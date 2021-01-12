جهزي عجينة السمبوسة الهشة المقرمشة في البيت وخزنيها بالفريزير هتوفر وقت ومجهود

طريقة تحضير عجينة السمبوسة المقرمشة الهشة في المنزل، تعتبر السمبوس من الطبقات الشهيرة المتواجدة في مطاعم كثيرة فهي من المأكولات التي يكثر تناولها من قبل الكثيرين نظراً لمذاقها اللذيذ والمقرمش بالإضافة لرائحتها الشهية هناك بعض السيدات التي لا تعرف أن تحضر عجينة السمبوسة بالشكل الصحيح وهذا ما دفعنا لنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسة في المنزل.

كأسان من الدقيق.

ربع كأس كبير من زيت الذرة.

كأس إلا ربع من الحليب.

رشة من الملح.

زيت للقلي.

ربع ملعقة من الكمون.

مكونات عجينة السمبوسة:خطوات تحضير عجينة السمبوسة الهشة بالبيت:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسة:

يتم خلط الكمون مع كمية من الدقيق والملح في إناء كبير وبعد ذلك يتم زيت الذرة والحليب إلى خليط الدقيق. يتم خلط جميع المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن تكون عجينة ناعمة. يتم وضع العجينة في وعاء مغلق ويتم تركها جانباً لمدة ستة ساعات لحين أن تتخمر. القيام بفرد العجينة على منضدة ويتم تقطيع العجينة إلى أجزاء لحين أن تصبح العجينة جاهزة. يتم وضع حشو السمبوسة ويتم لف السمبوسة جيداً. يتم إحضار مقلاة كبيرة ويتم وضع الزيت فيها ويتم رفعه على نار متوسطة وتركه لحين أن يسخن وبعد ذلك يتم وضع السمبوسة في الزيت. يتم ترك السمبوسة في الزيت لحين أن يصبح لونها ذهبي.

إحضار لحم بقري ورشة ملح ونصف ملعقة من الفلفل الأسود وكأس من البصل المهروس وثلاثة ملاعق من الزبدة. يتم إحضار إناء ووضعه على النار وبه الزبدة لحين أن تسخن. يتم وضع البصل وتركه لمدة دقيقة ثم إضافة اللحم إلى البصل. يتم ترك الإناء على نار متوسطة لحين أن ينضج اللحم. إضافة باقي المكونات إلى اللحم ثم خلطهم سوياً ويتم توزيع خليط اللحم على العجين ثم لف السمبوسة. وبعد ذلك تحميرها في الزيت لمدة عشرة دقائق لحين أن تصبح السمبوسة ناضجة وبعد ذلك يتم تقديم السمبوسة قبل أن تهدأ.

طريقة تحضير حشو السمبوسة باللحم المفروم: