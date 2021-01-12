وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه خلال 7 أيام فقط لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة

وصفة هندية لتطويل الشعر، تتميز السيدات الهنود بطول الشعر بسبب استخدامهم مواد طبيعة وزيوت تعمل على تحفيز نمو الشعر، لذا تبحث السيدات عن وصفة هندية لتطويل الشعر لكي تحصل على شعر طويل وصحي مثلها مثل الهنود، وتتميز الهند بامتلاكها لأفضل أنواع الأعشاب والنباتات الطبيعية المستخدمة في علاج مشاكل الشعر، بالإضافة إلى قدرتها على تطويل الشعر، ومن خلال هذا المقال إليكم أقوي الوصفات الهندية الفعالة فى تطويل الشعر خلال 7 أيام فقط سوف تحصلين على شعر طويل بقيمة 10سم.

وصفة هندية لتطويل الشعر

خلطة جل الألو فيرا والعسل وزيت جوز الهند الخام

يُستخلص جل الألوفيرا من الصبار الطبيعي المعروف بقدرته على تطويل الشعر وتعويض الفاقد من المعادن والفيتامينات، أما العسل يستخدم كمرطب سواء للبشرة أو الشعر، وزيت جوز الهند الخام يحفز نمو بصيلات الشعر، وإليك طريقة استخدامه على شعرك لينمو بعزارة:

اخلطي كميات متساوية من المكونات السابقة وضعيها على شعرك بالكامل.

اتركي الخلطة على شعرك لمدة لا تقل عن نصف ساعة على الأقل، وبعد ذلك قومي بغسيل شعرك بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع شعرك.

ادرجي هذه الوصفة ضمن روتين العناية بالشعر الأسبوعي الخاص بكِ بتكرار الوصفة مرتين بالأسبوع، وسوف تلاحظي الفرق بعد مدة قصيرة.

خلطة نبات الشيكاكاي لتطويل الشعر وتنعيمه

تُعد من أحد النباتات المعروفة في الهند والمستخدمة في تغذية الشعر وتطويله،وجعله ينمو بغزارة وبدون توقف ويٌمكن استخدامه كالتالي: