زيت الزيتون كما له من فوائد عظيمة أيضا الاسراف في استعماله له أضرار يجب أن نعتبرها.. اليكم تفاصيل هذه الأضرار

أضرار زيت الزيتون، زيت الزيتون يعد من أفضل الزيوت الطبيعية، التي تدخل في كثير من الأدوية وبعض مستحضرات التجميل، ويمكن أيضا إضافته إلى بعض الوصفات الشهية، لأنه يتميز بفوائده العديدة لجسم الإنسان، ولكن له أضرار كثيرة لا يعرف البعض عنها شيء، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال أضرار زيت الزيتون.

أضرار الاسراف في استخدام زيت الزيتون

أثبتت الدراسات والأبحاث ان الإفراط في تناول زيت الزيتون يسبب الشعور بالقيء والغثيان لبعض الحالات، ويسبب انخفاض شديد بنسبة الأنسولين بالدم، مما يسبب الدخول في غيبوبة سكر، خاصة لمرضى السكري.

ويسبب مشاكل كبيرة بالجهاز التنفسي، ويسبب هيجان لحساسية الصدر والانف، ويسبب إسهال شديد، ويسبب هبوط بالدورة الدموية، ويساعد على تجمع الحصوات بمجرى البول.

مخاطر وسلبيات الافراط في تناول زيت الزيتون

يسبب زيت الزيتون ظهور حب الشباب، إذا وضعتيه على بشرتك مباشرة، ويسبب التهابات شديدة بالجلد وهيجان، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة، ويسبب انسداد بالشرايين، مما يؤدي إلى حدوث سكتات قلبية.

ويسبب زيادة الوزن، لأنه يجعل الدهون تتراكم بالجسم بشكل كبير، ويعمل على زيادة خطورة الإصابة بمرض السرطان، خاصة سرطان القولون والثدي، ويزيد من نسبة الكوليسترول الضار بالدم، ويسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ويسبب التهابات شديدة بجدار المعدة، ويسبب مشاكل كبيرة بالكلى، لأنه يزيد من نسبة حمض الأوليك بالجسم، لذلك يجب عدم تناول زيت الزيتون دون استشارة طبيب مختص، لكي تعرف حالتك الصحية وهل يجب تناول زيت الزيتون أو لا.