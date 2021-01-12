طريقة تحضير البطاطس السبيرال المنزلية

تحضير البطاطس السبيرال المنزلية، تشعر الأم في الكثير من الأحيان بالملل من تحضير نفس وجبات الطعام يوميًا، وخاصةً مع وجود الأطفال الذين يعشقون الجديد وكذلك الوجبات السريعة التي تضرهم، ولكن هناك بعض الأكلات المنزلية الشهية التي بالتأكيد ستنال إعجاب الأطفال يمكن أن تقومي بتحضيرها لهم لتقليل تناولهم من الطعام من الخارج، مثل وصفة البطاطس السبيرال حيث أن البطاطس من أكثر وصفات الطعام التي يجتمع عليها الكثير بأنها شهية.

مكونات البطاطس السبيرال

مقادير البطاطس السبيرال بسيطة وتتواجد في كل منزل وهي تتكون من:

بطاطس: أربع حبات ذات حجم متوسط.

بيض: حبتان بحجم متوسط.

حليب سائل: أربعة ملاعق بحجم كبير.

دقيق ذرة: أربعة ملاعق بحجم كبير.

ثوم بودرة: ملعقة بحجم صغير.

فلفل أسمر ناعم: مقدار نصف ملعقة بحجم صغير.

فلفل أحمر ناعم: نصف ملعقة بحجم صغير.

ملح طعام: مقدار بسيط حسب الحاجة.

كيفية تجهيز بطاطس السبيرال

تستغرق أكلة بطاطس السبيرال وقت إجمالي حوالي ساعة إلا ربع نصف ساعة هي مدة الطبخ وربع ساعة هي مدة التحضير وتتم كالتالي: