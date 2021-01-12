خلطة العرايس الجبارة في تبييض العانة والابط والاماكن الداكنة بالجسم وتوحيد اللون

خلطة العرايس الجبارة في تبييض العانة والابط والاماكن الداكنة بالجسم كل عروس مقبلة على الزواج تكون بحاجة للكثير من المنتجات الخاصة في تفتيح الجسم والتخلص من البقع الداكنة بالجسم، وتهتم في أن تقضي على جميع المشاكل التي تواجه البشرة، أملاً منها في أن تحصل على بشرة ناعمة كالحرير ونضرة وبيضاء في ليلة الزفاف، ولكن نحن نعلم إذا حرصت على اقتناء منتجات كريمات تعمل على تفتيح البشرة وتنظيف المناطق الداكنة من أي مشاكل، نحتاج لاتباع كورس من المنتجات يحتاج وقت طويل والكثير من المال، ولكن بإمكانك الحصول على أفضل النتائج من خلال الخلطات السحرية للعروس ونضمن لكي الحصول على بشرة نضرة وبيضاء.

خلطة العرايس الجبارة في تبييض العانة والابط والاماكن الداكنة بالجسم

إليك أهم الخلطات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من آثار الجروح والبقع الداكنة:

الخميرة والزبادي

كل ما تكوني بحاجة له هو ملعقة من الزبادي بمقابل ملعقتين من الخميرة، وتخلط كافة المكونات معاً حتى تمام التجانس ومن ثم تطبق على البشرة وتترك لمدة ربع ساعة ومن ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ وتكرار هذه الوصفة حتى أن تحصلين على أفضل النتائج.

القهوة وزيت جوز الهند

يتم القيام بمزج ملعقتين من مسحوق القهوة مع نفس الكمية من زيت جوز الهند، ومن ثم يتم تدليك الجسم لمدة لا تقل عن 5 دقائق مع التركيز على المناطق الداكنة بالجسم، وتترك على البشرة لمدة 10 دقائق ومن ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الدافئ وبعد ذلك البارد ومن ثم يتم تجفيف البشرة وترطب بكمية قليلة من زيت جوز الهند.

كريمات طبيعية للعناية بجسم العروس قبل الزفاف كريم الزبادي والعسل

نقوم بمزج كوب من الزبادي الطازج ويضاف لها ملعقة من العسل و4 ملاعق من عصير الليمون، ويضاف له ملعقة من زيت اللوز الحلو وملعقة من الكركم المطحون ويتم مزج المكونات معاً بشكل جيد حتى نحصل على قوام كريمي ويطبق كل ليلة قبل النوم وتترك لمدة ساعة وتشطف بالماء الدافئ.