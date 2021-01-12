طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة للسندوتشات مقرمشة من برة وطرية من جوة زي المطاعم

افضل وأسهل طريقة لعمل كفتة البطاطس بالتونة والتي تعتبر وصفة متكاملة بها كل الفوائد المتكاملة، حيث أن كفتة التونة بالبطاطس أحد أكثر الوصفات المناسبة جدا لعمل السندويتشات لوجبة العشاء وأيضا مناسبة للتقديم في العزومات وأعياد الميلاد أيضا، كما إنه يمكن تحضير تلك الوصفة مسبقا وتركها في الثلاجة جاهزة للقلي مباشرة عند اللزوم والحاجة إليها ومن اهم مكوناتها البطاطس المسلوقة، التونة، الثوم المهروس، بصل مفروم، شبت، بقدونس، ملح،فلفل، والطحين، والبيض وغيرهم من المكونات سوف نتعرف عليهم معا في السطور القادمة. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة الشهية طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة الشهية مكونات الكفتة 1 حبة كبيرة من بطاطا مسلوقة جيدا. ربع كوب من الطحين. 2 علبة كبيرة من التونة مصفاة من الزيت. 1 حبة صغيرة من البصل مفرومة جيدا. 2 فص من الثوم المهروس. 4 ملاعق كبيرة من الشبت المفروم. 4 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم. 1 ملعقه صغيره من بابريكا. 1 ملعقة صغيرة من الكمون. 2 ملعقة صغيرة من الملح. ملعقه صغيره من الفلفل. 1 حبة من البيض. خطوات تحضير كفتة بطاطس بالتونة

أولا نقوم بهرس البطاطا المسلوقة مسبقا جيدا وهي ساخنة ثم نقوم بوضعها بوعاء كبير ونقوم بتركها حتى تبرد.

ثم نقوم بإضافة لها الطحين ، التونة ، البصل ، الثوم ، الشبت ، البقدونس ، البابريكا ، الكمون ، الملح ، الفلفل والبيضة ونقوم بتقليب المكونات جيدا مع الحرص على تفتيت التونة وجعلها ناعمة.



ثم تعجن الكفتة جيدا بأصابع اليد حتى تمتزج، بعدها نقوم بتبليل أيدينا بالماء ونقسم الكفتة بالحجم الذي نرغب به.

ثم نقوم بتحضير خليط التغطية، أولا نضع الطحين في وعاء عميق، والبيض مع الملح والفلفل في طبق، البقسماط في طبق أخر.

ثم نضع أصابع الكفتة في الطحين لتتغطي كاملا أولا ثم نضعها في البيض ثانيا ثم في البقسماط.

ثم نضع الكفتة في صينية ونقوم بإدخالها البراد لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتماسك.

وفي النهاية نقوم بتسخين مقلاة عميقة ملئ بالزيت للقلي ثم نضع الأصابع في الزيت حتى يصبح لونة ذهبي.

ملحوظه هامة: في حال كانت الكفتة لينة ويصعب تشكيلها كأصابع نضعها بالبراد مدة أكثر من ساعة حتى تتماسك جيدا.

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افضل وأسهل طريقة لعمل كفتة البطاطس بالتونة والتي تعتبر وصفة متكاملة بها كل الفوائد المتكاملة، حيث أن كفتة التونة بالبطاطس أحد أكثر الوصفات المناسبة جدا لعمل السندويتشات لوجبة العشاء وأيضا مناسبة للتقديم في العزومات وأعياد الميلاد أيضا، كما إنه يمكن تحضير تلك الوصفة مسبقا وتركها في الثلاجة جاهزة للقلي مباشرة عند اللزوم والحاجة إليها ومن اهم مكوناتها البطاطس المسلوقة، التونة، الثوم المهروس، بصل مفروم، شبت، بقدونس، ملح،فلفل، والطحين، والبيض وغيرهم من المكونات سوف نتعرف عليهم معا في السطور القادمة. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة الشهية طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة الشهية مكونات الكفتة 1 حبة كبيرة من بطاطا مسلوقة جيدا. ربع كوب من الطحين. 2 علبة كبيرة من التونة مصفاة من الزيت. 1 حبة صغيرة من البصل مفرومة جيدا. 2 فص من الثوم المهروس. 4 ملاعق كبيرة من الشبت المفروم. 4 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم. 1 ملعقه صغيره من بابريكا. 1 ملعقة صغيرة من الكمون. 2 ملعقة صغيرة من الملح. ملعقه صغيره من الفلفل. 1 حبة من البيض. خطوات تحضير كفتة بطاطس بالتونة

أولا نقوم بهرس البطاطا المسلوقة مسبقا جيدا وهي ساخنة ثم نقوم بوضعها بوعاء كبير ونقوم بتركها حتى تبرد.

ثم نقوم بإضافة لها الطحين ، التونة ، البصل ، الثوم ، الشبت ، البقدونس ، البابريكا ، الكمون ، الملح ، الفلفل والبيضة ونقوم بتقليب المكونات جيدا مع الحرص على تفتيت التونة وجعلها ناعمة.



ثم تعجن الكفتة جيدا بأصابع اليد حتى تمتزج، بعدها نقوم بتبليل أيدينا بالماء ونقسم الكفتة بالحجم الذي نرغب به.

ثم نقوم بتحضير خليط التغطية، أولا نضع الطحين في وعاء عميق، والبيض مع الملح والفلفل في طبق، البقسماط في طبق أخر.

ثم نضع أصابع الكفتة في الطحين لتتغطي كاملا أولا ثم نضعها في البيض ثانيا ثم في البقسماط.

ثم نضع الكفتة في صينية ونقوم بإدخالها البراد لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتماسك.

وفي النهاية نقوم بتسخين مقلاة عميقة ملئ بالزيت للقلي ثم نضع الأصابع في الزيت حتى يصبح لونة ذهبي.

ملحوظه هامة: في حال كانت الكفتة لينة ويصعب تشكيلها كأصابع نضعها بالبراد مدة أكثر من ساعة حتى تتماسك جيدا.



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