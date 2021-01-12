كريب شاورما فراخ بدون بيض ولا لبن بأنجح طريقة مثل المطاعم جربوها

كريب شاورما فراخ بدون بيض ، من أشهر أنواع الكريبات، خاصة لمن لا يحبون مذاق البيض في الطعام، ولهذا فمن أكثر الطرق لعمل الكريب بحثًا، هي طريقة عمل الكريب بدون بيض ولا لبن، باستخدام تكات الكريب الشهية مثل المحلات والمطاعم، وطريقة عمل الكريب بالدجاج سهلة وبسيطة للغاية، ولا تتطلب الكثير من المكونات.

الكريب وجبة شهية، تناسب منتصف اليوم، بعد عناء ومشقة العمل، أو حتى لتذوق طعام بطريقة مختلفة، وغير المعتادة عن الطهي الثقيل، والكثير من السيدات والفتيات، تبحثن عن طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم، ولكن بطريقة سهلة ولا تتطلب الكثير من المجهود، ولعل لهذا السبب يعد كريب الدجاج بدون بي ض، من أسهل تلك الوصفات.

3 أكواب ونصف دقيق.

لتر ماء ( يمكنك استخدام الحليب بدلا من الماء، إذا لم يكن لديك أحد أفراد الأسرة لا يحبه).

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة طعام كبيرة من الزيت.

صدور دجاج فيليه ( الكمية حسب رغبتك وعدد الأفراد بالمنزل).

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة عصير وبشر ليمونة واحدة.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

جبنة موزايلا (يمكنك اتباع إرشادات عمل جبنة موزايلا في المنزل ، وتوفير نفقاتك لعمل كريب اقتصادي في المنزل).

، وتوفير نفقاتك لعمل كريب اقتصادي في المنزل). كاتشب.

مايونيز.

شرائح بندورا (طماطم).

بطاطس مقلية (يمكنك اتباع طريقة عمل بطاطس فريسكاس، وتقديم أشهى أنواع البطاطس إلى جوار الكريب).