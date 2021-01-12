افضل 7 ماسكات للتحكم في زيوت البشرة الزيادة

من اكتر المشاكل اللي بتعاني منها البشرة الدهنية هي زيادة افراز الزيوت على البشرة ، اللي مش بس بتسبب لمعان مش حلو للبشرة لكن كمان بتأدي لانسداد المسام اللي بيسبب ظهور الحبوب والبثور والرؤوس السودا ، عشان كده الاساس في علاج مشاكل البشرة الدهنية هو التحكم في الزيوت الزيادة ، والنهاردة بنات حوا هتساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم افضل ماسكات للتحكم في زيوت البشرة ، اللي هتساعد على تقليلها وبالتالي هتمنع المشاكل المترتبة عليها.
ماسكات للتحكم في زيوت البشرة:
1- ماسك العسل والليمون:
من اكتر الغلطات اللي بيقع فيها اصحاب البشرة الدهنية هي استخدام المنتجات المليانة بالكحول اللي بتنشف البشرة ، واللي بتجيب نتيجة عكسية وبتخلي بشرتك كرد فعل تفرز زيوت اكتر عشان تعوض الجفاف اللي حصلها ، وهنا يجي دور العسل المضاد للبكتيريا والمطهر للبشرة ، لانه بيمتص الزيوت من البشرة بلطف وخصائصة المرطبة بتحافظ على ترطيب بشرتك ، ولما تدمجية مع السكر البني اللي يعتبر مقشر لطيف للبشرة ، هيبقى عندك ماسك فعال للتحكم في زيوت البشرة.
المكونات:
1 معلقة كبيرة عسل نحل.
سكر بني (اختياري).
عصير ½ ليمونة.
طريقة التحضير:
في بولة صغيرة اخلطي المكونات كلها مع بعض وقلبيها كويس ، وزعي الماسك على البشرة ودلكيه في حركات دائرية ، سيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدين اغسليه بمية دافية وبعدها مية باردة عشا تقفلي المسام ، ورطبي البشرة بكريم مرطب مناسب لبشرتك.
2- ماسك البرتقان والزبادي والعسل:
فيتامين C الموجود في البرتقان مش بس بيزود من انتاج الكولاجين اللي بيقلل من الخطوط الرفيعة والتجاعيد ، ولكن كمان بيحارب الجذور الحرة مع التحكم في الزيوت ، وبيتم موازنة حمضية البرتقان بالزبادي المهدئة للجلد.
المكونات:
½ برتقانة بالعصير ولحم الثمرة نفسها.
2 معلقة كبيرة زبادي.
1 معلقة كبيرة عسل.
طريقة التحضير:
في بولة صغيرة اخلطي الزبادي مع العسل, ضيفي لهم عصير البرتقان مع البرتقانة نفسها واهرسيهم مع بعض بالشوكة ، وقلبي كل المكونات كويس ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة من 10 – 15 دقيقة ، وبعدين اغسليه ، باقي الماسك ممكن تحطيه في علبة او برطمان محكم الغلق وحطيه في التلاجة عشان تستخدميه بعد كده ، وممكن يقعد معاكي لحد اسبوع.
3- ماسك الموز والعسل:
الموز يعتبر من اكتر المكونات المفيدة جدا للبشرة الدهنية ، لانه بيحتوي على خصائص تقشير خفيفة للبشرة بتساعد على ازالة الدهون والزيوت من على سطح الجلد من غير ما تضر حاجز البشرة ، ولما بيتم مزج الموز مع العسل ، هيبقى عندد ماسك من مكونين هيساعد على نضارة البشرة بشكل ملحوظ.
المكونات:
موزة.
1 معلقة كبيرة عسل.
طريقة التحضير:
اهرسي الموزة ناعم جدا ، وضيفي لها العسل وقلبيهم مع بعض كويس ، وزعي الماسك على البشرة ، وسيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدين اغسليه بمية دافية وبعدها مية باردة عشان تقفلي المسام.
4- ماسك الالوفيرا والعسل:
جل الالوفيرا بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات مفيدة جدا للبشرة وتهيج البشرة ، بالاضافة انه بيحتوي على خصائص طبيعية قابضة للبشرة بتخليه يمتص زيوت البشرة الزيادة بشكل كامل.
المكونات:
2 معلقة كبيرة من جل الالوفيرا.
1 معلقة كبيرة عسل.
طريقة التحضير:
اخلطي العسل مع جل الالوفيرا واضربيهم مع بعض في الخلاط ، لحد ما يبقى قوامه سائل ، وزعي الخليط على البشرة بفرشة او بقطعة قطن ، سيبيه لمدة من 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه ورطبي بشرتك بكريم مرطب مناسب ، باقي كمية الماسك ممكن تحتفظي بيها في علبة في التلاجة لاستخدامه بعد كده.
5- ماسك بياض البيض والخيار والنعناع:
الفيتامينات والبروتينات الموجودة في بياض البيض بتخليه مكون فعال جدا لازالة الزيوت الزيادة ، ولما بيتم مزجه بفيتامين C والخيار والنعناع الغنيين بمضادات الاكسدة ، هتكون النتيجة بشرة ناعمة ونضرة بشكل ملحوظ بشكل فوري.
المكونات:
1 بياض بيضة.
½ خيارة متقطعة شرايح.
من 4 – 5 اوراق نعناع.
1 معلقة صغيرة عصير ليمون.
طريقة التحضير:
اخلطي المكونات كلها مع بعض ، واضربيهم كويس في الخلاط ، حطي الماسك في التلاجة لمدة 10 دقايق قبل الاستخدام ، بعدها خدي منه وزعيه على بشرتك وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، بعدها اغسليه بمية دافية وبعدين مية باردة عشان تقفلي المسام ، باقي الماسك احفظيه في علبة في التلاجة لاستخدامه مرة تانية.
6- ماسك الشوفان:
الشوفات من المكونات اللي بتساعد على التخلص من الزيوت الزيادة ، وبيساعد في تقليلها ، وكمان بيساعد على علاج حب الشباب والرؤوس السودا.
المكونات:
2 معلقة كبيرة شوفان.
مية.
طريقة التحضير:
اخلطي الشوفان مع المية لحد ما يتكون عندك خليط قوامه مناسب للفرد على البشرة ، وزعي الخليط على بشرتك ، سيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه بالمية الباردة.
7- ماسك الطماطم:
الطماطم يعتبر من افضل الماسكات للبشرة الدهنية لانها بتحتوي على حمض الساليسيليك اللي بيساعد على التخلص من الزيوت الزيادة على البشرة ، وتقليل افرازها بشكل طبيعي ، والطماطم تعتبر كمان علاج فعال لحب الشباب ومقشر للبشرة.
المكونات:
قلب ½ ثمرة طماطم.
1 معلقة صغيرة سكر.
طريقة التحضير:
طلعي قلب الطماطم اهرسية بالشوكة وضيفي له السكر ، قلبيهم مع بعض ، وزعي الخليط على البشرة مع التدليك في حركات دائرية ، سيبيه على البشرة لمدة 5 دقايق ، وبعدين اغسليه بمية دافية وبعدها مية باردة.
اسرار العناية اليومية بالبشرة الدهنية
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