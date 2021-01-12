طريقة تحضير البطاطس السبيرال المنزلية

- 1/2
- 2/2
تحضير البطاطس السبيرال المنزلية، تشعر الأم في الكثير من الأحيان بالملل من تحضير نفس وجبات الطعام يوميًا، وخاصةً مع وجود الأطفال الذين يعشقون الجديد وكذلك الوجبات السريعة التي تضرهم، ولكن هناك بعض الأكلات المنزلية الشهية التي بالتأكيد ستنال إعجاب الأطفال يمكن أن تقومي بتحضيرها لهم لتقليل تناولهم من الطعام من الخارج، مثل وصفة البطاطس السبيرال حيث أن البطاطس من أكثر وصفات الطعام التي يجتمع عليها الكثير بأنها شهية.مكونات البطاطس السبيرال
مقادير البطاطس السبيرال بسيطة وتتواجد في كل منزل وهي تتكون من:
- بطاطس: أربع حبات ذات حجم متوسط.
- بيض: حبتان بحجم متوسط.
- حليب سائل: أربعة ملاعق بحجم كبير.
- دقيق ذرة: أربعة ملاعق بحجم كبير.
- ثوم بودرة: ملعقة بحجم صغير.
- فلفل أسمر ناعم: مقدار نصف ملعقة بحجم صغير.
- فلفل أحمر ناعم: نصف ملعقة بحجم صغير.
- ملح طعام: مقدار بسيط حسب الحاجة.
تستغرق أكلة بطاطس السبيرال وقت إجمالي حوالي ساعة إلا ربع نصف ساعة هي مدة الطبخ وربع ساعة هي مدة التحضير وتتم كالتالي:
- نحضر حلة عميقة لنضع بها البطاطس المفسرة مع مقدار مناسب من الماء، وتترك على النار حتى تنضج تمامًا.
- بعد تسخين البطاطس يتم تصفيتها من الماء وهرسها بشكل ناعم.
- نحضر البيض المخفوق وكذلك دقيق الذرة بإضافته للبطاطس المهروسة.
- بعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأحمر الناعم والفلفل الأسمر الناعم ومقدار ملح الطعام والثوم البودرة الناعم للبطاطس المهروسة.
- نضع مقدار ملعقة الحليب السائل مع البطاطس، ونبدأ في تقليل جميع المكونات معًا حتى يتم تتبيل البطاطس.
- توضع البطاطس في كيس بلاستيك، يتم ثقب الجزء السفلي من الكيس ويكون حجم الثقب مناسب.
- توضع مقلاة متوسطة على نار حرارتها مناسبة، ونضع بها مقدار مناسب من الزيت لقلي البطاطس.
- بعد تسخين الزيت جيدًا، نبدأ في الضغط على كيس البطاطس وتشكيل شكل دائرة حلزونية في الزيت.
- ونستمر في ذلك حتى تنتهي كل كمية البطاطس المهروسة.
- تترك البطاطس في الزيت حتى تكتسب لون ذهبي وتصبح مقرمشة، ونرفعها وتوضع في طبق خارجي ويتم تصفيتها من الزيت.
الوسوم
تحضير البطاطس السبيرال المنزلية، تشعر الأم في الكثير من الأحيان بالملل من تحضير نفس وجبات الطعام يوميًا، وخاصةً مع وجود الأطفال الذين يعشقون الجديد وكذلك الوجبات السريعة التي تضرهم، ولكن هناك بعض الأكلات المنزلية الشهية التي بالتأكيد ستنال إعجاب الأطفال يمكن أن تقومي بتحضيرها لهم لتقليل تناولهم من الطعام من الخارج، مثل وصفة البطاطس السبيرال حيث أن البطاطس من أكثر وصفات الطعام التي يجتمع عليها الكثير بأنها شهية.مكونات البطاطس السبيرال
مقادير البطاطس السبيرال بسيطة وتتواجد في كل منزل وهي تتكون من:
- بطاطس: أربع حبات ذات حجم متوسط.
- بيض: حبتان بحجم متوسط.
- حليب سائل: أربعة ملاعق بحجم كبير.
- دقيق ذرة: أربعة ملاعق بحجم كبير.
- ثوم بودرة: ملعقة بحجم صغير.
- فلفل أسمر ناعم: مقدار نصف ملعقة بحجم صغير.
- فلفل أحمر ناعم: نصف ملعقة بحجم صغير.
- ملح طعام: مقدار بسيط حسب الحاجة.
تستغرق أكلة بطاطس السبيرال وقت إجمالي حوالي ساعة إلا ربع نصف ساعة هي مدة الطبخ وربع ساعة هي مدة التحضير وتتم كالتالي:
- نحضر حلة عميقة لنضع بها البطاطس المفسرة مع مقدار مناسب من الماء، وتترك على النار حتى تنضج تمامًا.
- بعد تسخين البطاطس يتم تصفيتها من الماء وهرسها بشكل ناعم.
- نحضر البيض المخفوق وكذلك دقيق الذرة بإضافته للبطاطس المهروسة.
- بعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأحمر الناعم والفلفل الأسمر الناعم ومقدار ملح الطعام والثوم البودرة الناعم للبطاطس المهروسة.
- نضع مقدار ملعقة الحليب السائل مع البطاطس، ونبدأ في تقليل جميع المكونات معًا حتى يتم تتبيل البطاطس.
- توضع البطاطس في كيس بلاستيك، يتم ثقب الجزء السفلي من الكيس ويكون حجم الثقب مناسب.
- توضع مقلاة متوسطة على نار حرارتها مناسبة، ونضع بها مقدار مناسب من الزيت لقلي البطاطس.
- بعد تسخين الزيت جيدًا، نبدأ في الضغط على كيس البطاطس وتشكيل شكل دائرة حلزونية في الزيت.
- ونستمر في ذلك حتى تنتهي كل كمية البطاطس المهروسة.
- تترك البطاطس في الزيت حتى تكتسب لون ذهبي وتصبح مقرمشة، ونرفعها وتوضع في طبق خارجي ويتم تصفيتها من الزيت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير البطاطس السبيرال المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.