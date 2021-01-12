طريقة مسحب البيك السعودي البارد والحار جدا بطعم رهيب بالطريقة الاصلية

طريقة مسحب البيك السعودي البارد والحار نجد عدد كبير من السيدات والأطفال يبحثون عن تناول مسحب البيك السعودي البارد والحار، الذي يتميز بالطعم الرائع والمميز كما يمكن شراؤه من جميع الدول العربية وبالأخص المملكة العربية السعودية، ولكن من اليوم لا داعي للقلق والتوتر من عدم تناول مسحب البيك السعودي إذا كان البارد منه، او الحار، لأننا سوف نقوم بعمل هذا النوع من البيك، داخل المنزل بطريقة بسيطة وبإمكانيات قليلة لا تكلفنا العديد من الأموال.

طريقة مسحب البيك السعودي البارد والحار

هذه الطريقة تعتبر من الطرق السهلةٌ، والسريعة التي نستطيع من خلالها تحضير مسحب البيك السعودي، ولكن لابد من توفير كافة المقادير والتي تكون كالتالي:-

المقادير :-

نحضر نصف كيلو من الدجاج.

نحضر ربع كيلو من الدقيق.

2 كوب من الزبادي.

ربع كيلو من البقسماط، ويفضل أن يكون الخشن.

ثلاث بيضات.

رشه بسيطه من الملح.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من خل الابيض.

رشه بسيطه من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة ثوم بودرة.

نصف ملعقة اخرى بصل بودرة.

ونصف ملعقة بابريكا.

خردل مطحون.

رشة من الفلفل المطحون.

زيت نباتي.