طريقة عمل البان كيك الهش واللذيذ في 10 دقائق فقط

طريقة عمل بان كيك الهش واللذيذ، البان كيك بدون بيض يعد من أشهر الحلويات في المطابخ الامريكية، وأصبح الآن من أشهر الأصناف في مطابخ دول العالم، لأنه يتميز بطعمه الهش والرائع، ورائحته الجذابة القوية، التي تجعل جميع الأشخاص يعشقونه، ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نقدم اليوم طريقة عمل البان كيك بدون بيض. طريقة عمل بان كيك بدون بيض طريقة عمل بان كيك بدون بيض سوف نذكر لكم من خلال السطور الآتية مكونات البان كيك بدون بيض وخطوات تحضيره المكونات 400 جرام من الدقيق.

كأسان من الحليب.

ربع ملعقة من الملح.

4 ملاعق صغيرة من السكر.

6 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

ربع كوب متوسط من الزيت.

كوب كبير من النوتيلا، للتزيين. طريقة تحضير البان كيك بدون بيض امزجي الحليب مع السكر، والملح، والزيت، والدقيق، والبيكنج بودر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي مقلاة كبيرة على درجة حرارة منخفضة، ثم ادهنيها بالزبدة، ثم ضعي بها كمية مناسبة من الخليط بها، ثم اتركيها لبضع ثواني، ثم قومي بتقليبه حتى يكتسب اللون الذهبي من جميع الجهات. كرري الخطوة السابقة مع باقي المقدار، حتى تتخلصي من الكمية، ويصبح البان كيك بدون بيض جاهز للتقديم. وزعي النوتيلا على سطح البان كيك عند التقديم. طريقة عمل بان كيك بدون بيض لشخصين طريقة تحضير البان كيك بدون بيضطريقة عمل بان كيك بدون بيض لشخصين المكونات نصف كأس كبير من الدقيق.

نصف كأس كبير من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة ونصف صغيرة من زيت الذرة.

كوب كبير من العسل، للتزيين. طريقة تحضير البان كيك بدون كيك لشخصين قومي بنخل الدقيق، حتى تتخلصي من أي شوائب عالقة به. اخلطي البيكنج باودر مع مقدار الدقيق جيدا، ثم ضيفي إليه الحليب، والملح، والسكر، والزيت جيدا، بواسطة المضرب حتى يتكون خليط متجانس. ضعي مقلاة كبيرة الحجم على درجة حرارة منخفضة، ثم ادهنيها بقليل من الزبدة، ثم اتركيها لمدة ثانية. وزعي كمية مناسبة من الخليط في المقلاة، حتى يأخذ شكل القرص، ثم اتركيها لمدة ثلاث ثواني، ثم اقلبيه على الوجه الآخر، حتى يكتسب اللون الذهبي من جميع الجوانب. كرري الخطوة السابقة مع باقي المقدار، حتى تتخلصي من كمية الخليط، ويصبح البان كيك بدون بيض لشخصين جاهز. وزعي العسل على سطح البان كيك قبل التقديم. طريقة تحضير البان كيك بدون كيك لشخصين وبذلك قد وضحنا لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل البان كيك بدون بيض. الوسوم

طريقة عمل بان كيك الهش واللذيذ، البان كيك بدون بيض يعد من أشهر الحلويات في المطابخ الامريكية، وأصبح الآن من أشهر الأصناف في مطابخ دول العالم، لأنه يتميز بطعمه الهش والرائع، ورائحته الجذابة القوية، التي تجعل جميع الأشخاص يعشقونه، ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نقدم اليوم طريقة عمل البان كيك بدون بيض. طريقة عمل بان كيك بدون بيض طريقة عمل بان كيك بدون بيض سوف نذكر لكم من خلال السطور الآتية مكونات البان كيك بدون بيض وخطوات تحضيره المكونات 400 جرام من الدقيق.

كأسان من الحليب.

ربع ملعقة من الملح.

4 ملاعق صغيرة من السكر.

6 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

ربع كوب متوسط من الزيت.

كوب كبير من النوتيلا، للتزيين. طريقة تحضير البان كيك بدون بيض امزجي الحليب مع السكر، والملح، والزيت، والدقيق، والبيكنج بودر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي مقلاة كبيرة على درجة حرارة منخفضة، ثم ادهنيها بالزبدة، ثم ضعي بها كمية مناسبة من الخليط بها، ثم اتركيها لبضع ثواني، ثم قومي بتقليبه حتى يكتسب اللون الذهبي من جميع الجهات. كرري الخطوة السابقة مع باقي المقدار، حتى تتخلصي من الكمية، ويصبح البان كيك بدون بيض جاهز للتقديم. وزعي النوتيلا على سطح البان كيك عند التقديم. طريقة عمل بان كيك بدون بيض لشخصين طريقة تحضير البان كيك بدون بيضطريقة عمل بان كيك بدون بيض لشخصين المكونات نصف كأس كبير من الدقيق.

نصف كأس كبير من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة ونصف صغيرة من زيت الذرة.

كوب كبير من العسل، للتزيين. طريقة تحضير البان كيك بدون كيك لشخصين قومي بنخل الدقيق، حتى تتخلصي من أي شوائب عالقة به. اخلطي البيكنج باودر مع مقدار الدقيق جيدا، ثم ضيفي إليه الحليب، والملح، والسكر، والزيت جيدا، بواسطة المضرب حتى يتكون خليط متجانس. ضعي مقلاة كبيرة الحجم على درجة حرارة منخفضة، ثم ادهنيها بقليل من الزبدة، ثم اتركيها لمدة ثانية. وزعي كمية مناسبة من الخليط في المقلاة، حتى يأخذ شكل القرص، ثم اتركيها لمدة ثلاث ثواني، ثم اقلبيه على الوجه الآخر، حتى يكتسب اللون الذهبي من جميع الجوانب. كرري الخطوة السابقة مع باقي المقدار، حتى تتخلصي من كمية الخليط، ويصبح البان كيك بدون بيض لشخصين جاهز. وزعي العسل على سطح البان كيك قبل التقديم. طريقة تحضير البان كيك بدون كيك لشخصين وبذلك قد وضحنا لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل البان كيك بدون بيض.

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