أسهل طريقة لعمل كيكة المقلاة اللذيذة

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عمل كيكة المقلاة اللذيذة، الحلويات لها الكثير من المحبين باختلاف أنواعها الغربية والعربية والشرقية، لذلك هناك أنواع كيك عديدة لا يمكن حصر لها، ومن ألذ وأسهل أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها هي كيك المقلاة التي لا تحتاج للكثير من الوقت عند تنفيذها بالإضافة لأنها لا تحتوي على ألوان صناعية أو أي مواد قد تضر بصحة الأطفال.مقادير كيك المقلاة
مكونات كيكة المقلاة التالية من المكونات السهلة ويجب توافرها جميعها للحصول على الكيك بالقوام المطلوب، وهي:
- دقيق أبيض: كوب ونصف كوب.
- سكر: كوب إلا ربع.
- بيض: ثلاثة بيضات كبيرة.
- خل أبيض: ملعقة بحجم صغير.
- بيكنج بودر: ملعقة ونصف ملعقة بحجم صغيرة.
- حليب سائل: كوب إلا ربع كوب.
- ملح: مقدار ربع ملعقة بحجم صغير.
- كاكاو ناعم: ثلاث ملاعق بحجم كبير.
- زيت نباتي: مقدار نصف كوب.
- مقدار مناسب كريم شانتيه.
- سكر: ربع كوب.
- ماء: نصف كوب.
- نسكافيه: ملعقة بحجم صغير.
تستغرق وصفة كيك المقلاة مدة إجمالية حوالي 60 دقيقة وتتم كالتالي:
- في وعاء عميق نضع مصفاة على الجزء العلوي ونبدأ بنخل الدقيق وبيكنج بودر والكاكاو والملح لنتأكد من أن جميع المقادير خالية من الشوائب، ويتم وضع الوعاء على جنب.
- وفي وعاء آخر نقوم بخلط البيض مع الخل بشكل جيد لحين تحت المزيج للون أبيض.
- ومن ثم نبدأ بإضافة السكر ونخفق من جديد وثم يضاف الحليب والزيت ونخفق من جديد بشكل جيد حتى تتجانس المقادير.
- الآن نقوم بإضافة الدقيق والمقادير الصلبة للمقادير السائلة بشكل تدريجي حتى تختلط كل المقادير.
- نقسم المزيج الناتج لعدد متساوي من الأقسام.
- نضع القسم الأول على المقلاة ونجعل النار حرارتها هادئة وبعد مرور 10 دقائق نرفع الجزء الأول عن النار ونضيف الأجزاء المتبقية على حدة.
- أثناء ذلك يتم غلي النسكافيه والسكر والماء سويًا على النار وجعل النار بحرارة متوسطة.
- وبعد ذلك يتم صب الخليط على الكيك وتزيينه من أعلى بالكريم شانتيه.
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عمل كيكة المقلاة اللذيذة، الحلويات لها الكثير من المحبين باختلاف أنواعها الغربية والعربية والشرقية، لذلك هناك أنواع كيك عديدة لا يمكن حصر لها، ومن ألذ وأسهل أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها هي كيك المقلاة التي لا تحتاج للكثير من الوقت عند تنفيذها بالإضافة لأنها لا تحتوي على ألوان صناعية أو أي مواد قد تضر بصحة الأطفال.مقادير كيك المقلاة
مكونات كيكة المقلاة التالية من المكونات السهلة ويجب توافرها جميعها للحصول على الكيك بالقوام المطلوب، وهي:
- دقيق أبيض: كوب ونصف كوب.
- سكر: كوب إلا ربع.
- بيض: ثلاثة بيضات كبيرة.
- خل أبيض: ملعقة بحجم صغير.
- بيكنج بودر: ملعقة ونصف ملعقة بحجم صغيرة.
- حليب سائل: كوب إلا ربع كوب.
- ملح: مقدار ربع ملعقة بحجم صغير.
- كاكاو ناعم: ثلاث ملاعق بحجم كبير.
- زيت نباتي: مقدار نصف كوب.
- مقدار مناسب كريم شانتيه.
- سكر: ربع كوب.
- ماء: نصف كوب.
- نسكافيه: ملعقة بحجم صغير.
تستغرق وصفة كيك المقلاة مدة إجمالية حوالي 60 دقيقة وتتم كالتالي:
- في وعاء عميق نضع مصفاة على الجزء العلوي ونبدأ بنخل الدقيق وبيكنج بودر والكاكاو والملح لنتأكد من أن جميع المقادير خالية من الشوائب، ويتم وضع الوعاء على جنب.
- وفي وعاء آخر نقوم بخلط البيض مع الخل بشكل جيد لحين تحت المزيج للون أبيض.
- ومن ثم نبدأ بإضافة السكر ونخفق من جديد وثم يضاف الحليب والزيت ونخفق من جديد بشكل جيد حتى تتجانس المقادير.
- الآن نقوم بإضافة الدقيق والمقادير الصلبة للمقادير السائلة بشكل تدريجي حتى تختلط كل المقادير.
- نقسم المزيج الناتج لعدد متساوي من الأقسام.
- نضع القسم الأول على المقلاة ونجعل النار حرارتها هادئة وبعد مرور 10 دقائق نرفع الجزء الأول عن النار ونضيف الأجزاء المتبقية على حدة.
- أثناء ذلك يتم غلي النسكافيه والسكر والماء سويًا على النار وجعل النار بحرارة متوسطة.
- وبعد ذلك يتم صب الخليط على الكيك وتزيينه من أعلى بالكريم شانتيه.
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