الخبز الشباتي الهندي في الطاسة حضريه بنفسك بكل سهولة بدون فرن

يعد الخبز الشباتي من أشهر أنواع الخبز وهي وصفة هندية الأصل حيث تحضر العجينة بكل سهولة باستخدام نوعي الدقيق الابيض والأسمر وتنضج في الطاسة مع الزيت دون الحاجة إلى استخدام الفرن، هذا الخبز سهل التحضير ولذيذ للغاية يمكنك تحضيره وتقديمه لأسرتك على الفطور كنوع من التغيير ،تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي طريقة التحضير بالتفصيل. الخبز الشباتي المقادير اللازمة لتحضير الخبز: كوبان كبيران من الدقيق الأسمر.

كوبان من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الماء

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقتان كبيرتان إضافيتان من الزيت النباتي لدهن العيش.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي. خطوات تحضير الخبز الشباتي الهندي: قومي بنخل كلاً من الدقيق الأبيض والأسمر للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة والتي قد تفسد الخبز. اخلطي كلا النوعين معاً في وعاء عميق. أضيفي الملح إلى الدقيق وقلبي. اصنعي حفرة في منتصف الدقيق ثم أضيفي الزيت. قلبي جيداً ثم أضيفي الماء بشكل تدريجي حتى تبدأ العجينة في التشكل. اعجني العجين بيديك حتى تحصلي على عجينة ملساء طرية وناعمة. قسمي العجينة إلى عدة أجزاء وشكلي كل جزء على هيئة كرة. قومي تغطية الكرات جيداً وتركيها ترتاح لبعض الوقت. قومي بفرد كرات العجيم على شكل رول ثم اصنعي منه شكل حلزوني. غلفي العجين بالزيت والسمن واتركيه يرتاح لمدة ساعة. قومي بفرد العجين باستخدام الشوبك الخشبي. اصنعي منه رول ثم لفيه بشكل حلزوني مرة أخرى وادهنيه بالزيت والسمن. اتركي العجين يرتاج لنصف ساعة أخرى. قومي بفرد العجين بالشوبك حتى يأخذ شكل قرص مع تغليفه بالزيت والسمن. أحضري طاسة لا تلتصق مثل التيفال أو الجرانيت وضعيها على النار مع مسحة من الزيت والسمن. اترمي الطاسة حتى تسخن ثم ضعي بها قطعة من العجين. اتركي العجين حتى يحمر من تلك الجهه ثم اقلبيه على الجانب الآخر ليأخذ اللون الذهبي وينضج. ارفعي الخبز من الطاسة وضعيه في طبق به مناديل ورقية ليبرد قليلاً. كرري الخطوات إلا أن تنتهي من كل أرغفة الخبز ثم قدميه ساخن. الخبز الشباتي المقادير اللازمة لتحضير الخبز:خطوات تحضير الخبز الشباتي الهندي: الوسوم

يعد الخبز الشباتي من أشهر أنواع الخبز وهي وصفة هندية الأصل حيث تحضر العجينة بكل سهولة باستخدام نوعي الدقيق الابيض والأسمر وتنضج في الطاسة مع الزيت دون الحاجة إلى استخدام الفرن، هذا الخبز سهل التحضير ولذيذ للغاية يمكنك تحضيره وتقديمه لأسرتك على الفطور كنوع من التغيير ،تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي طريقة التحضير بالتفصيل. الخبز الشباتي المقادير اللازمة لتحضير الخبز: كوبان كبيران من الدقيق الأسمر.

كوبان من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الماء

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقتان كبيرتان إضافيتان من الزيت النباتي لدهن العيش.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي. خطوات تحضير الخبز الشباتي الهندي: قومي بنخل كلاً من الدقيق الأبيض والأسمر للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة والتي قد تفسد الخبز. اخلطي كلا النوعين معاً في وعاء عميق. أضيفي الملح إلى الدقيق وقلبي. اصنعي حفرة في منتصف الدقيق ثم أضيفي الزيت. قلبي جيداً ثم أضيفي الماء بشكل تدريجي حتى تبدأ العجينة في التشكل. اعجني العجين بيديك حتى تحصلي على عجينة ملساء طرية وناعمة. قسمي العجينة إلى عدة أجزاء وشكلي كل جزء على هيئة كرة. قومي تغطية الكرات جيداً وتركيها ترتاح لبعض الوقت. قومي بفرد كرات العجيم على شكل رول ثم اصنعي منه شكل حلزوني. غلفي العجين بالزيت والسمن واتركيه يرتاح لمدة ساعة. قومي بفرد العجين باستخدام الشوبك الخشبي. اصنعي منه رول ثم لفيه بشكل حلزوني مرة أخرى وادهنيه بالزيت والسمن. اتركي العجين يرتاج لنصف ساعة أخرى. قومي بفرد العجين بالشوبك حتى يأخذ شكل قرص مع تغليفه بالزيت والسمن. أحضري طاسة لا تلتصق مثل التيفال أو الجرانيت وضعيها على النار مع مسحة من الزيت والسمن. اترمي الطاسة حتى تسخن ثم ضعي بها قطعة من العجين. اتركي العجين حتى يحمر من تلك الجهه ثم اقلبيه على الجانب الآخر ليأخذ اللون الذهبي وينضج. ارفعي الخبز من الطاسة وضعيه في طبق به مناديل ورقية ليبرد قليلاً. كرري الخطوات إلا أن تنتهي من كل أرغفة الخبز ثم قدميه ساخن. الخبز الشباتي المقادير اللازمة لتحضير الخبز:خطوات تحضير الخبز الشباتي الهندي:

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