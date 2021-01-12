احلي صنية بطاطا بالقشطة في الفرن بطريقة سهلة وسريعه

احلي صنية بطاطا بالقشطة في الفرن يلجا الكثير من الأشخاص خاصة في فصل الشتاء للبحث عن اكثر الأطعمة تدفئة والإحساس بالحرارة وتعد البطاطا اختيار جيد لما تحتوى على ألياف وبوتاسيوم وكذلك فيتامينات مهمة، كما أن البطاطا سعرها في متناول الجميع حيث أنها وجبة سريعه ولذيذة التخضير ويوجد العديد من طرق الطهي المختلفة في المطبخ العصري ويتم إضافات الكثير من النكهات المختلفة لها، كما أن البطاطا تفيد في حالات الإمساك والضغط العالي وأيضا تمتد الجسم بالطاقة وتقوى المناعة،كما أن اكل البطاطا الحلوة البيضاء يومياً مع بدائل الوجبات من قِبل الذين يعانون من فرط الوزن مدة 8 أسابيع قلل من الوزن ومن مستوى الدهون ويستفاد أيضا البعض من قشور البطاطا وتنشيفها في الهواء أو الفرن في وصفات مختلفة.

كيلو من البطاطا. ملاعق كبيرة زبدة. زبيب. كوب جوز هند مبشور. 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. لبن. سكر حسب الحاجة. قشطة.

يتم نقع البطاطا وغسلها جيد في الماء حتى تصبح نظيفه. تقشير وتقطيع البطاطا إلى قطع مربعه. وضع حلة على النار وقليل من الماء ويتم سلق البطاطا حتى تمام النضج وتترك جانبا لتبرد. يتم هرس البطاطا في وعاء وأضافه اللبن والسكر والقشطة والزبدة والتقليب جيدا حتى يمتزج جيدا. يتم وضع جوز اهند والمكسرات مع الخليط السابق. نحضر صنية وتدهن بالزبدة أو السمنة. نضع الخليط بالصنية بطريقة جيدة ومتساوية. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة والشبكة تكون بنص الفرن. نضع الصينية بالفرن لمدة ثلث ساعة تقريبا حتى النضج. ثم نشغل الشواية لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونها ذهبيا. تترك حتى تبرد وتقطع ويتم وضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

مكونات صنية البطاطا بالقشطهطريقة تحضير صنية البطاطا بالقشطه

كما أن يوجد العديد من طرق طهي البطاطا كالمشوية أو بطاطا بالبشاميل أو مسلوقة وهذه الطريقة تستخدم كثير للأطفال لكونها وجبة مختلفة ومشبعة، لذلك تكون البطاطا موجودة في اغلب المطابخ باستمرار في فصل الشتاء لكونها افضل حلى سريع التحضير ومكوناته متوفرة للطهي بأشكال وطرق مختلفة ومحببة من الجميع من الكبار وأيضا يفضلونها الصغار.