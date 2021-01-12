أصابع الجبنة الموزاريلا المطاطية المقرمشة فى البيت بالخطوات روعه

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أصابع الجبنة الموزاريلا المطاطية المقرمشة تتميز الجبن الموزاريلا بالطعم الرائع، والمميز التي يفضلها العديد من الأشخاص، لذلك نجد أن الجبنة الموزاريلا تدخل في العديد من المأكولات إذا كانت البيتزا أو الفراخ المقرمشة، أوالعديد من الوصفات الأخرى، لذلك تبحث العديد من السيدات والأمهات داخل المنزل عن طريقة عمل أصابع الجبنة الموزاريلا المقرمشة، من داخل دون شرائها من المطاعم، وبالأخص في ظل الظروف والايام التي نعيشها، من ظهور كوفد 19.أصابع الجبنة الموزاريلا المطلطية المقرمشة
أصبح أسهل ما يمكن أن نقوم بتحضير أصابع جبنة الموزاريلا داخل المنزل كما أن المكونات متميزة، ورائعة، وسهلة لجميع ربات المنزل، وتحضيره لا ياخذ سوي 10 دقائق،والطريقة تكون كالتالي:-المكونات:-
- 2 بيضة مخفوقة.
- نصف كوب من الماء.
- 2 كوب من البقسماط.
- رشه بسيطه من الملح.
- ربع ملعقة من الثوم البودر.
- 2 كوب من الدقيق.
- ربع كوب من النشا.
- نصف كوب من الزيت نباتي
- 10 قطع من الجبن الموزاريلا
- عليكي سيدتي أن تقومي بعمل أصابع الجبن المقرمشة الموتزاريلا من خلال إحضار وعاء عميق وضعي فيه كمية من المياه واثنين من البيض.
- ثم اخلطي الثوم البودر مضاف اليه كمية البقسماط، والملح.
- قومي بتركه لكي نحتاجه مرة ثانية.
- قومي بتحضير إناء آخر وضعي في النشا، وقومي بوضع كمية الدقيق مع دمج مكون بشكل جيد.
- ضعي وعاء المقلاه علي النار المضاف إليها قدر من الزيت.
- قومي بوضع الجبن الموزاريلا في أناء الدقيق التي قمنا بتحضير.
- ولكن يفضل أن تقومي بتقليبه من جميع الجهات.
- يمكنك أن تقومي بوضع مرة أخرى في خليط البقسماط، والبيض.
- ونعيد أصابع الجبنة مره ثانيه في الدقيق.
- قومي بتكرار هذه الخطوة في جميع الجبن الموجود لديك.
- يمكنك الآن أن تقومي بقطع الجبن لمدة 10 دقائق في الثلاجة.
- اخرجيها الآن وضعيها في الزيت.
- ثم قومي بإخراجها من الزيت وضعيها على مناديل لكي نتخلص من كمية الزيت الموجودة بها.
- يمكنك الآن أن تقومي بوضع أصابع الجبن الموزاريلا داخل أطباق التقديم.
- ولكن يفضل أن تقومى بتقديمها وهي ساخنة حتى يستمتع أطفالك بتناولها.
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أصابع الجبنة الموزاريلا المطاطية المقرمشة تتميز الجبن الموزاريلا بالطعم الرائع، والمميز التي يفضلها العديد من الأشخاص، لذلك نجد أن الجبنة الموزاريلا تدخل في العديد من المأكولات إذا كانت البيتزا أو الفراخ المقرمشة، أوالعديد من الوصفات الأخرى، لذلك تبحث العديد من السيدات والأمهات داخل المنزل عن طريقة عمل أصابع الجبنة الموزاريلا المقرمشة، من داخل دون شرائها من المطاعم، وبالأخص في ظل الظروف والايام التي نعيشها، من ظهور كوفد 19.أصابع الجبنة الموزاريلا المطلطية المقرمشة
أصبح أسهل ما يمكن أن نقوم بتحضير أصابع جبنة الموزاريلا داخل المنزل كما أن المكونات متميزة، ورائعة، وسهلة لجميع ربات المنزل، وتحضيره لا ياخذ سوي 10 دقائق،والطريقة تكون كالتالي:-المكونات:-
- 2 بيضة مخفوقة.
- نصف كوب من الماء.
- 2 كوب من البقسماط.
- رشه بسيطه من الملح.
- ربع ملعقة من الثوم البودر.
- 2 كوب من الدقيق.
- ربع كوب من النشا.
- نصف كوب من الزيت نباتي
- 10 قطع من الجبن الموزاريلا
- عليكي سيدتي أن تقومي بعمل أصابع الجبن المقرمشة الموتزاريلا من خلال إحضار وعاء عميق وضعي فيه كمية من المياه واثنين من البيض.
- ثم اخلطي الثوم البودر مضاف اليه كمية البقسماط، والملح.
- قومي بتركه لكي نحتاجه مرة ثانية.
- قومي بتحضير إناء آخر وضعي في النشا، وقومي بوضع كمية الدقيق مع دمج مكون بشكل جيد.
- ضعي وعاء المقلاه علي النار المضاف إليها قدر من الزيت.
- قومي بوضع الجبن الموزاريلا في أناء الدقيق التي قمنا بتحضير.
- ولكن يفضل أن تقومي بتقليبه من جميع الجهات.
- يمكنك أن تقومي بوضع مرة أخرى في خليط البقسماط، والبيض.
- ونعيد أصابع الجبنة مره ثانيه في الدقيق.
- قومي بتكرار هذه الخطوة في جميع الجبن الموجود لديك.
- يمكنك الآن أن تقومي بقطع الجبن لمدة 10 دقائق في الثلاجة.
- اخرجيها الآن وضعيها في الزيت.
- ثم قومي بإخراجها من الزيت وضعيها على مناديل لكي نتخلص من كمية الزيت الموجودة بها.
- يمكنك الآن أن تقومي بوضع أصابع الجبن الموزاريلا داخل أطباق التقديم.
- ولكن يفضل أن تقومى بتقديمها وهي ساخنة حتى يستمتع أطفالك بتناولها.
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