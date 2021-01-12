ما دوت الخليج الاطعمة التي يجب تجنبها لمرضي التهاب المعدة، وبحسب موقع "مايو كلينيك" فإن التهاب المعدة هو مصطلح عام يشير لمجموعة حالات بينها شيء واحد مشترك، وهو التهاب بطانة المعدة.

وكثيرًا ما يكون التهاب المعدة ناتجًا عن العدوى بنفس البكتيريا المسببة لمعظم قرح المعدة. ويمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم لبعض مسكنات الألم وشرب الكثير من الكحول أيضًا، في التهاب المعدة.

وقد يحدث التهاب المعدة فجأة (التهاب المعدة الحاد) أو يظهر ببطء مع مرور الوقت (التهاب المعدة المزمن). وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التهاب المعدة إلى القرح وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة. ومع ذلك، لا يعتبر التهاب المعدة خطيرًا بالنسبة لمعظم المرضى، ويتحسن بسرعة مع العلاج.

يعاني مرضى التهاب المعدة من الام حادة جراء الاصابة بهذه المشكلة، وبالتالي فهم بحاجة لاتباع نظام غذائي محدد يحمي من التهابات المعدة وضرورة الابتعاد عن الاطعمة التي تزيد من حدتها.

فما دوت الخليج الاطعمة التي يجب تجنبها لمرضي التهاب المعدة؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً كما أورده موقع "الكونسلتو".

ما دوت الخليج الاطعمة التي يجب تجنبها لمرضي التهاب المعدة

فيما ان هناك اطعمة تخفف من حدة التهاب المعدة، فإن اصنافاً اخرى من الطعام يمكن ان تزيد من هذا الالتهاب.

ومن الاطعمة التي يجب تجنبها لمرضي التهاب المعدة:

القهوة والشاي.

الاطعمة الحمضية مثل الطماطم وبعض اصناف الفواكه كالبرتقال.

عصير الفواكه.

الاطعمة الدسمة والمقلية.

الطعام الحار.

الاطعمة المثيرة للحساسية.

في حين ان الاطعمة التي يمكن تناولها لمرضي التهاب المعدة دوت الخليج التالية:

الاطعمة الغنية بالالياف مثل التفاح والشوفان والبروكلي والجزر والفاصوليا.

الاطعمة قليلة الدسم مثل السمك والدجاج والديك الرومي.

الخضروات.المشروبات التي لا تحتوي على صودا أو كافيين.

الحليب والزبادي.

اسباب واعراض التهاب المعدة

أورد موقع "هيلث لاين" لمجموعة من الاسباب الكامنة وراء التهاب المعدة وهي:

الإصابة بأحد الأمراض التي يمكن أن تؤثر على تدفق الدم إلى المعدة وزيادة حموضة المعدة.

تلف بطانة المعدة، الذي يحدث إما بسبب تناول الأسبرين والمسكنات ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، او نتيجة الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية، او العلاجات المشعة، وكذلك بسبب جراحات تدبيس المعدة.

أما ابرز اعراض التهاب المعدة، فيشير اليها الدكتور أحمد مراد هاشم، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة بالتالي:

الام في البطن خاصة بعد تناول الطعام.

التقيؤ المتكرر، المصحوب بالدم في بعض الحالات.

تغير لون البراز إلى الأسود، وهو مؤشر على وجود دم مهضوم وصل للبراز. ويعد هذا عرضاً خطيراً يستدعي التوجه لأقرب مستشفى أو طبيب وعمل منظار.

كما ان التهاب المعدة قد يسبب مضاعفات خطيرة تصل الى حدة الاصابة بقرحة المعدة والاورام في حال كان الالتهاب ناجماً عن وجود جرثومة في المعدة، لكن بحالات نادرة.

علاج التهاب المعدة

تجدر الاشارة الى ان التهاب المعدة يمكن ان يؤدي لامراض سرطانية في حال عدم علاجه بسرعة وبالطرق المناسبة.

وعادة ما يكون علاج التهاب المعدة حسب السبب المؤي اليه، ففي حال كان ناجماً عن وجود جرثومة في المعدة فإن المريض يحتاج لتناول بعض الادوية التي يصفها الطبيب المختص للتخلص منها.

وفي بعض الحالات، ينبغي على مرضى التهاب المعدة تناول أدوية مثبطة لحموضة المعدة مع ضرورة التوقف عن تناول أي أدوية مسكنة.

كما يجب استشارة الطبيب لمعرفة العلاج المناسب للحالة، واتباع نظام غذائي مناسب كونه يلعب دورًا هاما في الحد من التهاب المعدة.