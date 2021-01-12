أسهل طريقة لعمل كيكة المقلاة اللذيذة

عمل كيكة المقلاة اللذيذة، الحلويات لها الكثير من المحبين باختلاف أنواعها الغربية والعربية والشرقية، لذلك هناك أنواع كيك عديدة لا يمكن حصر لها، ومن ألذ وأسهل أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها هي كيك المقلاة التي لا تحتاج للكثير من الوقت عند تنفيذها بالإضافة لأنها لا تحتوي على ألوان صناعية أو أي مواد قد تضر بصحة الأطفال.

مقادير كيك المقلاة

مكونات كيكة المقلاة التالية من المكونات السهلة ويجب توافرها جميعها للحصول على الكيك بالقوام المطلوب، وهي:

دقيق أبيض: كوب ونصف كوب.

سكر: كوب إلا ربع.

بيض: ثلاثة بيضات كبيرة.

خل أبيض: ملعقة بحجم صغير.

بيكنج بودر: ملعقة ونصف ملعقة بحجم صغيرة.

حليب سائل: كوب إلا ربع كوب.

ملح: مقدار ربع ملعقة بحجم صغير.

كاكاو ناعم: ثلاث ملاعق بحجم كبير.

زيت نباتي: مقدار نصف كوب.

مقدار مناسب كريم شانتيه.

سكر: ربع كوب.

ماء: نصف كوب.

نسكافيه: ملعقة بحجم صغير.

مقادير تزيين الكيكتنفيذ كيكة المقلاة

تستغرق وصفة كيك المقلاة مدة إجمالية حوالي 60 دقيقة وتتم كالتالي: