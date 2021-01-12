كيكة البرتقال الذهبية بمقادير ناجحة هشة ومرتفعة والطعم لذيذ وتحفة

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خطوات تحضير كيك البرتقال الذهبية الهشة، تعتبر كيك البرتقال من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثيرين ويتم تحضيرها بشكل أكبر في فصل الشتاء، فأن البرتقال من الفواكه التي تحمل الكثير من الفوائد فقد تحضير كيك البرتقال لا يستغرق وقت على الإطلاق ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة التحضير فإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك البرتقال بالشوفان.مكونات كيكة البرتقال:
- أربعة بيضات من حرارة الغرفة.
- ربع كأس من العسل الأبيض والسكر.
- رشة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- كأس من عصير البرتقال.
- كأس ونصف من دقيق الأبيض المخصص للحلويات.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك البرتقال بالصوص:
- في بداية الأمر يتم فصل بياض البيض عن الصفار ويتم وضع بياض البيض مع رشة الملح ويتم خلطهم بالمضرب الكهربائي جيداً لحين أن يتكون إليكم لون أبيض ناعم وخفيف.
- يتم ترك هذا الخليط جانباً لحين أن يتم تحضير باقي المكونات ويتم إحضار إناء أخر ويتم وضع فيه صفار البيض مع الفانيليا والسكر والعسل وعصير البرتقال وبرش قشر البرتقال ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض.
- يتم إضافة جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض من دقيق أبيض وبيكنج بودر ويتم خلطهم سوياً وبعد ذلك يتم إضافة خليط بياض البيض على الصفار ويتم التقليب بصورة تدريجية مع التحريك بصورة مستمرة وفي اتجاه واحد لحين أن تختلط المكونات.
- يتم إحضار قالب الكيك والقيام بدهنه بطبقة من السمن ورشة من الدقيق الأبيض ويتم وضع خليط الكيك في صينية وبعد ذلك يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية ويتم إدخال الفرن لفترة تتراوح من نصف ساعة إلى ثلث ساعة.
- يتم إخراج الكيك من الفرن وهكذا تكون الكيك أصبحت جاهزة ويتم تقديمها ساخنة وهي باردة ويتم تناولها مع عصير البرتقال.
- ويمكن أن يتم صوص البرتقال من خلال إحضار طبق عميق ووضع فيه السكر وعصير ويتم تقليبهم جيداً لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس ويتم توزيعه على الكيك ويتم تناوله وهو بارد.
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خطوات تحضير كيك البرتقال الذهبية الهشة، تعتبر كيك البرتقال من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثيرين ويتم تحضيرها بشكل أكبر في فصل الشتاء، فأن البرتقال من الفواكه التي تحمل الكثير من الفوائد فقد تحضير كيك البرتقال لا يستغرق وقت على الإطلاق ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة التحضير فإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك البرتقال بالشوفان.مكونات كيكة البرتقال:
- أربعة بيضات من حرارة الغرفة.
- ربع كأس من العسل الأبيض والسكر.
- رشة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- كأس من عصير البرتقال.
- كأس ونصف من دقيق الأبيض المخصص للحلويات.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك البرتقال بالصوص:
- في بداية الأمر يتم فصل بياض البيض عن الصفار ويتم وضع بياض البيض مع رشة الملح ويتم خلطهم بالمضرب الكهربائي جيداً لحين أن يتكون إليكم لون أبيض ناعم وخفيف.
- يتم ترك هذا الخليط جانباً لحين أن يتم تحضير باقي المكونات ويتم إحضار إناء أخر ويتم وضع فيه صفار البيض مع الفانيليا والسكر والعسل وعصير البرتقال وبرش قشر البرتقال ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض.
- يتم إضافة جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض من دقيق أبيض وبيكنج بودر ويتم خلطهم سوياً وبعد ذلك يتم إضافة خليط بياض البيض على الصفار ويتم التقليب بصورة تدريجية مع التحريك بصورة مستمرة وفي اتجاه واحد لحين أن تختلط المكونات.
- يتم إحضار قالب الكيك والقيام بدهنه بطبقة من السمن ورشة من الدقيق الأبيض ويتم وضع خليط الكيك في صينية وبعد ذلك يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية ويتم إدخال الفرن لفترة تتراوح من نصف ساعة إلى ثلث ساعة.
- يتم إخراج الكيك من الفرن وهكذا تكون الكيك أصبحت جاهزة ويتم تقديمها ساخنة وهي باردة ويتم تناولها مع عصير البرتقال.
- ويمكن أن يتم صوص البرتقال من خلال إحضار طبق عميق ووضع فيه السكر وعصير ويتم تقليبهم جيداً لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس ويتم توزيعه على الكيك ويتم تناوله وهو بارد.
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