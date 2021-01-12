طريقة تفريز بطاطس فارم فريتس من السنة للسنة مثل الجاهزة بالظبط

طريقة تفريز بطاطس فارم فريتس من السنة للسنة البطاطس تعتبر من ضمن الخضروات التي نأكلها باستمرار والتي يفضلها العديد من الأشخاص إذا كان الاطفال الصغار، أو الكبار كما أن لديها العديد من المعادن والفيتامينات، والبروتينات المفيدة والتي يحتاجها الجسم، ومن الجدير بالذكر أن البطاطس تضم من الماء 80% كما أنها تحتوي على مادة النشا، ولذلك أصبح تفريز بطاطس فارم فريتس من العام للعام الآخر هو أسهل ما يمكن.حفظ البطاطس الفارم فريتس في الفريزر
يمكننا بهذه الطريقة أن نقوم بحفظ البطاطس الفارم فريتس في الفريزر من العام للعام، ولكن يجب أن تتبع هذه الخطوات وهي تكون كالتالي:-
- اولاً نقوم باختيار البطاطس كبيرة الحجم، ولابد أن نقوم بتقشير البطاطس حسب الرغبة.
- نقوم بتقطيعها على شكل أصابع مثل الفارم فريتس.
- نبدأ في غسيل جميع حبات البطاطس التي قمنا بتقطيعها، باستخدام الماء.
- ولكن يفضل أن نقوم بتصفيتها بشكل جيد.
- ونبدأ في وضع مقلاة على النار ونقوم باضافة كمية وفيرة من الزيت.
- نضع جميع حبات البطاطس في الزيت.
- ونقوم بتقليبه بشكل جيد ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبى.
- نغلق النار ونقوم برفع البطاطس ونضعها على في مصفاه حتى تتخلص من كافة الزيت الموجود بها.
- نتركها لكي تبرد من بعدها نقوم بوضعها في أكياس التفريز.
- ولكن يفضل أن نتعامل مع هذه الخطوة بلطف.
- ويجب أن يتم أخراج الهواء الذي يدخل في الكيس.
- يمكن الآن أن نقوم بوضع كمية البطاطس الفارم فريتس في الفريزر.
- يتم إخراجها عند الاستعمال.
ولكن يوجد طرق أخرى لكى نقوم بحفظ البطاطس الفارم فريتس، ولكن دون أن نقوم بوضعهم فى الزيت وطريقة يكون كالتالي:-
- نبدأ في البداية بتقشير البطاطس بشكل جيد ونقوم بتقطيعها على شكل أصابع.
- نضع كمية وفيرة من المياه على النار ونتركها حتى تبدأ فى الغليان لمدة عشر دقائق.
- نضع فى كمية المياه هذه البطاطس التي قمنا بتقشيرها وتقطيعها.
- ولكن نتركها بعد خمس دقائق.
- تخرجها من المياه المغلية، ونضع فيها كمية أخرى من المياه الباردة.
- ونتركها حتى تبرد نهائيا ونصفيهاً من المياه.
- ونضع الآن كمية البطاطس التي قمنا بتقطيعها فى الفريزر لحين أن نقوم باستخدامها مرة أخرى
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طريقة تفريز بطاطس فارم فريتس من السنة للسنة البطاطس تعتبر من ضمن الخضروات التي نأكلها باستمرار والتي يفضلها العديد من الأشخاص إذا كان الاطفال الصغار، أو الكبار كما أن لديها العديد من المعادن والفيتامينات، والبروتينات المفيدة والتي يحتاجها الجسم، ومن الجدير بالذكر أن البطاطس تضم من الماء 80% كما أنها تحتوي على مادة النشا، ولذلك أصبح تفريز بطاطس فارم فريتس من العام للعام الآخر هو أسهل ما يمكن.حفظ البطاطس الفارم فريتس في الفريزر
يمكننا بهذه الطريقة أن نقوم بحفظ البطاطس الفارم فريتس في الفريزر من العام للعام، ولكن يجب أن تتبع هذه الخطوات وهي تكون كالتالي:-
- اولاً نقوم باختيار البطاطس كبيرة الحجم، ولابد أن نقوم بتقشير البطاطس حسب الرغبة.
- نقوم بتقطيعها على شكل أصابع مثل الفارم فريتس.
- نبدأ في غسيل جميع حبات البطاطس التي قمنا بتقطيعها، باستخدام الماء.
- ولكن يفضل أن نقوم بتصفيتها بشكل جيد.
- ونبدأ في وضع مقلاة على النار ونقوم باضافة كمية وفيرة من الزيت.
- نضع جميع حبات البطاطس في الزيت.
- ونقوم بتقليبه بشكل جيد ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبى.
- نغلق النار ونقوم برفع البطاطس ونضعها على في مصفاه حتى تتخلص من كافة الزيت الموجود بها.
- نتركها لكي تبرد من بعدها نقوم بوضعها في أكياس التفريز.
- ولكن يفضل أن نتعامل مع هذه الخطوة بلطف.
- ويجب أن يتم أخراج الهواء الذي يدخل في الكيس.
- يمكن الآن أن نقوم بوضع كمية البطاطس الفارم فريتس في الفريزر.
- يتم إخراجها عند الاستعمال.
ولكن يوجد طرق أخرى لكى نقوم بحفظ البطاطس الفارم فريتس، ولكن دون أن نقوم بوضعهم فى الزيت وطريقة يكون كالتالي:-
- نبدأ في البداية بتقشير البطاطس بشكل جيد ونقوم بتقطيعها على شكل أصابع.
- نضع كمية وفيرة من المياه على النار ونتركها حتى تبدأ فى الغليان لمدة عشر دقائق.
- نضع فى كمية المياه هذه البطاطس التي قمنا بتقشيرها وتقطيعها.
- ولكن نتركها بعد خمس دقائق.
- تخرجها من المياه المغلية، ونضع فيها كمية أخرى من المياه الباردة.
- ونتركها حتى تبرد نهائيا ونصفيهاً من المياه.
- ونضع الآن كمية البطاطس التي قمنا بتقطيعها فى الفريزر لحين أن نقوم باستخدامها مرة أخرى
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