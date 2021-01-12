بسكويت البرتقال اللذيذ والمقرمش في الخلاط حضري بطريقة سهلة وسريعة

بسكويت البرتقال يعتبر من أجمل أنواع البسكويت، التي يفضله معظم الكبار والصغار، لأنه يتميز بطعمه الشهي والمقرمش، ورائحته اللذيذة، ويمكن تحضيره باكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط. طريقة عمل بسكويت البرتقال بالسمسم طريقة عمل بسكويت البرتقال بالسمسم تعتبر مكونات بسكويت البرتقال سهلة وبسيطة، وسنعرض لكم من خلال السطور القادمة مكونات البسكويت بالتفاصيل وخطوات تحضيره. المكونات كأس وربع كبير من الطحين.

ثلث كأس كبير من السميد.

كأس كبير من زيت الذرة.

200 جرام من عصير البرتقال.

كأس كبير من السمسم المحمص.

150 جرام من السكر المطحون.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الكركم.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالسمسم قومي بنخل مقدار الطحين جيدا، حتى لا يوجد به أي شوائب. امزجي الطحين مع الفانيلا، والباودر، والكركم، والملح، والسميد جيدا في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه زيت الذرة وعصير البرتقال. اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى تتكون عجينة ناعمة ولينة، ثم ضعي العجينة في وعاء مغلق، ثم اتركيها جانبا لمدة 30 دقيقة. قومي بتشكيل العجينة حسب الرغبة على هيئة أصابع، ثم ضعي أصابع العجين بالسمسم، حتى يتغلف من جميع الجوانب. ضعي أصابع العجين بصينية، ثم ضعيها في الفرن، حتى ينضج بسكويت البرتقال بالسمسم، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت بصلصة البرتقال طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالسمسمطريقة عمل بسكويت بصلصة البرتقال المكونات 300 جرام من البسكويت السادة.

كأس كبير من عصير البرتقال.

2 ملعقة صغيرة من النشادر.

ربع كوب كبير من السكر.

ربع كأس كبير من جوز الهند.

ثلث كوب من الماء. طريقة تحضير بسكويت بصلصة البرتقال امزجي النشادر مع عصير البرتقال، والسكر، والماء جيدا في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه مع الاستمرار في التقليب لمدة 4 دقائق، حتى يتكون خليط كثيف. ضعي صلصة البرتقال جانبا، حتى تهدأ تماما. وزعي طبقة من البسكويت السادة أسفل قالب زجاجي، ثم ضعي فوقها كمية مناسبة من خليط البرتقال، ثم ضعي طبقة من البسكويت السادة، ثم طبقة من الخليط. كرري الخطوة السابقة مع باقي الكمية، حتى تنتهي بطبقة من صلصة البرتقال. زيني سطح الحلي بجوز الهند، ثم ضعيه بالثلاجة لمدة 170 دقيقة، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير بسكويت بصلصة البرتقال في نهاية المقال قد شرحنا إليكم طريقة عمل بسكويت البرتقال بالسمسم في الخلاط وطريقة عمل بسكويت بصلصة البرتقال. الوسوم

بسكويت البرتقال يعتبر من أجمل أنواع البسكويت، التي يفضله معظم الكبار والصغار، لأنه يتميز بطعمه الشهي والمقرمش، ورائحته اللذيذة، ويمكن تحضيره باكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط. طريقة عمل بسكويت البرتقال بالسمسم طريقة عمل بسكويت البرتقال بالسمسم تعتبر مكونات بسكويت البرتقال سهلة وبسيطة، وسنعرض لكم من خلال السطور القادمة مكونات البسكويت بالتفاصيل وخطوات تحضيره. المكونات كأس وربع كبير من الطحين.

ثلث كأس كبير من السميد.

كأس كبير من زيت الذرة.

200 جرام من عصير البرتقال.

كأس كبير من السمسم المحمص.

150 جرام من السكر المطحون.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الكركم.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالسمسم قومي بنخل مقدار الطحين جيدا، حتى لا يوجد به أي شوائب. امزجي الطحين مع الفانيلا، والباودر، والكركم، والملح، والسميد جيدا في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه زيت الذرة وعصير البرتقال. اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى تتكون عجينة ناعمة ولينة، ثم ضعي العجينة في وعاء مغلق، ثم اتركيها جانبا لمدة 30 دقيقة. قومي بتشكيل العجينة حسب الرغبة على هيئة أصابع، ثم ضعي أصابع العجين بالسمسم، حتى يتغلف من جميع الجوانب. ضعي أصابع العجين بصينية، ثم ضعيها في الفرن، حتى ينضج بسكويت البرتقال بالسمسم، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت بصلصة البرتقال طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالسمسمطريقة عمل بسكويت بصلصة البرتقال المكونات 300 جرام من البسكويت السادة.

كأس كبير من عصير البرتقال.

2 ملعقة صغيرة من النشادر.

ربع كوب كبير من السكر.

ربع كأس كبير من جوز الهند.

ثلث كوب من الماء. طريقة تحضير بسكويت بصلصة البرتقال امزجي النشادر مع عصير البرتقال، والسكر، والماء جيدا في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه مع الاستمرار في التقليب لمدة 4 دقائق، حتى يتكون خليط كثيف. ضعي صلصة البرتقال جانبا، حتى تهدأ تماما. وزعي طبقة من البسكويت السادة أسفل قالب زجاجي، ثم ضعي فوقها كمية مناسبة من خليط البرتقال، ثم ضعي طبقة من البسكويت السادة، ثم طبقة من الخليط. كرري الخطوة السابقة مع باقي الكمية، حتى تنتهي بطبقة من صلصة البرتقال. زيني سطح الحلي بجوز الهند، ثم ضعيه بالثلاجة لمدة 170 دقيقة، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير بسكويت بصلصة البرتقال في نهاية المقال قد شرحنا إليكم طريقة عمل بسكويت البرتقال بالسمسم في الخلاط وطريقة عمل بسكويت بصلصة البرتقال.

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