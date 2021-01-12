كيراتين طبيعي للشعر المجعد من اليوم لا داعي للاستشوار و تمتعي بشعر ناعم حرير

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر المجعد ، الكثير من النساء تسعى للحصول على شعر ناعم دون اللجوء إلى المواد الكيميائية التي تلحق الضرر بالشعر، وذلك لأن المواد الكيميائية تؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه ، وبالتالي الحل في عمل كيراتين طبيعي الذي يحافظ على الشعر ويعطيه القوة واللمعان بطرق طبيعية .

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر المجعد

نحن نعلم تماما أن الكيراتين المستخدم في محلات التصفيف ضارة جدا على الشعر، وذلك نظرا لاحتوائها على مادة الفورلدهايد وهذه مادة خطيرة قد تسبب أحيانا حرق البصيلات ، وأيضا قد يؤدي إلى التعرض أو الإصابة بالأمراض الخطيرة ، لذا لجأت الكثير من النساء لعمل كيراتين طبيعي باستخدام المواد الطبيعية .



كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة

يعد أفضل الأشياء لفرد الشعر وعمل كيراتين طبيعي إضافة الخميرة على الخليط ويمكنك تحضير الوصفة فيما يلي:

ملعقة من الخميرة الجافة.

بيضة.

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من خل التفاح.

طريقة تحضير واستخدام كيراتين طبيعي

نحضر إناء من البلاستيك ونضع فيه الخميرة والبيضة وخل التفاح والنشا، ونخلطهم جيدا حتى يمتزجا.

نترك الخليط لمدة ربع ساعة، ثم بعد ذلك يمكن استخدامه.

نضع الخليط على الشعر مع التأكد من فرده جيدا، ثم نتركه لمدة ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر مع استخدام الشامبو المناسب لشعرك .

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كيراتين طبيعي للشعر بالموز

يعد الموز من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر وزيادة نعومته ، وإليك طريقة تحضير الوصفة كالآتي :

موزة مهروسة جيدا.

2 بيضة.

نحضر إناء فارغ والموزة المهروسة ثم نضيف إليه البيض ونخلطهم جيدا حتى يمتزجا، ومن الممكن استخدام الخلاط لتمام عملية الامتزاج.

بعدها يمكن استخدام الخليط ووضعه على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم بعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب للشعر.

نلاحظ بعد غسل الشعر الحصول على نعومة ولمعان من أول استخدام.

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بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال بعد أن تعرفنا على بعض الطرق الطبيعية لعمل كيراتين طبيعي للشعر، مثل طريقة عمل كيراتين طبيعي بالخميرة، وأيضا عمل كيراتين طبيعي للشعر بالموز.