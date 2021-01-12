كيكة البرتقال الذهبية بمقادير ناجحة هشة ومرتفعة والطعم لذيذ وتحفة

خطوات تحضير كيك البرتقال الذهبية الهشة، تعتبر كيك البرتقال من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثيرين ويتم تحضيرها بشكل أكبر في فصل الشتاء، فأن البرتقال من الفواكه التي تحمل الكثير من الفوائد فقد تحضير كيك البرتقال لا يستغرق وقت على الإطلاق ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة التحضير فإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك البرتقال بالشوفان.

أربعة بيضات من حرارة الغرفة.

ربع كأس من العسل الأبيض والسكر.

رشة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

كأس من عصير البرتقال.

كأس ونصف من دقيق الأبيض المخصص للحلويات.

مكونات كيكة البرتقال:خطوات تحضير كيك البرتقال:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك البرتقال بالصوص: