طريقة عمل النوتيلا في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ مثل الجاهز

تعد النوتيلا كما يسميها معظم الناس أو الشوكولاتة المذابة القابلة للحشو من الحلويات التي تتميز بمذاقها الرائع واللذيذ والمحبب لدى جميع الأعمار. وهي تستخدم في إعداد الكثير من أطباق الحلويات اللذيذة كالتورتة والدونتس والكيك وغيرهم، وتتميز بسهولة التحضير، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل. وهي تمد الجسم بفوائد عديدة في حالة تناولها بكميات معتدلة بدون افراط. وتعد من خليط البندق وشوكلت شيب أو خليط الحليب السائل والبودرة والكاكاو الخام وبعض الإضافات. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لك في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضيرها بطريقة سهلة وقوام كريمي وبمذاق لذيذ.

مكونات النوتيلا

تتكون النوتيلا من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مكونات الطريقة الأصلية

300 جم بندق.

350 جم شوكلت شيب.

طريقة التحضير

يتم تحضير النوتيلا بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة وفي وقت قصير جدا، وهي كالاتي:

نحمص البندق في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة تقريبا حتى يكتسب لونا ذهبيا. مع التحريك من وقت لآخر حتى يتم تحميصه من جميع الجهات، ويتجنب حرقه.

بعد تحميص البندق نتركه يبرد قليلا، ثم نقشره جيدا.

ثم نضع البندق في الخلاط أو محضرة الطعام، ونطحنه جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف شوكلت شيب ونخلطهم جيدا في الخلاط حتى نحصل على قوام ناعم.

ثم نحفظه في برطمان زجاجي في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل الاستخدام.

وبذلك تصبح النوتيلا جاهزة للاستخدام وبالهنا والشفا.

ثم نضيف إلى الكمية المتبقية من النوتيلا في الخلاط كوب حليب دافئ ونخلطهم جيدا في الخلاط، ثم نسكبه في كوب فارغ ويقدم كمشروب هوت شوكلت لذيذ.

كوب سكر بودرة.

كوب حليب سائل.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب ونصف حليب بودرة.

ثلثان كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة نكهة بندق أو فانيليا.

نحضر خلاط ونضيف إليه السكر البودرة والحليب السائل والحليب البودرة والكاكاو الخام ونكهة البندق أو الفانيليا ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخلطهم جيدا حتى نحصل على قوام ناعم.

ثم نحفظه في برطمان زجاجي في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل الاستخدام.

وبذلك تصبح النوتيلا جاهزة للاستخدام وبالهنا والشفا.

مكونات الطريقة الاقتصادية للنوتيلاطريقة التحضير