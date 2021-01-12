الفطاير القطنية بالعجينة الملكية وسر نجاح العجينة لكافة انواع المعجنات

الفطاير القطنية بالعجينة الملكية وسر نجاح العجينة أصبحنا نهتم بوجود الفطائر المتنوعة بالعجينة القطنية في المنزل سواء لوجبات الإفطار أو وجبات العشاء، حيث أنها من أنواع المعجنات التركية، التي تعرفت عليها الكثير من ربات البيوت عند حرصها على متابعة المسلسلات التركية، وانتشرت بشكل كبير في المطبخ العربي، وعلى الرغم من سهولة تحضيرها ولكن نجد الكثير من الأشخاص يقومون بشرائها من الخارج، وفي الوقت الراهن نهتم بتوفير كل ما نحتاج له في المنزل بسبب فرض حظر التجول للحد من تفشي فيرس كورونا المستجد، مما جعلنا حريصين على أن نوفر لكم خطوات عمل الفطائر الشهية اللذيذة بعجينة سهلة وبسيطة تناسبك لأغراض متنوعة. الفطاير القطنية بالعجينة الملكية الفطاير القطنية بالعجينة الملكية المكونات: ست أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

ملعقتين من النشا.

3ملاعق من الزبدة المذابة.

ملعقة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزبادي.

كوبان من الماء الدافئ. طريقة التحضير: نقوم بمزج كوب من الماء ويضاف القليل من الملح والزبادي والسكر واللبن والزيت وتقلب كافة المكونات معاً حتى تمام التجانس.

نضع القدر على النار ويترك حتى أن يسخن دون غليان، نرفع القدر من على النار ويضاف له البيض وكوب واحد من الدقيق والنشا مع القيام بالتقليب المستمر بشكل جيد.

نقوم بإضافة الخميرة مع البيكنج بودر ويترك لمدة ربع ساعة حتى تتخمر، ونقوم بإضافة 4 ملاعق من الدقيق في كوب من الماء ويوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي الطري، ونقوم بإضافته لمزيج السوائل.

تخلط المكونات معاً ونضيف باقي الدقيق والخميرة وتعجن المكونات معاً ويضاف لها الزبدة مع الاستمرار بالعجن لعدة دقائق، حتى نحصل على عجينة طرية تترك حتى تتخمر ويتم استخدامها لاستخدامات متعددة. الوسوم

الفطاير القطنية بالعجينة الملكية وسر نجاح العجينة أصبحنا نهتم بوجود الفطائر المتنوعة بالعجينة القطنية في المنزل سواء لوجبات الإفطار أو وجبات العشاء، حيث أنها من أنواع المعجنات التركية، التي تعرفت عليها الكثير من ربات البيوت عند حرصها على متابعة المسلسلات التركية، وانتشرت بشكل كبير في المطبخ العربي، وعلى الرغم من سهولة تحضيرها ولكن نجد الكثير من الأشخاص يقومون بشرائها من الخارج، وفي الوقت الراهن نهتم بتوفير كل ما نحتاج له في المنزل بسبب فرض حظر التجول للحد من تفشي فيرس كورونا المستجد، مما جعلنا حريصين على أن نوفر لكم خطوات عمل الفطائر الشهية اللذيذة بعجينة سهلة وبسيطة تناسبك لأغراض متنوعة. الفطاير القطنية بالعجينة الملكية الفطاير القطنية بالعجينة الملكية المكونات: ست أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

ملعقتين من النشا.

3ملاعق من الزبدة المذابة.

ملعقة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزبادي.

كوبان من الماء الدافئ. طريقة التحضير: نقوم بمزج كوب من الماء ويضاف القليل من الملح والزبادي والسكر واللبن والزيت وتقلب كافة المكونات معاً حتى تمام التجانس.

نضع القدر على النار ويترك حتى أن يسخن دون غليان، نرفع القدر من على النار ويضاف له البيض وكوب واحد من الدقيق والنشا مع القيام بالتقليب المستمر بشكل جيد.

نقوم بإضافة الخميرة مع البيكنج بودر ويترك لمدة ربع ساعة حتى تتخمر، ونقوم بإضافة 4 ملاعق من الدقيق في كوب من الماء ويوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي الطري، ونقوم بإضافته لمزيج السوائل.

تخلط المكونات معاً ونضيف باقي الدقيق والخميرة وتعجن المكونات معاً ويضاف لها الزبدة مع الاستمرار بالعجن لعدة دقائق، حتى نحصل على عجينة طرية تترك حتى تتخمر ويتم استخدامها لاستخدامات متعددة.

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