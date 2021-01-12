صبغ الشعر باللون الأحمر طبيعياً بدون حناء.. مكون لن يخطر ببالك يغير شعرك للون الأحمر

صبغ الشعر باللون الأحمر طبيعيا بدون حناء، يرغبن السيدات دائماً في التجديد من مظهرهن والتغيير من روتين الشعر ولكن صبغات الشعر الكيميائية تتلف الشعر وتُضعفه، اليوم سنقدم لكم طريقة فعالة تمكنكِ من صبغ الشعر باللون الأحمر بشكل طبيعي تماماً وبدون استخدام أي حناء. ملونات الطعام الصحية ملونات الطعام الصحية المكونات: ثلاث ملاعق من ملون الطعام الأحمر.

كمية من بلسم الشعر. طريقة الإعداد: نُحضر وعاء بلاستيكي ونضع فيه كلاً من ملون الطعام والبلسم ونمزجهم معاً.

وباستخدام فرشاة نقوم بوضع الصبغة التي صنعناها بملون الطعام على الشعر كامل أو على الخُصل المرغوب تلوينها.

نترك الصبغة على الشعر لمدة لا تقل عن النصف ساعة ولا تزيد عن الساعتان.

يُغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر دون إضافة أي نوع شامبو. الشاي مع القهوة والزنجبيل الشاي مع القهوة والزنجبيل المكونات: قهوة.

شاي أسود.

زنجبيل. طريقة الإعداد: نقوم أولاً بوضع وعاء على النار ونضع فيه الشاي والقهوة معاً ونُضيف إليهم الماء ونتركهم على النار لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نترك هذا الخليط ليبرد ثم نغسل به الشعر جيداً.

ثم نغلي الزنجبيل ونتركه يبرد ثم نغسل به الشعر أيضاً بعد غسله بخليط الشاي والقهوة.

وبذلك نكون قد حصلنا على شعر أحمر جذاب. الفلفل الأحمر الحلو الفلفل الأحمر الحلو المكونات: حبتان من الفلفل الأحمر الحلو، ولكن يجب التأكد من عدم وجود اي حساسية تجاه الفلفل الحلو” البابريكا”

كمية مناسبة من الماء. طريقة الإعداد: نضع الفلفل الأحمر في وعاء ونغمره بالماء ونتركه على النار حتى يغلي.

نُبعده عن النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

نغسل الشعر بالماء الناتج عن غليان الفلفل ونظل نُدلك الشعر ونتركه على الشعر حتى يتغير لونه.

نغسل الشعر بالماء الفاتر بعد عشر دقائق من التدليك، مع مراعاة عدم استخدام الشامبو لأن استخدامه سيذهب الون عن شعرك. الوسوم

صبغ الشعر باللون الأحمر طبيعيا بدون حناء، يرغبن السيدات دائماً في التجديد من مظهرهن والتغيير من روتين الشعر ولكن صبغات الشعر الكيميائية تتلف الشعر وتُضعفه، اليوم سنقدم لكم طريقة فعالة تمكنكِ من صبغ الشعر باللون الأحمر بشكل طبيعي تماماً وبدون استخدام أي حناء. ملونات الطعام الصحية ملونات الطعام الصحية المكونات: ثلاث ملاعق من ملون الطعام الأحمر.

كمية من بلسم الشعر. طريقة الإعداد: نُحضر وعاء بلاستيكي ونضع فيه كلاً من ملون الطعام والبلسم ونمزجهم معاً.

وباستخدام فرشاة نقوم بوضع الصبغة التي صنعناها بملون الطعام على الشعر كامل أو على الخُصل المرغوب تلوينها.

نترك الصبغة على الشعر لمدة لا تقل عن النصف ساعة ولا تزيد عن الساعتان.

يُغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر دون إضافة أي نوع شامبو. الشاي مع القهوة والزنجبيل الشاي مع القهوة والزنجبيل المكونات: قهوة.

شاي أسود.

زنجبيل. طريقة الإعداد: نقوم أولاً بوضع وعاء على النار ونضع فيه الشاي والقهوة معاً ونُضيف إليهم الماء ونتركهم على النار لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نترك هذا الخليط ليبرد ثم نغسل به الشعر جيداً.

ثم نغلي الزنجبيل ونتركه يبرد ثم نغسل به الشعر أيضاً بعد غسله بخليط الشاي والقهوة.

وبذلك نكون قد حصلنا على شعر أحمر جذاب. الفلفل الأحمر الحلو الفلفل الأحمر الحلو المكونات: حبتان من الفلفل الأحمر الحلو، ولكن يجب التأكد من عدم وجود اي حساسية تجاه الفلفل الحلو” البابريكا”

كمية مناسبة من الماء. طريقة الإعداد: نضع الفلفل الأحمر في وعاء ونغمره بالماء ونتركه على النار حتى يغلي.

نُبعده عن النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

نغسل الشعر بالماء الناتج عن غليان الفلفل ونظل نُدلك الشعر ونتركه على الشعر حتى يتغير لونه.

نغسل الشعر بالماء الفاتر بعد عشر دقائق من التدليك، مع مراعاة عدم استخدام الشامبو لأن استخدامه سيذهب الون عن شعرك.

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