مشاكل الأسنان عند المراهقين وكيفية الوقاية منها

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جمانة الصباغ الثلاثاء,12 كانون الثاني (يناير) 2021 - 16:18
يمر المراهقون بتغيرات كبيرة، فبالإضافة إلى التغيرات الجسدية في سن البلوغ، فإنهم يعانون من تغيرات معرفية وسلوكية ويسعون إلى مزيد من الاستقلال، الأمر الذي يخالف رغبة الآباء، لذا لا تخلو فترة المراهقة من المشاكل.
ومن أكثر المشاكل التي يتعرض لها الأشخاص في سن المراهقة، تسوس الأسنان والتهابات اللثة، حيث إن التغيرات الهرمونية والفسيولوجية وعادات الأكل غير الصحية في هذه الفترة قد تؤدي إلى هذه المشكلة.
وينصح الدكتور أحمد الحبشي، العضو المعتمد من الأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان التجميلي في "ذا وان كلينيك" دبي، بتوعية المراهقين عن مشاكل تسوس الأسنان وأضرارها على الصحة العامة للجسم، وضرورة مراجعة الطبيب مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر للكشف عنها في وقت مبكر، حيث إن اهمال هذه المشكلة قد يؤدي إلى التهابات في اللثة ومشاكل أخرى في الأسنان.
ومن المشاكل الأخرى التي يجب متابعتها بالإضافة إلى تسوس الأسنان، نمو الفكين وترتيب الأسنان. وكان الاعتقاد السائد أن علاجات ترتيب الأنسان بالتقويم لا يتم سوى على الأسنان الدائمة، لكن في طب الأسنان الحديث أصبح يتم الكشف عن حالة الأسنان في سن الطفولة، في فترة تبديل الأسنان اللبنية، لتقييم الحالة والوصول إلى النتيجة المثالية في صف الأسنان.
المراهقون وعلاجات الاسنان التجميلية
ويضيف د. الحبشي انه من المشاكل الأخرى التي يتعرض لها المراهقون، هو سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على عقولهم وأسلوب حياتهم. حيث أصبح المراهق يركز على الناحية الجمالية للأسنان وشكلها الخارجي فقط، لذا أصبح يلجأ إلى علاجات الأسنان التجميلية تأثراً بنجوم الفن والموضة للحصول على ابتسامة مثالية.
كما ينصح د. الحبشي بعدم اللجوء إلى علاجات الأسنان التجميلي في سن المراهقة، بل يشدد على البدء بها بعد سن 21 وهي الفترة التي يكون الجسم فيها قد توقف عن النمو.
كيفية الوقاية من مشاكل الأسنان عند المراهقين
يشدد د. الحبشي على وجوب اتباع المراهقين لمجموعة من النصائح الفعالة والضرورية، لتجنب مشاكل الأسنان أو التخفيف من حدتها.
وهذه النصائح دوت الخليج التالية:
- زيارة طبيب الأسنان لمرة واحدة في السنة على الأقل، للتشخيص المبكر وتجنب العلاجات طويلة الأمد.
- تجنب تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون والسكريات والإكثار من الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبروتينات مثل الخضروات والفواكه ومشتقات الالبان.
- شرب الماء باستمرار لضمان نظافة الفم وخلوه من البكتيريا، وتجنب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين.
- عدم اللجوء إلى تجميل الأسنان بالتركيبات الثابتة أو القشور قبل الوصول إلى سن 21.
- دور الأهل أساسي في توعية أولادهم حول صحة أسنانهم والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين وغيرها.
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