل في الآتي:

وصفة زيت جوز الهند وزيت الخروع:

زيت جوز الهند من أقوى الزيوت الطبيعية التي تعمل على زيادة تنعيم وترطيب الشعر بالإضافة إلى أن زيت الخروع من الزيوت التي تساهم في تطويل وتكثيف الشعر سريعاً.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

احضري قدر صغير الحجم ضعيه على النار ضعي به الزيوت الطبيعية الذي قد ذكرناها أعلاه، وقلبيهم مع بعضهم واتركيهم على النار لكي يتم تسخينهم. ارفعيهم من على النار واتركيهم قليلاً حتى يبرد قليلاً ويمكن تحمله على فروة الرأس، دلكي فروة الرأس بخليط الزيوت واتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم قومي بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وجففيه جيداً، وللحصول على نتائج فعالة يتم تكرار استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع.

طريقة الإعداد والاستخدام:وصفة حليب جوز الهند وعصير الليمون:

يعرف حليب جوز الهند بقدرته الكبيرة على فرد الشعر وعلاج الشعر الخشن والجاف بالإضافة إلى أن عصير الليمون يطهر فروة الرأس ويحميها من الفطريات، فقومي بخلط كوب من حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير جوز الهند واخلطيهم جيداً يوضع الخليط في الثلاجة لمدة 12 دقيقة، يطبق الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة وبعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.