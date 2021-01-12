طريقة تحضير هريسة اللوز التونسية بكل أسرارها والطعم ولا اروع

طريقة تحضير هريسة اللوز التونسية الهريسه باللوز في أكثر الحلويات التي تعتبر مميزة جدا، وبالاخص في شهر رمضان فهي مشهورة في جميع دول العالم كما يقوموا أغلب البيوت بتحضيرها و تناولها بعد وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم، أو تناولها في طوال أيام العام، كما يمكن أن نقوم بتناولها بأضافة جميع انواع المكسرات.طريقة تحضير هريسة اللوز التونسية
أصبح أسهل ما يمكن أن نقوم تحضير هريسة اللوز، التي تتنوع من افضل الاطباق الشهية و الحلويات المتنوعه والمتميزه التي أصبحت تحضيرها أسهل، ولا داعي لشرائها بعد اليوم من المحلات الخارجية، ولكن تابعي مع هذه الطريقة:-
المكوّنات:-
- كوب كبير سميد ويفضل أن يكون ناعم.
- كوب الا ربع من الحليب المجفف.
- 5ملاعق من جوز هند ناعم.
- كوب من الزيت نباتي.
- 2 ملعقة من الزبادي.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة من الخميرة.
- خمس ملاعق لوز مقشر.
- 2 ملعقة من الطحينة.
مكوّنات القطر:
- نحضر كوب من المياه 2 كوب سكر مطحون ملعقة كبيرة من عصير
- يمكننا في البداية أن نقوم بتحضير القطر عندما نضع اناء على النار ونضيف إليه كمية المياه والسكر.
- ونقوم بأضافة عصير الليمون.
- وتترك على النار حتى يغلي.
- نقوم بغلق النار ونتركه حتى يبرد.
- نبدأ في تحضير الهريسة عندما نقوم بوضع كمية من الحليب والسميد في اناء.
- ثم نبدأ بإضافة قطرات من الزيت.
- ونقوم بدمج جميع المكونات بشكل جيد حتى نحصل على خليط مميز من بعد ذلك نقوم باضافة الخميرة وجوز الهند والبيكنج بودر.
- بخلط جميع المكونات حتى نحصل على عجينة نجدها في يدين طريقة.
- من هنا نبدأ بإضافة اللوز التي قمنا بتقشيرها، وكمية بسيطة من الماء.
- ونقوم باستخدام المضرب الكهربائي ونعمل على التحريك بشكل جيدا.
- نجد أمامناُ في هذا الوقت أن الخليط الخاص بالهريس اصبح سائلا.
- نبدأ في تحضير صينية ونقوم بوضع بها كمية من الطحينة.
- نضع الهريسة داخل الصينية ولكن نتركها لمدة خمس دقائق.
- ثم نبدأ بتسخين الفرن ونضع الصينيه داخل الفرن، ونتركها حتى نحصل على هريسة ذات اللون الذهبي الرائع.
نقوم بتقطيعها ونتركها حتى تبرد.
- ونقوم بوضع القطر على جميع اجزائها كما يمكننا أن نقوم بوضع في أطباق التقديم وتقديمها للضيوف.
طريقة تحضير هريسة اللوز التونسية الهريسه باللوز في أكثر الحلويات التي تعتبر مميزة جدا، وبالاخص في شهر رمضان فهي مشهورة في جميع دول العالم كما يقوموا أغلب البيوت بتحضيرها و تناولها بعد وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم، أو تناولها في طوال أيام العام، كما يمكن أن نقوم بتناولها بأضافة جميع انواع المكسرات.طريقة تحضير هريسة اللوز التونسية
أصبح أسهل ما يمكن أن نقوم تحضير هريسة اللوز، التي تتنوع من افضل الاطباق الشهية و الحلويات المتنوعه والمتميزه التي أصبحت تحضيرها أسهل، ولا داعي لشرائها بعد اليوم من المحلات الخارجية، ولكن تابعي مع هذه الطريقة:-
المكوّنات:-
- كوب كبير سميد ويفضل أن يكون ناعم.
- كوب الا ربع من الحليب المجفف.
- 5ملاعق من جوز هند ناعم.
- كوب من الزيت نباتي.
- 2 ملعقة من الزبادي.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة من الخميرة.
- خمس ملاعق لوز مقشر.
- 2 ملعقة من الطحينة.
مكوّنات القطر:
- نحضر كوب من المياه 2 كوب سكر مطحون ملعقة كبيرة من عصير
- يمكننا في البداية أن نقوم بتحضير القطر عندما نضع اناء على النار ونضيف إليه كمية المياه والسكر.
- ونقوم بأضافة عصير الليمون.
- وتترك على النار حتى يغلي.
- نقوم بغلق النار ونتركه حتى يبرد.
- نبدأ في تحضير الهريسة عندما نقوم بوضع كمية من الحليب والسميد في اناء.
- ثم نبدأ بإضافة قطرات من الزيت.
- ونقوم بدمج جميع المكونات بشكل جيد حتى نحصل على خليط مميز من بعد ذلك نقوم باضافة الخميرة وجوز الهند والبيكنج بودر.
- بخلط جميع المكونات حتى نحصل على عجينة نجدها في يدين طريقة.
- من هنا نبدأ بإضافة اللوز التي قمنا بتقشيرها، وكمية بسيطة من الماء.
- ونقوم باستخدام المضرب الكهربائي ونعمل على التحريك بشكل جيدا.
- نجد أمامناُ في هذا الوقت أن الخليط الخاص بالهريس اصبح سائلا.
- نبدأ في تحضير صينية ونقوم بوضع بها كمية من الطحينة.
- نضع الهريسة داخل الصينية ولكن نتركها لمدة خمس دقائق.
- ثم نبدأ بتسخين الفرن ونضع الصينيه داخل الفرن، ونتركها حتى نحصل على هريسة ذات اللون الذهبي الرائع.
نقوم بتقطيعها ونتركها حتى تبرد.
- ونقوم بوضع القطر على جميع اجزائها كما يمكننا أن نقوم بوضع في أطباق التقديم وتقديمها للضيوف.
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