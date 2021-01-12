طريقة تحضير هريسة اللوز التونسية بكل أسرارها والطعم ولا اروع

طريقة تحضير هريسة اللوز التونسية الهريسه باللوز في أكثر الحلويات التي تعتبر مميزة جدا، وبالاخص في شهر رمضان فهي مشهورة في جميع دول العالم كما يقوموا أغلب البيوت بتحضيرها و تناولها بعد وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم، أو تناولها في طوال أيام العام، كما يمكن أن نقوم بتناولها بأضافة جميع انواع المكسرات.

طريقة تحضير هريسة اللوز التونسية

أصبح أسهل ما يمكن أن نقوم تحضير هريسة اللوز، التي تتنوع من افضل الاطباق الشهية و الحلويات المتنوعه والمتميزه التي أصبحت تحضيرها أسهل، ولا داعي لشرائها بعد اليوم من المحلات الخارجية، ولكن تابعي مع هذه الطريقة:-

المكوّنات:-

كوب كبير سميد ويفضل أن يكون ناعم.

كوب الا ربع من الحليب المجفف.

5ملاعق من جوز هند ناعم.

كوب من الزيت نباتي.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الخميرة.

خمس ملاعق لوز مقشر.

2 ملعقة من الطحينة.

مكوّنات القطر:

نحضر كوب من المياه 2 كوب سكر مطحون ملعقة كبيرة من عصير