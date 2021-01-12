أفضل طريقة لعمل بلح الشام في المنزل

طريقة عمل بلح الشام، إن بلح الشام هو من الحلويات الشرقية الرائعة، والتي من السهل إعدادها، حيث أنه سريع التحضير، ومكوناته تكون متوفرة في أي بيت، ويذكر أن طريقة عمل بلح الشام في مصر بأكثر من طريقة، فيمكن إعداده بالنشا، ويمكن إعداده من دون بيض، ومع رغبة العديد من الأشخاص في إعداد بلح الشام في المنزل ولكن لا يعرفون الطريقة التي تجعله مقرمش وذا مذاق رائع مثل المطاعم، فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أفضل الطرق لعمل بلح الشام في المنزل.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة عمل بلح الشام بدون بيض في المنزل ويكون مقرمش مثل المطاعم، موضح إليكم كالتالي:-

عدد اثنان كوب من الدقيق الأبيض.

عدد معلقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض.

عدد معلقة صغيرة الحجم من الملح.

عدد معلقة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر.

عدد اثنان كوب من المياه.

عدد نصف كوب من الزيت النباتي.

شربات يسقي به بلح الشام.

احضري حلة كبيرة الحجم. ضعي في الحلة الزيت النباتي والمياه واخلطيهم معا. اضيفي إلي الخليط السكر والملح وامزجيهم مع الخليط جيدا. قومي بإضافة الفانيليا البودر إلي الخليط السابق. ضعي الخليط علي النار. اتركي الخليط حتي يصل إلي الغليان. بعد أن يتم غليان الخليط ارفعيه من علي النار واتركيه حتي يبرد. وبعد ذلك قومي بإضافة الدقيق إلي الخليط السابق. قومي بتقليب الدقيق مع الخليط جيدا. وبعدها ضعي المزيج وهو عجينة بلح الشام في كيس الحلواني أو أقماع بلح الشام. احضري طاسة وضعي فيها الزيت النباتي للقلي. قومي بوضع بلح الشام في الزيت النباتي علي النار. اتركي بلح الشام حتي ينضج ويصبح ذات اللون الذهبي الرائع. وبعد ذلك اخرجي بلح الشام من الزيت وضعيها وهي ساخنة في الشربات وهو بارد. اتركي بلح الشام في الشربات لمدة تصل إلي ثلاث دقائق تقريبا. وبعد ذلك يتم وضع بلح الشام في طبق للتقديم.

مكونات إعداد بلح الشام بدون بيضطريقة إعداد بلح الشام بدون بيضطريقة عمل بلح الشام المقرمش بالنشا

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالنشا، موضح إليكم كالتالي:

عدد كوب واحد من الدقيق.

مقدار ربع كوب من الزبدة.

مقدار كوب إلا ربع من المياه.

عدد معلقة كبيرة الحجم من النشا.

عدد ثلاث حبات من البيض.

عدد نصف معلقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

مقدار رشة صغيرة من الملح.

شربات لبلح الشام.

قومي بإحضار حلة. ضعي في الحلة كمية وفيرة من المياه. اضيفي إلي المياه الزبدة. اشعلي النار علي حلة المياه والزبدة. اجعلي النارهادئة واتركي المزيج حتي يدفئ. احضري طبق غويط. ضعي في الطبق النشا والدقيق والملح واخلطيهم معا جيدا. اضيفي خليط الدقيق إلي خليط المياه والزبدة وقلبي جيدا بواسطة معلقة من الخشب، استمري في التقليب لمدة تصل إلي حوالي خمس دقائق بشكل متواصل، حتي تحصلي علي عجينة متجانسة وناعمة وطرية. قومي بترك العجينة حتي ترتاح بعض الوقت. اضيفي البيض إلي العجينة بشكل تدريجي وفي كل مرة قومي بتقليب البيض مع العجين جيدا، واستمري في التقليب جيدا حتي تحصلي علي عجينة غير متماسكة وهشة. قومي بوضع بلح الشام في قمع بلح الشام أو في كيس الحلواني. احضري مقلاه وضعي فيها زيت لقلي بلح الشام. قومي بوضع بلح الشام في مقلاة الزيت علي النار. اتركي بلح الشام علي النار حتي ينضج ويصبح ذات لون ذهبي رائع. اخرجي بلح الشام من الزيت عندما ينضج وضعيه في الشربات البارد. اتركي بلح الشام في الشربات لمدة حوالي ثلاث دقائق. وبعد ذلك اخرجيه من الشربات وضعيه في طبق للتقديم.

مكونات إعداد بلح الشام المقرمش بالنشاطريقة إعداد بلح الشام المقرمش بالنشا