افضل 7 ماسكات للتحكم في زيوت البشرة الزيادة

من اكتر المشاكل اللي بتعاني منها البشرة الدهنية هي زيادة افراز الزيوت على البشرة ، اللي مش بس بتسبب لمعان مش حلو للبشرة لكن كمان بتأدي لانسداد المسام اللي بيسبب ظهور الحبوب والبثور والرؤوس السودا ، عشان كده الاساس في علاج مشاكل البشرة الدهنية هو التحكم في الزيوت الزيادة ، والنهاردة بنات حوا هتساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم افضل ماسكات للتحكم في زيوت البشرة ، اللي هتساعد على تقليلها وبالتالي هتمنع المشاكل المترتبة عليها.

ماسكات للتحكم في زيوت البشرة:

1- ماسك العسل والليمون:

من اكتر الغلطات اللي بيقع فيها اصحاب البشرة الدهنية هي استخدام المنتجات المليانة بالكحول اللي بتنشف البشرة ، واللي بتجيب نتيجة عكسية وبتخلي بشرتك كرد فعل تفرز زيوت اكتر عشان تعوض الجفاف اللي حصلها ، وهنا يجي دور العسل المضاد للبكتيريا والمطهر للبشرة ، لانه بيمتص الزيوت من البشرة بلطف وخصائصة المرطبة بتحافظ على ترطيب بشرتك ، ولما تدمجية مع السكر البني اللي يعتبر مقشر لطيف للبشرة ، هيبقى عندك ماسك فعال للتحكم في زيوت البشرة.

المكونات:

1 معلقة كبيرة عسل نحل.

سكر بني (اختياري).

عصير ½ ليمونة.

طريقة التحضير:

في بولة صغيرة اخلطي المكونات كلها مع بعض وقلبيها كويس ، وزعي الماسك على البشرة ودلكيه في حركات دائرية ، سيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدين اغسليه بمية دافية وبعدها مية باردة عشا تقفلي المسام ، ورطبي البشرة بكريم مرطب مناسب لبشرتك.

2- ماسك البرتقان والزبادي والعسل:

فيتامين C الموجود في البرتقان مش بس بيزود من انتاج الكولاجين اللي بيقلل من الخطوط الرفيعة والتجاعيد ، ولكن كمان بيحارب الجذور الحرة مع التحكم في الزيوت ، وبيتم موازنة حمضية البرتقان بالزبادي المهدئة للجلد.

المكونات:

½ برتقانة بالعصير ولحم الثمرة نفسها.

2 معلقة كبيرة زبادي.

1 معلقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير:

في بولة صغيرة اخلطي الزبادي مع العسل, ضيفي لهم عصير البرتقان مع البرتقانة نفسها واهرسيهم مع بعض بالشوكة ، وقلبي كل المكونات كويس ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة من 10 – 15 دقيقة ، وبعدين اغسليه ، باقي الماسك ممكن تحطيه في علبة او برطمان محكم الغلق وحطيه في التلاجة عشان تستخدميه بعد كده ، وممكن يقعد معاكي لحد اسبوع.

3- ماسك الموز والعسل:

الموز يعتبر من اكتر المكونات المفيدة جدا للبشرة الدهنية ، لانه بيحتوي على خصائص تقشير خفيفة للبشرة بتساعد على ازالة الدهون والزيوت من على سطح الجلد من غير ما تضر حاجز البشرة ، ولما بيتم مزج الموز مع العسل ، هيبقى عندد ماسك من مكونين هيساعد على نضارة البشرة بشكل ملحوظ.

المكونات:

موزة.

1 معلقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير:

اهرسي الموزة ناعم جدا ، وضيفي لها العسل وقلبيهم مع بعض كويس ، وزعي الماسك على البشرة ، وسيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدين اغسليه بمية دافية وبعدها مية باردة عشان تقفلي المسام.

4- ماسك الالوفيرا والعسل:

جل الالوفيرا بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات مفيدة جدا للبشرة وتهيج البشرة ، بالاضافة انه بيحتوي على خصائص طبيعية قابضة للبشرة بتخليه يمتص زيوت البشرة الزيادة بشكل كامل.

المكونات:

2 معلقة كبيرة من جل الالوفيرا.

1 معلقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير:

اخلطي العسل مع جل الالوفيرا واضربيهم مع بعض في الخلاط ، لحد ما يبقى قوامه سائل ، وزعي الخليط على البشرة بفرشة او بقطعة قطن ، سيبيه لمدة من 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه ورطبي بشرتك بكريم مرطب مناسب ، باقي كمية الماسك ممكن تحتفظي بيها في علبة في التلاجة لاستخدامه بعد كده.

5- ماسك بياض البيض والخيار والنعناع:

الفيتامينات والبروتينات الموجودة في بياض البيض بتخليه مكون فعال جدا لازالة الزيوت الزيادة ، ولما بيتم مزجه بفيتامين C والخيار والنعناع الغنيين بمضادات الاكسدة ، هتكون النتيجة بشرة ناعمة ونضرة بشكل ملحوظ بشكل فوري.

المكونات:

1 بياض بيضة.

½ خيارة متقطعة شرايح.

من 4 – 5 اوراق نعناع.

1 معلقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات كلها مع بعض ، واضربيهم كويس في الخلاط ، حطي الماسك في التلاجة لمدة 10 دقايق قبل الاستخدام ، بعدها خدي منه وزعيه على بشرتك وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، بعدها اغسليه بمية دافية وبعدين مية باردة عشان تقفلي المسام ، باقي الماسك احفظيه في علبة في التلاجة لاستخدامه مرة تانية.

6- ماسك الشوفان:

الشوفات من المكونات اللي بتساعد على التخلص من الزيوت الزيادة ، وبيساعد في تقليلها ، وكمان بيساعد على علاج حب الشباب والرؤوس السودا.

المكونات:

2 معلقة كبيرة شوفان.

مية.

طريقة التحضير:

اخلطي الشوفان مع المية لحد ما يتكون عندك خليط قوامه مناسب للفرد على البشرة ، وزعي الخليط على بشرتك ، سيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه بالمية الباردة.

7- ماسك الطماطم:

الطماطم يعتبر من افضل الماسكات للبشرة الدهنية لانها بتحتوي على حمض الساليسيليك اللي بيساعد على التخلص من الزيوت الزيادة على البشرة ، وتقليل افرازها بشكل طبيعي ، والطماطم تعتبر كمان علاج فعال لحب الشباب ومقشر للبشرة.

المكونات:

قلب ½ ثمرة طماطم.

1 معلقة صغيرة سكر.

طريقة التحضير:

طلعي قلب الطماطم اهرسية بالشوكة وضيفي له السكر ، قلبيهم مع بعض ، وزعي الخليط على البشرة مع التدليك في حركات دائرية ، سيبيه على البشرة لمدة 5 دقايق ، وبعدين اغسليه بمية دافية وبعدها مية باردة.

اسرار العناية اليومية بالبشرة الدهنية

التحكم في دهون البشرةالعناية بالبشرة الدهنيةتقليل دهون البشرةتقليل زيوت البشرةماسكات للبشرة الدهنيةماسكات للتحكم في زيوت البشرةوصفات للبشرة الدهنية