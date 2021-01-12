طريقة عمل العجينة القطنية الهشة لجميع المخبوزات وأسرار نجاحها

طريقة عمل العجية القطنية الهشه لجميع المخبوزات، سأقدم لكِ من خلال هذا المقال طريقة عمل العجينة القطنية لجميع المخبوزات بطريقة سهلة واقتصادية حيث تتوفر جميع مكوناتها في المطبخ، وستصنعين بنفسك أفضل الفطائر والمخبوزات بكل مهارة مثل الشيفات، فالمعجنات والفطائر لا تخلو من وجودها أي مناسبة أو أعياد أو احتفالات، هذا إلى جانب أنه يتم تناولها كوجبات إفطار خفيفة أو وجبات سهلة ومُغذية للأطفال الصغار، ومن خلال عجينة واحدة يمكن عمل العديد من المعجنات والمخبوزات المختلفة وبمذاق وشكل مختلف، لذلك تُسمى هذه العجينة بالعجينة القطنية السحرية. طريقة عمل العجينة القطنية لجميع المخبوزات طريقة عمل العجينة القطنية لجميع المخبوزات المكونات: 3\4 كوب حليب كامل الدسم.

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح. خطوات عمل العجينة القطنية احضري بولة كبيرة وضعي بها كلاً من الخميرة المُذابة في الحليب والسكر والزبادي والزيت.

اخلطي المكونات مع بعضهم البعض باستخدام مضرب يدوي.

اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح مع بعضهم البعض في بولة أخري منفصلة، ثم صبي الدقيق تدريجيًا واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

اتركيه في مكان دا فيء لبعض الوقت حتى تخمر ويتضاعف حجمها.

اخلطي المكونات بيدك حتى تصبح عجينة متماسكة.

انثري على رخامة المطبخ قليلاً من الدقيق، قطعي العجينة إلى كور صغيرة الحجم.

يُمكنك إضافة الحشو الذي ترغبين فيه، مثل الجبن أو الشيكولاته، أو الخضروات أو اللحوم، أو يمكن حشوها بالملبن أو العجوة، ثم شكلي العجينة واتركها على الصاج مرة أخرى لترتاح لمدة 10 دقائق على الأقل.

اضربي صفار بيضة مع رشة فانيليا وادهني الوجه بها.

ادخليها فرن محمي مُسبقًا واتركيها لمدة 10 دقائق أو حتى تمام النضج واحمرار الوجه. خطوات عمل العجينة القطنية حاولي أن تجربي طريقة عمل العجينة القطنية الهشة لجميع المخبوزات فستذهلين من جمال طعمها ورائحها، وأضيفي الحشوة المفضلة لكِ، ويُمكنك نثر حبة البركة على الوجه للاستفادة من قيمتها الغذائية وطعمها الرائع، ويمكنك أيضاً إعداد البيتزا منها فهي تعطى مذاق لذيذ وعجينة قطنية هشة للغاية. الوسوم

طريقة عمل العجية القطنية الهشه لجميع المخبوزات، سأقدم لكِ من خلال هذا المقال طريقة عمل العجينة القطنية لجميع المخبوزات بطريقة سهلة واقتصادية حيث تتوفر جميع مكوناتها في المطبخ، وستصنعين بنفسك أفضل الفطائر والمخبوزات بكل مهارة مثل الشيفات، فالمعجنات والفطائر لا تخلو من وجودها أي مناسبة أو أعياد أو احتفالات، هذا إلى جانب أنه يتم تناولها كوجبات إفطار خفيفة أو وجبات سهلة ومُغذية للأطفال الصغار، ومن خلال عجينة واحدة يمكن عمل العديد من المعجنات والمخبوزات المختلفة وبمذاق وشكل مختلف، لذلك تُسمى هذه العجينة بالعجينة القطنية السحرية. طريقة عمل العجينة القطنية لجميع المخبوزات طريقة عمل العجينة القطنية لجميع المخبوزات المكونات: 3\4 كوب حليب كامل الدسم.

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح. خطوات عمل العجينة القطنية احضري بولة كبيرة وضعي بها كلاً من الخميرة المُذابة في الحليب والسكر والزبادي والزيت.

اخلطي المكونات مع بعضهم البعض باستخدام مضرب يدوي.

اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح مع بعضهم البعض في بولة أخري منفصلة، ثم صبي الدقيق تدريجيًا واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

اتركيه في مكان دا فيء لبعض الوقت حتى تخمر ويتضاعف حجمها.

اخلطي المكونات بيدك حتى تصبح عجينة متماسكة.

انثري على رخامة المطبخ قليلاً من الدقيق، قطعي العجينة إلى كور صغيرة الحجم.

يُمكنك إضافة الحشو الذي ترغبين فيه، مثل الجبن أو الشيكولاته، أو الخضروات أو اللحوم، أو يمكن حشوها بالملبن أو العجوة، ثم شكلي العجينة واتركها على الصاج مرة أخرى لترتاح لمدة 10 دقائق على الأقل.

اضربي صفار بيضة مع رشة فانيليا وادهني الوجه بها.

ادخليها فرن محمي مُسبقًا واتركيها لمدة 10 دقائق أو حتى تمام النضج واحمرار الوجه. خطوات عمل العجينة القطنية حاولي أن تجربي طريقة عمل العجينة القطنية الهشة لجميع المخبوزات فستذهلين من جمال طعمها ورائحها، وأضيفي الحشوة المفضلة لكِ، ويُمكنك نثر حبة البركة على الوجه للاستفادة من قيمتها الغذائية وطعمها الرائع، ويمكنك أيضاً إعداد البيتزا منها فهي تعطى مذاق لذيذ وعجينة قطنية هشة للغاية.

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