طريقة بسبوسة الكب كيك ميني بسبوسة هتحبها أكثر من الكنافة سهلة جدا

افضل طريقه لعمل بسبوسة الكب كيك الشهية، الكل منا يحب عمل البسبوسة فهي من الحلويات الشرقية التي تتميز بالطعم الرائع والقوام المرمل، ولكن يوجد بعض الأسرار الهامة والنصائح التي يجب أن تتوفر حتى تخرج لديك بسبوسة بنتيجة مبهرة ترضيك، ولذلك لقد قمنا باختيار لكم من جميع وصفات البسبوسة طريقة عمل كب كيك بالسميد لبسبوسة سهلة وبسيطة مع إضافة له المكسرات وطريقة أخرى لعمل الكب كيك بحشو القشطة فأختاري ما يناسبك منها، حيث إنها تعتبر من الحلى العربية اللذيذة، سوف نقوم بتقدمها لكم اليوم بوصفة بسيطة وجديدة، لتمتعي عائلتك بطعم عربي أصيل لحلى السميد الناعم. مكونات عمل بسبوسة الكب كيك كوب ونصف من دقيق السميد 2 علبة من الزبادي. 1 كوب من السكر. 4 ملاعق من الزبدة. 1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. 1 ملعقه كبيره من بيكنج صودا. القليل من الملح. 1/2 كوب من الدقيق. 1 كوب من مكسرات. 1 ملعقة صغيرة من فانيليا. طريقة تحضير بسبوسة الكب كيك اولا نقوم بخلط السميد مع السكر جيدا، ثم نضيف عليهم البايكنج بودر والبيكنج صودا، والملح والدقيق.

ثم نقوم بخلط الفانيليا مع الزبدة والزبادي ثم أضيفي الخليط على خليط الدقيق واعجنيهم.

ثم بعدها قومي بسكب المزيج في قوالب كب كيك مدهونة بالزبدة.

ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة أو 45 دقيقة.

وفي النهاية قومي بسكب القطر الساخن عليها عند خروجها من الفرن ثم نقوم بتزينها بالمكسرات قبل التقديم. مقادير بسبوسة كب كيك بالقشطه 1 كوب من دقيق السميد الناعم. 1 كوب من دقيق السميد الخشن. 1 كوب ونصف من جوز الهند المجفف. 1 كوب من السكر الناعم الحبيبات. 1 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. 3/4 كوب من الزيت. ربع كيلو من قشطة. 1 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة. 1 ملعقة صغيرة من الفانيلا. 1 علبة قشطة إضافية للحشوة. طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة أولا قومي بخلط المكونات الجافة مع بعضها.

ثم ضيفي الزيت والبيض والفانيليا والقشطة واخلطيهم جيدا.

املئي ربع الورقة بالمزيج ثم أضيفي القشطة.

بعدها قومي يملئ الورقة لاخرها من خليط البسبوسة.

اخبزيها بالفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم حمريها باستخدام الشواية.

وفي النهاية أشقائها في القطر البارد وهي ساخنة. مكونات عمل بسبوسة الكب كيكطريقة تحضير بسبوسة الكب كيكمقادير بسبوسة كب كيك بالقشطهطريقة تحضير بسبوسة بالقشطة الوسوم

افضل طريقه لعمل بسبوسة الكب كيك الشهية، الكل منا يحب عمل البسبوسة فهي من الحلويات الشرقية التي تتميز بالطعم الرائع والقوام المرمل، ولكن يوجد بعض الأسرار الهامة والنصائح التي يجب أن تتوفر حتى تخرج لديك بسبوسة بنتيجة مبهرة ترضيك، ولذلك لقد قمنا باختيار لكم من جميع وصفات البسبوسة طريقة عمل كب كيك بالسميد لبسبوسة سهلة وبسيطة مع إضافة له المكسرات وطريقة أخرى لعمل الكب كيك بحشو القشطة فأختاري ما يناسبك منها، حيث إنها تعتبر من الحلى العربية اللذيذة، سوف نقوم بتقدمها لكم اليوم بوصفة بسيطة وجديدة، لتمتعي عائلتك بطعم عربي أصيل لحلى السميد الناعم. مكونات عمل بسبوسة الكب كيك كوب ونصف من دقيق السميد 2 علبة من الزبادي. 1 كوب من السكر. 4 ملاعق من الزبدة. 1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. 1 ملعقه كبيره من بيكنج صودا. القليل من الملح. 1/2 كوب من الدقيق. 1 كوب من مكسرات. 1 ملعقة صغيرة من فانيليا. طريقة تحضير بسبوسة الكب كيك اولا نقوم بخلط السميد مع السكر جيدا، ثم نضيف عليهم البايكنج بودر والبيكنج صودا، والملح والدقيق.

ثم نقوم بخلط الفانيليا مع الزبدة والزبادي ثم أضيفي الخليط على خليط الدقيق واعجنيهم.

ثم بعدها قومي بسكب المزيج في قوالب كب كيك مدهونة بالزبدة.

ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة أو 45 دقيقة.

وفي النهاية قومي بسكب القطر الساخن عليها عند خروجها من الفرن ثم نقوم بتزينها بالمكسرات قبل التقديم. مقادير بسبوسة كب كيك بالقشطه 1 كوب من دقيق السميد الناعم. 1 كوب من دقيق السميد الخشن. 1 كوب ونصف من جوز الهند المجفف. 1 كوب من السكر الناعم الحبيبات. 1 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. 3/4 كوب من الزيت. ربع كيلو من قشطة. 1 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة. 1 ملعقة صغيرة من الفانيلا. 1 علبة قشطة إضافية للحشوة. طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة أولا قومي بخلط المكونات الجافة مع بعضها.

ثم ضيفي الزيت والبيض والفانيليا والقشطة واخلطيهم جيدا.

املئي ربع الورقة بالمزيج ثم أضيفي القشطة.

بعدها قومي يملئ الورقة لاخرها من خليط البسبوسة.

اخبزيها بالفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم حمريها باستخدام الشواية.

وفي النهاية أشقائها في القطر البارد وهي ساخنة. مكونات عمل بسبوسة الكب كيكطريقة تحضير بسبوسة الكب كيكمقادير بسبوسة كب كيك بالقشطهطريقة تحضير بسبوسة بالقشطة

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