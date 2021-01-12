كريم طبيعي رهيب لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة فائقة وعلاج الشعر التالف

كريم رهيب من مكونات طبيعية لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة فائقة وعلاج الشعر التالف، هي وصفة مغربية مبتكرة لزيادة طول كثافة الشعر وقامت بتجربتها العديد من الفتيات، ليس هذا فقط بل يقوم هذا الكريم الطبيعي بزيادة لمعان الشعر وترطيبه بعمق، كما يساعد على علاج الشعر التالف بشكل فعال والتقليل من التقصف وبالتالي حماية الشعر من التساقط مهما كانت حدته، ومع الاستمرار في استعمال ذلك الكريم سوف تلاحظين زيادة سمك الشعر وانبات الفراغات الموجودة في فروة الرأس، يصلح الكريم للرجال والنساء ويناسب الشعر الجاف والعادي.

تكثيف وتطويل الشعر بسرعة فائقة

مكونات الكريم بسيطة للغاية ويمكن تجهيزها بكل سهولة وبتكاليف لا تذكر مع نتيجة ولا أروع، احضري فقط ثلاثة ملاعق كبيرة من حَب الرشاد والذي يعمل على تطويل تكثيف الشعر الخفيف وملء الفراغات الموجودة بفروة الرأس، ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي الذي يساعد على تكثيف الشعر وزيادة درجة لمعانه بشكل طبيعي، ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان والذي يعرف بالبروتين الطبيعي للشعر، وذلك لفوائده في تغذية الشعر بفاعلية وزيادة كثافته ومنعه من التساقط، بالاضافة إلى 4 أكواب من الماء.

طريقة تحضير واستخدام الكريم

يتم تحضير إناء للطهي ثم يُضاف إليه مقدار الماء ثم يُرفع الإناء على نار هادئة حتى يتم تدفئة الماء قليلا، بعد ذلك يتم اضافة مقدار حَب الرشاد وبذور الكتان إلى الماء الدافئ، ويتم تحريك الخليط بالملعقة حتي يتم الغليان وتسوية حب الرشاد وبذور الكتان وحتى يتم الحصول على قوام جل، بعد ذلك يرفع الإناء بعيدا عن النار ويترك حتي يبرد الخليط تماما، ثم يتم تصفية الخليط جيدا بواسطة مصفاة او جورب قطني خفيف ليتم الحصول علي قوام جل خالي من الماء.

يتم بعد ذلك تحضير وعاء ويُضاف إليه مقدار الفازلين الطبي، ثم يتم وضع مقدار 4 ملاعق كبيرة من جل حب الرشاد وبذور الكتان الذي تم تحضيره، ويتم المزج جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق ليتم الحصول على قوام كريمي متجانس، وعند الاستخدام يتم أخذ كمية من الخليط ووضعه على الشعر بالكامل مع الاهتمام بتوزيع الكريم على فروة الرأس، ثم يوضع بلاستيك غذائي أو بونيه حراري علي الشعر ويترك لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعة ونصف، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو الخاص ويفضل أن يكون خالي من المواد الصناعية الضارة.