طريقة حلى ليالي لبنان بأسهل الطرق في دقائق والطعم رهيب

حلى ليالي لبنان، يعتبر من الأطباق الشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص في دول العالم وبالأخص في دولة لبنان، ولكن اختلفت المسميات في جميع الدول فمنهم من يطلق عليها حلوى السميد الرائعة، ومنهم من يطلق عليها اسم القشطلية، ولكن بتعدد هذه الأسماء إلي أن تحضير هذه الحلوى الرائعة هي تكون بطريقة واحدة كما يعتبر تحضيرها أصبح من أسهل الطرق التي يمكن أن تقوم به، لذا جميع الأمهات والسيدات داخل المنزل لا يقوموا بالتفكير كثير بعد أتباع هذه الطريقة.

يمكننا أن نقوم بهذه الخطوات حتى نحصل على حلى ليالى لبنان الرائعة والمميزة، بخطوات اسهل ما يمكن وتتواجد دائما داخل المنزل فهي غير مكلفة بالمرة.

نحضر خمس ملاعق من السكر البودر.

كوب ونصف من السميد الناعم(دقيق البسبوسه).

2 ملعقة من ماء الورد.

ثلاث أكواب حليب.

ربع كوب من الفستق المطحون.

علبة كبيرة من القشطة.

قطر.

يمكنك عزيزتي في بداية الامر أن تقومي باحضار وعاء عميق وقومي بوضع المستكة، وضعيها على النار حتى يغلي وتذوب.

يمكنك الآن أن تقومي بإضافة السكر المطحون مع الحليب والسميد.

استمري الآن في دمج جميع المكونات بشكل جيد.

يمكنك الآن أن تقومي بطرق هذا الخليط على النار.

يمكنك الآن بعد مرور خمس دقائق من الوقت أن ترفعي هذا الوعاء من النار و قومي بإضافة كمية بسيطة من ماء الورد.

واستمر في دمج جميع المكونات مرة أخرى.

الأن يمكنك أن تقومي بوضع ليالي لبنان في القوالب الخاصة به.

كما يمكنك أن تضعيه في الثلاجة لكي يحصل على البرود اللازمة.

يمكنك الآن أن تقوم بإخراج حلى ليالي لبنان من الثلاجة.

وقومي بإضافة الفستق أو أي نوع أخر من المكسرات حسب الرغبة.

كما يمكنك أيضا أن تقومي بإضافة القشطة لتغطية الوجة.

ثم ضعي كمية بسيطة من القطر حتى يتشرب هذا الحليب

قومي بتقديم حلى ليالي لبنان في أطباق التقديم للضيوف، والأطفال بعد تناول جميع الوجبات الأساسية فهي لذيذة وشهية.