أسهل طريقه عمل اللحمة الضاني في الفرن

من منا لا يعشق اللحم الضاني لكن هناك طرق مختلفة وعديدة لتحضير اللحم الضاني فهناك سيدات تفضل سلق اللحمة الضاني على النار، وهناك أيضا من تقوم بتشويحها على الفحم وهناك من تفضل طريقة عمل اللحم الضاني في الفرن، لذلك قدمنا لكم من خلال موقع ثقفني هذه الطريقة المحببة لدى الكثير من السيدات.

قامت الشيف نجلاء الشرشابي بتقديم هذه الطريقة عبر برنامجها التليفزيوني والتي سوف نوضحها لكم الآن وأيضا المكونات الواجب توافرها من أجل طريقة عمل اللحمة الضاني في الفرن:

إحضار وزن نصف كيلو من اللحم الضاني.

إحضار عدد 2 بصلة.

إحضار نصف كوب من الزبادي.

إحضار عدد 1 فلفل أخضر مقطع الى شرائح.

إحضار عدد 2 فص ثوم.

إحضار عدد 1 طماطم مبشورة.

إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من الخل.

إحضار ملعقة كبيرة من الملح.

إحضار ملعقة صغيرة من الشطة وذلك حسب الرغبة.

إحضار ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود وذلك حسب الرغبة.

إحضار ربع ملعقه صغيره من بهارات اللحمة من عند العطار.

إحضار نصف ملعقه صغيره من القرفة.

إحضار نصف ملعقه صغيره من الكمون.

عليكي أولا بوضع الخل على اللحمة وتركها قليلا، بعد ذلك احضري صينية الفرن وافردي بها ورق الومنيوم وضعي اللحم عليها. قومي بإحضار طاسة وبها الزيت واقلي البصل والفلفل الأخضر والملح والبهارات والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا. الآن قومي بإضافة الثوم مع الإستمرار في التقليب وأضيفي عصير الطماطم مع التقليب، ثم اتركي الخليط حتى الغليان. نقوم الآن بإحضار صينية اللحمة وتضع عليها الزبادي، ثم نضع خليط البصل وصلصة الطماطم على اللحمة ونغطيها جيدا وندخلها الفرن حتى تنضج. حتى تأخذ اللحمة رائحة الفرن يمكنك أن تقومي بإحضار قطعة فحم مشتعلة ونضع عليها القليل من الزيت ونضعها في صينية اللحمة.

مكونات عمل اللحمة الضاني في الفرن:طريقة عمل اللحم الضاني في الفرن:فوائد اللحم الضأن للجسم:

يحتوي اللحم الضاني على العديد من الفوائد المهمة لجسم الإنسان فمن أهم هذه الفوائد أنه مصدر قوي للحديد، كما أنه يحتوي أيضا على البروتين الهام لجسم الإنسان، ليس ذلك فقط بل يحتوي أيضا على المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.