طريقة سناكس الدوريتوس المقرمش في البيت ب5 معالق دقيق فقط هتعملى احلي دوريتوس مثل الجاهز

طريقة سناكس الدوريتوس المقرمش في البيت ب5 معالق دقيق فقط اشتهرت مؤخرًا سناكس الدوريتوس الشهية التي يحبها الكثير من الأشخاص وخصوصًا الأطفال، وقد ظهرت أولا في المكسيك ومن ثم في باقي بلدان العالم، ويتم تناول الدوريتوس بين الوجبات الرئيسية أو كوجبة إضافية خفيفة، ونظرًا لقلق كل الأمهات بشأن ما يقوم أولادها بتناوله خارج المنزل من حيث الجودة والنظافة، فلذلك تحاول كل أم معرفة طريقة عمل الدوريتوس بطريقة سهلة وطعم شهي ولذيذ يشبه الجاهز. طريقة عمل سناكس الدوريتوس:- طريقة عمل سناكس الدوريتوس:- مكونات سناكس الدوريتوس:- كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة ونصف من الزبدة السائلة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

كوب إلا ربع من الماء. طريقة تحضير سناكس الدوريتوس:- نحضر وعاء كبير وعميق ونضع به الدقيق بعد أن ننخله بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة الملح والزبدة ونخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد. ثم نبدأ في إضافة الماء ونستمر في الخلط إلى أن نحصل على خليط أو عجينة متماسكة. نقوم بتقسيم العجينة إلى عدد من الكرات الصغيرة التي يصل قطرها 3 سم فقط. ثم نحضر أكياس من البلاستيك ونضع بها هذه الكرات كل كرة على حدة، ثم نفرد كل كرة باستخدام نشابة، ثم نقطع العجينة المفرودة على هيئة مثلثات. ثم نترك هذا العجين المشكل على هيئة مثلثات جانبًا لمدة لا تقل عن ربع ساعة. ثم نحضر مقلاة كبيرة ونضع بها زيت غزير ونضعها على النار، بحيث تكون النار عالية، ثم نضع بها مثلثات العجين بعد أن يسخن الزيت جيدًا ونقلبها على الوجهين حتى تحمر جيدًا وتأخذ لونًا ذهبياً. ثم نخرج مثلثات الدوريتوس على منديل مطبخ لتصفية الزيت منه بشكل جيد، ثم نرش فوقها أي إضافات نحبها فور خروجه من الزيت.

يمكن تقديم الدوريتوس بارد أو ساخن على حسب الذوق والرغبة. طريقة تحضير سناكس الدوريتوس:- الوسوم

طريقة سناكس الدوريتوس المقرمش في البيت ب5 معالق دقيق فقط اشتهرت مؤخرًا سناكس الدوريتوس الشهية التي يحبها الكثير من الأشخاص وخصوصًا الأطفال، وقد ظهرت أولا في المكسيك ومن ثم في باقي بلدان العالم، ويتم تناول الدوريتوس بين الوجبات الرئيسية أو كوجبة إضافية خفيفة، ونظرًا لقلق كل الأمهات بشأن ما يقوم أولادها بتناوله خارج المنزل من حيث الجودة والنظافة، فلذلك تحاول كل أم معرفة طريقة عمل الدوريتوس بطريقة سهلة وطعم شهي ولذيذ يشبه الجاهز. طريقة عمل سناكس الدوريتوس:- طريقة عمل سناكس الدوريتوس:- مكونات سناكس الدوريتوس:- كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة ونصف من الزبدة السائلة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

كوب إلا ربع من الماء. طريقة تحضير سناكس الدوريتوس:- نحضر وعاء كبير وعميق ونضع به الدقيق بعد أن ننخله بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة الملح والزبدة ونخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد. ثم نبدأ في إضافة الماء ونستمر في الخلط إلى أن نحصل على خليط أو عجينة متماسكة. نقوم بتقسيم العجينة إلى عدد من الكرات الصغيرة التي يصل قطرها 3 سم فقط. ثم نحضر أكياس من البلاستيك ونضع بها هذه الكرات كل كرة على حدة، ثم نفرد كل كرة باستخدام نشابة، ثم نقطع العجينة المفرودة على هيئة مثلثات. ثم نترك هذا العجين المشكل على هيئة مثلثات جانبًا لمدة لا تقل عن ربع ساعة. ثم نحضر مقلاة كبيرة ونضع بها زيت غزير ونضعها على النار، بحيث تكون النار عالية، ثم نضع بها مثلثات العجين بعد أن يسخن الزيت جيدًا ونقلبها على الوجهين حتى تحمر جيدًا وتأخذ لونًا ذهبياً. ثم نخرج مثلثات الدوريتوس على منديل مطبخ لتصفية الزيت منه بشكل جيد، ثم نرش فوقها أي إضافات نحبها فور خروجه من الزيت.

يمكن تقديم الدوريتوس بارد أو ساخن على حسب الذوق والرغبة. طريقة تحضير سناكس الدوريتوس:-

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