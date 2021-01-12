أصابع الجبنة الموزاريلا المطاطية المقرمشة فى البيت بالخطوات روعه

أصابع الجبنة الموزاريلا المطاطية المقرمشة تتميز الجبن الموزاريلا بالطعم الرائع، والمميز التي يفضلها العديد من الأشخاص، لذلك نجد أن الجبنة الموزاريلا تدخل في العديد من المأكولات إذا كانت البيتزا أو الفراخ المقرمشة، أوالعديد من الوصفات الأخرى، لذلك تبحث العديد من السيدات والأمهات داخل المنزل عن طريقة عمل أصابع الجبنة الموزاريلا المقرمشة، من داخل دون شرائها من المطاعم، وبالأخص في ظل الظروف والايام التي نعيشها، من ظهور كوفد 19.

أصبح أسهل ما يمكن أن نقوم بتحضير أصابع جبنة الموزاريلا داخل المنزل كما أن المكونات متميزة، ورائعة، وسهلة لجميع ربات المنزل، وتحضيره لا ياخذ سوي 10 دقائق،والطريقة تكون كالتالي:-

2 بيضة مخفوقة.

نصف كوب من الماء.

2 كوب من البقسماط.

رشه بسيطه من الملح.

ربع ملعقة من الثوم البودر.

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

نصف كوب من الزيت نباتي

10 قطع من الجبن الموزاريلا