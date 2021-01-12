طعمية البطاطس المقلية المقرمشة وجبة خفيفة سريعة وغير مكلفة

طريقة تحضير طعمية البطاطس المقلية المقرمشة، تعتبر كرات البطاطس المقلية من المأكولات المفضلة عند الكثيرين نظراً لطريقة تحضيرها ومذاقها المختلف، فيعتبر البطاطس المقلي من الوجبات الجانبية التي يتم وضعها بجانب الأكلات الرئيسية وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كرات البطاطس المقلية. مقادير تحضير طعمية البطاطس المقلية المقرمشة كأس كبير من الدقيق.

بطاطس.

ربع كأس صغير من البقدونس.

رشة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من السمسم.

رشة من الكمون.

بيضتان.

نصف كأس من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ربع كأس صغير من الشبت.

ربع كأس صغير من الكزبرة المفروم.

ثلث ملعقة من البيكنج صودا. طريقة تحضير طعمية البطاطس المقلية: مقادير تحضير طعمية البطاطس المقلية المقرمشةطريقة تحضير طعمية البطاطس المقلية: القيام ببشر البطاطس بعد القيام بغسلها جيداً بالمياه وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من البقدونس والكزبرة والشبت والقيام بخلطهم مع بعضهم البعض. إضافة كلاً من البصل والثوم والبيض وباقي المكونات إلى خليط البطاطس وبعد ذلك يتم خلطهم جيداً ليكون أمامكم خليط شبيه للعجينة. بعد ذلك يتم تشكيل خليط البطاطس إلى أقراص شبيهة للطعمية وبعد ذلك يتم تزيينها بالسمسم. يتم وضع إناء حراري به نسبة من الزيت على النار ويتم تركه لحين أن يسخن. يتم توزيع أقراص خليط البطاطس في إناء ويتم تركه لحين أن ينضج ويصبح لونه ذهبي. يتم وضع أقراص طعمية البطاطس في أطباق التقديم. مكونات تحضير البطاطس المشوية في المنزل ورق حراري.

ثلاث ملاعق من الجبنة البارميزان.

كأس من الجبنة الموزاريلا.

بابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس.

ملعقة ونصف من الجبن الكريمي.

زبدة.

زيت زيتون.

بطاطس. خطوات التحضير: القيام بغسل البطاطس وتنظيف ويتم وضع البطاطس في الورق الحراري يتم لفه كل حبة من البطاطس ووضعها في الفرن. يتم عمل بعض من الشقوق في حبات البطاطس بعد أن يتم إخراجها من الفرن. خلط باقي المكونات مع بعضها البعض فيما ما عدا الجبن ويتم وضع الخليط في الشقوق وبعد ذلك يتم توزيع الجبن فوق البطاطس. يتم وضع البطاطس في صينية داخل الفرن وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن ينضج البطاطس ويصبح جاهز للتقديم. مكونات تحضير البطاطس المشوية في المنزلخطوات التحضير: الوسوم

طريقة تحضير طعمية البطاطس المقلية المقرمشة، تعتبر كرات البطاطس المقلية من المأكولات المفضلة عند الكثيرين نظراً لطريقة تحضيرها ومذاقها المختلف، فيعتبر البطاطس المقلي من الوجبات الجانبية التي يتم وضعها بجانب الأكلات الرئيسية وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كرات البطاطس المقلية. مقادير تحضير طعمية البطاطس المقلية المقرمشة كأس كبير من الدقيق.

بطاطس.

ربع كأس صغير من البقدونس.

رشة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من السمسم.

رشة من الكمون.

بيضتان.

نصف كأس من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ربع كأس صغير من الشبت.

ربع كأس صغير من الكزبرة المفروم.

ثلث ملعقة من البيكنج صودا. طريقة تحضير طعمية البطاطس المقلية: مقادير تحضير طعمية البطاطس المقلية المقرمشةطريقة تحضير طعمية البطاطس المقلية: القيام ببشر البطاطس بعد القيام بغسلها جيداً بالمياه وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من البقدونس والكزبرة والشبت والقيام بخلطهم مع بعضهم البعض. إضافة كلاً من البصل والثوم والبيض وباقي المكونات إلى خليط البطاطس وبعد ذلك يتم خلطهم جيداً ليكون أمامكم خليط شبيه للعجينة. بعد ذلك يتم تشكيل خليط البطاطس إلى أقراص شبيهة للطعمية وبعد ذلك يتم تزيينها بالسمسم. يتم وضع إناء حراري به نسبة من الزيت على النار ويتم تركه لحين أن يسخن. يتم توزيع أقراص خليط البطاطس في إناء ويتم تركه لحين أن ينضج ويصبح لونه ذهبي. يتم وضع أقراص طعمية البطاطس في أطباق التقديم. مكونات تحضير البطاطس المشوية في المنزل ورق حراري.

ثلاث ملاعق من الجبنة البارميزان.

كأس من الجبنة الموزاريلا.

بابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس.

ملعقة ونصف من الجبن الكريمي.

زبدة.

زيت زيتون.

بطاطس. خطوات التحضير: القيام بغسل البطاطس وتنظيف ويتم وضع البطاطس في الورق الحراري يتم لفه كل حبة من البطاطس ووضعها في الفرن. يتم عمل بعض من الشقوق في حبات البطاطس بعد أن يتم إخراجها من الفرن. خلط باقي المكونات مع بعضها البعض فيما ما عدا الجبن ويتم وضع الخليط في الشقوق وبعد ذلك يتم توزيع الجبن فوق البطاطس. يتم وضع البطاطس في صينية داخل الفرن وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن ينضج البطاطس ويصبح جاهز للتقديم. مكونات تحضير البطاطس المشوية في المنزلخطوات التحضير:

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