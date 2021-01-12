طريقة مسحب البيك السعودي البارد والحار جدا بطعم رهيب بالطريقة الاصلية

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طريقة مسحب البيك السعودي البارد والحار نجد عدد كبير من السيدات والأطفال يبحثون عن تناول مسحب البيك السعودي البارد والحار، الذي يتميز بالطعم الرائع والمميز كما يمكن شراؤه من جميع الدول العربية وبالأخص المملكة العربية السعودية، ولكن من اليوم لا داعي للقلق والتوتر من عدم تناول مسحب البيك السعودي إذا كان البارد منه، او الحار، لأننا سوف نقوم بعمل هذا النوع من البيك، داخل المنزل بطريقة بسيطة وبإمكانيات قليلة لا تكلفنا العديد من الأموال.طريقة مسحب البيك السعودي البارد والحار
هذه الطريقة تعتبر من الطرق السهلةٌ، والسريعة التي نستطيع من خلالها تحضير مسحب البيك السعودي، ولكن لابد من توفير كافة المقادير والتي تكون كالتالي:-
المقادير :-
- نحضر نصف كيلو من الدجاج.
- نحضر ربع كيلو من الدقيق.
- 2 كوب من الزبادي.
- ربع كيلو من البقسماط، ويفضل أن يكون الخشن.
- ثلاث بيضات.
- رشه بسيطه من الملح.
- 2 ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من خل الابيض.
- رشه بسيطه من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة ثوم بودرة.
- نصف ملعقة اخرى بصل بودرة.
- ونصف ملعقة بابريكا.
- خردل مطحون.
- رشة من الفلفل المطحون.
- زيت نباتي.
- نحضر وعاء عميق ونضع فيه عصير الليمون، والدجاج والخل.
- ونقوم بإضافة الثوم البودر، والبصل البودر والفلفل الأسود المطحون والبابريكا والملح والقليل من الخردل.
- يمكن الان نقوم باضافته داخل الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر من ذلك .
- ولكن في هذا الوقت نقوم بتحضير وعاء اخر ونضع فيه البيض، والفلفل الاسود والملح ونقوم باستخدام المضرب الكهربائي في الخطوة.
- نحضر اناء ونضع فيه كمية من الدقيق والبقسماط ونقوم بتقليبه بشكل جيد.
- نخرج الدجاج من الثلاجة ونضعها في كمية البيض.
- ثم نقوم بإخراجه، ووضعه مرة أخرى في إناء البقسماط.
- وتقوم باستكمال هذه الخطوة في جميع الدجاج الموجود لدينا.
- ونضع هذه الكمية بعد الانتهاء داخل الثلاجة، أو بالاخص فى الفريزر.
- بعد اخراجها من الفريزر نقوم بوضعها فى المقلاة على النار حتى يصبح لونه ذهبي.
- ونقوم باستخراجه، ونقدمة مع البطاطس المقرمشة.
- عند تناول المسحب البيك من داخل المنزل سوف نتفادى العديد من المشاكل الصحية التي نواجهها عندما نقوم بشرائه من المطاعم الخارجية.
- يمكن أن نقوم بعمل كميات كبيرة بمبلغ قليل جدا وامكانيات قليلة دون أن نقوم بشرائه من أي مكان خارج منزلنا.
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طريقة مسحب البيك السعودي البارد والحار نجد عدد كبير من السيدات والأطفال يبحثون عن تناول مسحب البيك السعودي البارد والحار، الذي يتميز بالطعم الرائع والمميز كما يمكن شراؤه من جميع الدول العربية وبالأخص المملكة العربية السعودية، ولكن من اليوم لا داعي للقلق والتوتر من عدم تناول مسحب البيك السعودي إذا كان البارد منه، او الحار، لأننا سوف نقوم بعمل هذا النوع من البيك، داخل المنزل بطريقة بسيطة وبإمكانيات قليلة لا تكلفنا العديد من الأموال.طريقة مسحب البيك السعودي البارد والحار
هذه الطريقة تعتبر من الطرق السهلةٌ، والسريعة التي نستطيع من خلالها تحضير مسحب البيك السعودي، ولكن لابد من توفير كافة المقادير والتي تكون كالتالي:-
المقادير :-
- نحضر نصف كيلو من الدجاج.
- نحضر ربع كيلو من الدقيق.
- 2 كوب من الزبادي.
- ربع كيلو من البقسماط، ويفضل أن يكون الخشن.
- ثلاث بيضات.
- رشه بسيطه من الملح.
- 2 ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من خل الابيض.
- رشه بسيطه من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة ثوم بودرة.
- نصف ملعقة اخرى بصل بودرة.
- ونصف ملعقة بابريكا.
- خردل مطحون.
- رشة من الفلفل المطحون.
- زيت نباتي.
- نحضر وعاء عميق ونضع فيه عصير الليمون، والدجاج والخل.
- ونقوم بإضافة الثوم البودر، والبصل البودر والفلفل الأسود المطحون والبابريكا والملح والقليل من الخردل.
- يمكن الان نقوم باضافته داخل الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر من ذلك .
- ولكن في هذا الوقت نقوم بتحضير وعاء اخر ونضع فيه البيض، والفلفل الاسود والملح ونقوم باستخدام المضرب الكهربائي في الخطوة.
- نحضر اناء ونضع فيه كمية من الدقيق والبقسماط ونقوم بتقليبه بشكل جيد.
- نخرج الدجاج من الثلاجة ونضعها في كمية البيض.
- ثم نقوم بإخراجه، ووضعه مرة أخرى في إناء البقسماط.
- وتقوم باستكمال هذه الخطوة في جميع الدجاج الموجود لدينا.
- ونضع هذه الكمية بعد الانتهاء داخل الثلاجة، أو بالاخص فى الفريزر.
- بعد اخراجها من الفريزر نقوم بوضعها فى المقلاة على النار حتى يصبح لونه ذهبي.
- ونقوم باستخراجه، ونقدمة مع البطاطس المقرمشة.
- عند تناول المسحب البيك من داخل المنزل سوف نتفادى العديد من المشاكل الصحية التي نواجهها عندما نقوم بشرائه من المطاعم الخارجية.
- يمكن أن نقوم بعمل كميات كبيرة بمبلغ قليل جدا وامكانيات قليلة دون أن نقوم بشرائه من أي مكان خارج منزلنا.
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